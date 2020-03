3 raisons de changer de box internet

Vous pouvez résilier à tout moment votre abonnement de connexion web. Cela représente une décision importante qui peut vous valoir une amende. Vous devez donc fonder votre choix sur des arguments solides. Découvrez quelques raisons qui peuvent justifier un changement de box.

Une mauvaise connexion

Tout le monde souhaite surfer rapidement sur internet. Un chargement lent des pages et des données génère souvent du stress. Cela vous fait perdre du temps et gaspiller de l’énergie. En effet, vous pouvez passer plus d’une heure pour une tâche qui ne nécessite qu’une trentaine de minutes. Cela peut s’expliquer par un ordinateur désuet ou des câbles mal connectés. Cette situation peut aussi résulter d’un mauvais signal. Pour vous en convaincre, n’hésitez pas à tester votre ping. Cette analyse pour permettra d’apprécier le temps de latence. Elle vous renseigne également sur les débits descendants et montants ainsi que sur la gigue. La détermination de cet indicateur s’impose pour juger de la stabilité de connexion. Redémarrez votre box si vous remarquez un ping très élevé. Pensez à passer à la fibre si l’ADSL ne parvient plus à répondre à vos attentes.

Une offre peu intéressante

Les opérateurs rivalisent d’ingéniosité pour accroître leur part de marché. Ils organisent régulièrement des promotions pour attirer de nouveaux abonnés. Une proposition exceptionnelle peut devenir caduque au bout de quelques mois. Bien évidemment, votre engagement ne vous permet pas de rompre votre contrat d’internet au risque de supporter une amende. Mais, les concurrents ont aussi pensé à ce dispositif dissuasif. Certains opérateurs choisissent de rembourser les frais de résiliation à la charge des abonnées qui suspendent leur engagement pour les rejoindre. Cela représente une excellente nouvelle pour les usagers. N’hésitez donc pas à étudier les offres disponibles pour réduire le budget affecté à internet.

Un déménagement

Les opérateurs n’ont pas encore réussi à déployer la fibre sur tout le territoire français. Ils procèdent par zone. Votre éligibilité peut donc devenir caduque lorsque vous vous installez dans une autre localité plus ou moins éloignée. Vous devez effectuer un nouveau test dans votre résidence pour vérifier si vous pouvez continuer à utiliser votre box habituel. Si vous aboutissez à un résultat non concluant, cela vous contraint à solliciter l’assistance d’un opérateur éligible dans la zone. Cela implique une résiliation rapide du contrat en cours. Vous étudiez les offres disponibles pour trouver un autre prestataire susceptible de combler vos attentes.