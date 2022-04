Le CMS ou Content management system est un acronyme anglais qui signifie en français système de gestion de contenu. C’est un logiciel qui permet de créer et de mettre à jour un site internet. Cet outil est aujourd’hui un des plus utilisés par les sites internet. Il permet aux entreprises de gagner du temps et facilite la gestion de leur site web sans l’intervention nécessaire d’un professionnel.

Il existe de nombreux CMS. Certains sont gratuits pendant que d’autres sont payants. Et pour choisir un CMS, il faut se baser sur certains critères très importants. Vous voulez en savoir davantage ? Nous vous invitons à lire cet article.

Avant de choisir son CMS, il faut définir ses objectifs



L’une des fonctions du CMS est la création de sites. Avant de choisir son CMS, il est donc important que vous définissiez en premier lieu vos objectifs. Vous devez savoir ce qui vous sera utile et assez convenable pour répondre à vos besoins. Pour ce faire, de nombreuses options s’offrent à vous. Vous pouvez choisir de créer un site e-commerce, un site vitrine ou un blog.

En pratique, chacun de ces sites est destiné à remplir des besoins précis. En les découvrant, vous saurez pour quel choix faire en ce qui concerne le CMS à utiliser. Certains CMS sont par exemple plus adaptés à la création de blogs par exemple.

La facilité d’utilisation du CMS

Pour choisir un CMS, vous devez aussi vous baser sur sa facilité d’utilisation. En effet, il est important que le logiciel pour lequel vous optez vous rende la vie facile. Pour cela, prenez la peine de vérifier s’il dispose des fonctionnalités qui vous permettent de le manier aisément.

Par exemple, vous pouvez choisir un CMS qui dispose d’une fonction glisser-déposer. Cela vous permettra de déplacer plus aisément des éléments. Pour avoir la possibilité de faire plus facilement vos manipulations, vous pouvez choisir un CMS qui vous permet de créer un site vitrine. Cela demande moins de travail.



Choisir son CMS selon le prix

Le prix du CMS peut aussi constituer un élément pouvant déterminer votre choix si vous optez pour un CMS payant. En effet, tous les CMS disponibles sur le net ne sont pas gratuits. Il en existe qui proposent une formule gratuite avec des extensions payantes.

Dans d’autres cas, vous allez tomber sur des CMS professionnels qui vous proposent de tout payer du début jusqu’à la fin. Les prix sont variés selon le type de CMS. Vous devez donc choisir selon votre budget sans oublier vos besoins.