On pourrait bien se demander comment jouer au poker sans qu’il y ait une question d’argent. C’est en effet impossible et c’est pour cette raison que les jetons sont là. Par contre, ces jetons n’ont parfois qu’une valeur fictive et c’est ce qui attire certains joueurs vers le poker gratuit. Ils peuvent ainsi apprendre à jouer sans courir le risque de perdre de l’argent.

Le Play Money

Par opposition au Real Money, le Play Money désigne les parties de poker en ligne où les jetons utilisés n’ont aucune valeur réelle. Ce sont des jetons gratuits que les sites proposent aux joueurs qui ne voudraient pas faire un dépôt. Les parties se joueront normalement comme pour les parties payantes sans pour autant enrichir ou appauvrir les joueurs. La plupart du temps, ces parties gratuites sont très prisées par ceux qui s’initient au jeu. Quelquefois, ces salles gratuites correspondent à la version démo des salles payantes. C’est effectivement le meilleur moyen pour s’habituer à l’environnement réel du poker en ligne via le site www.casinojoka.info/fr d’autant plus que les règles restent les mêmes. L’accès à ces parties gratuites se fait par simple inscription, et ni le temps de jeu ni le montant dépensé ne sont limités.

Les freerolls

La participation aux tournois divers est le meilleur moyen de vérifier si on sait vraiment jouer au poker. On affronte une multitude de joueurs qui sont de plus en plus talentueux au fur et à mesure que le tournoi avance. En règle générale, une place dans les grands tournois de poker est toujours payante. Relativement chère, cette place n’est pas à la portée de toutes les bourses. Pourtant, grâce au poker gratuit, certains joueurs y accèdent sans débourser le moindre centime. Les grandes salles de poker en ligne lancent en effet des tournois appelés freerolls. Ces tournois ne nécessitent aucun engagement financier de la part des joueurs, alors que les sites qui les proposent mettent en jeu de petites sommes ou des biens matériels comme gain. Dans d’autres cas, ce sont les frais nécessaires pour la participation aux tournois payants qui sont offerts aux vainqueurs.

Les bonus gratuits

Un autre système est aussi fréquemment adopté par les sites de poker en ligne qui proposent du poker gratuit. Ce système a été si brillamment nommé real money casinos et il est accompagné par un bonus gratuit. On a bien du mal à accepter l’utilisation du terme gratuit. En effet, les sites de poker en ligne utilisent ce système pour attirer les joueurs à faire leurs premiers dépôts. Certains avancent même un bonus de 150 % sur ce premier versement à concurrence de 100 à 500 $ de dépôts. Une fois que le joueur aura rempli les conditions d’obtention du bonus gratuit, il devra jouer un certain nombre de mains sur des parties payantes. C’est la seule condition qui lui permettrait d’utiliser ces bonus. Ce n’est donc qu’à ce moment qu’on pourrait parler de gratuité.

Les avantages du poker gratuits

Bien évidemment, il est toujours plaisant de pouvoir gagner de l’argent ou de petits gadgets sans avoir à payer quoi que ce soit. Les places payantes offertes en cas de victoire dans l’un des freerolls pourraient même rapporter gros si on a du talent et beaucoup de chance. De plus, les parties gratuites sont très intéressantes pour apprendre à affiner son jeu et à maîtriser les rudiments du poker. Avec les tutoriels que certains sites mettent dans les salles gratuites, les néophytes pourront s’initier au jeu sans pour autant se ruiner face aux joueurs avertis. On pourrait y mettre tout son temps et il appartiendra à chaque joueur de décider s’il va franchir le cap du premier dépôt ou non. Une fois le premier dépôt effectué, il reste encore les bonus gratuits pour avoir encore un semblant de poker gratuit.