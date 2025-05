Twitter Project Lightning : une phase de recrutement insolite

Twitter Project Lightning est un concept assez insolite, car il s’agit pour le site de microblogging d’une phase de recrutement un peu spécial.

Twitter avec Project Lightning se renforce dans sa nouvelle stratégie. Après le départ d’un membre important et quelques problèmes au niveau de la croissance, le site de microblogging est conscient qu’il doit rebondir et rapidement, car il ne doit pas manquer le wagon. Twitter a donc penché sur l’insertion de nouveaux messages publicitaires et le développement de ce projet qui consiste à recruter des journalistes. L’information peut laisser bouche bée et pourtant, c’est bien la réalité. Twitter est performant dans le transfert des données via les hashtags.

Twitter s’offre des journalistes pour créer des thèmes de tweets

De ce fait, le site voudrait se renforcer dans ce domaine sans manquer un seul évènement à la fois intéressant et important. Twitter pourrait ainsi être en première position en proposant un nouveau service à tous les internautes. Ces derniers bénéficieraient d’une plateforme plus simple à utiliser notamment pour rechercher aisément les informations de la journée sans pour autant nager dans les multiples tweets produits quotidiennement. Le Project Lightning vise donc à recruter des journalistes qui devront créer des thématiques en rassemblant les tweets en fonction de leurs similitudes liées par exemple à l’univers du cinéma, du high-tech…

Le Project Lightning de Twitter semble être novateur

Avec Project Lightning, Twitter espère transformer sa plateforme en un média novateur susceptible de favoriser la consommation rapide d’une information. Aujourd’hui, les mobinautes et les internautes ne veulent plus d’articles à rallonger, car ils préfère avoir des données brèves à consommer facilement lors de leurs déplacements et sur de multiples supports. Le site de microblogging développerait une application mobile pour le Project Lightning qui devrait être disponible prochainement, mais aucune information supplémentaire n’a été transmise sur ce déploiement.