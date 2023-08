Cadeaux publicitaires high-tech : que faut-il offrir à ses clients et employés ?

Vous voulez garder vos employés motivés et fidéliser vos clients et ne savez pas quels cadeaux publicitaires high-tech leur offrir ? Vous avez raison de vous poser mille et une questions, car en faisant les mauvais choix, vous aurez des résultats contraires. Pour éviter cela, inspirez-vous simplement des idées de cadeaux publicitaires high-tech données ici.

Un garde-temps connecté

Pour trouver des idées de cadeaux originales high-tech à offrir à vos salariés ou clients pour leur fidélité, choisissez-en qui pourra leur être utile au quotidien tout en étant durable et tendance. La montre connectée répond bien à ces quelques critères.

Offrez-leur cela et ils ne se verront plus dans l’obligation de consulter l’écran de leur téléphone intelligent avant de lire l’heure. Outre cette fonctionnalité, il faut noter que la smartwatch peut être utilisée pour recevoir des appels, des messages. Connecté à leur smartphone, ce gadget reçoit aussi des notifications les dispensant de sortir régulièrement leur téléphone intelligent de leur poche toute la journée.

Tout peut être consulté depuis son cadran. Ceux qui les utilisent gagnent du temps et sont donc plus productifs. Il s’agit d’un ordinateur en miniature que voudront avoir ceux qui tiennent à leur santé et aiment le sport.

En effet, la montre intelligente dispose de capteurs sensoriels. Elle renseigne sur la fréquence cardiaque, le nombre de calories brûlées, la distance effectuée, etc. Ils peuvent donc voir leur progression et régression après leur entraînement afin de prendre les dispositions qu’il faut pour mieux atteindre leur objectif.

Elle est suffisamment intelligente pour indiquer à l’utilisateur le meilleur moment où il doit se réveiller. Avant d’en faire cadeau, songez à la personnaliser à l’effigie de votre entreprise. C’est ainsi que vous vous ferez mieux connaître.

Une tablette

Pour remercier vos salariés pour les loyaux services qu’ils rendent à votre entreprise tout en les incitant à toujours donner le meilleur d’eux-mêmes, vous pouvez leur offrir une tablette. Vous pouvez faire un tel geste pendant les réunions de fin d’année.

Elle est utile et leur servira que ce soit dans le monde du travail ou en dehors. Avec un tel gadget, soyez sûr qu’ils seront plus productifs. En effet, il améliore aussi le rendement au travail. Ainsi, vous récupérez plus vite votre investissement. Pour qu’il en soit ainsi, offrez-leur surtout une tablette performante et résistante. N’oubliez pas de la customiser.

À cet effet, vous pouvez juste y imprimer votre logo. C’est une bonne astuce pour le renforcement de votre image de marque. N’hésitez pas non plus à en offrir à vos meilleurs clients. En agissant ainsi, vous faites d’eux vos ambassadeurs. C’est une manière de bien faire votre promotion.

Cela les fidélise et de nombreux autres clients voudront que vous leur offriez un tel gadget. Vous l’aurez compris, en faisant ce geste, vous aurez plus de clients pour un chiffre d’affaires qui ne cessera d’augmenter.