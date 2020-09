Comment choisir un transmetteur FM Bluetooth ?

De nos jours, le transmetteur FM est devenu un accessoire hi-tech incontournable pour les personnes désireuses d’écouter la musique dans la voiture. Fini donc le temps où les CD encombraient la boîte à gants ; votre smartphone seul suffit. Mais, pour profiter pleinement de vos chansons préférées, il est primordial de bien choisir le transmetteur FM. Cet article vous aidera justement à faire les bons choix pour cet accessoire, ce guide d’achat dédié au transmetteur FM bluetooth sera idéal.

Vérifiez la facilité d’utilisation de l’appareil

Puisque le transmetteur FM Bluetooth vous permet d’écouter de la musique pendant que vous roulez, il est essentiel qu’il soit facile à manipuler. Cela vous permet de garder toute la concentration nécessaire sur la route. Ainsi, l’accessoire doit être facile à atteindre et à régler selon le type de voiture. De ce fait, si vous avez une prise allume-cigare qui se trouve au-delà du changement de vitesse, il est préférable d’opter pour un modèle que vous pourrez mettre au niveau du tableau de bord. De même, il est possible pour une prise en main facile de préférer un transmetteur FM Bluetooth avec un seul bouton qui réunit toutes les commandes ou alors un modèle avec un bouton pour chaque fonction.

Déterminez s’il faut un transmetteur avec ou sans écran

Un transmetteur FM Bluetooth ne devrait en aucun cas vous empêcher de conduire ou vous distraire. De ce fait, selon votre usage et la position de l’allume-cigare, vous devez décider si vous avez besoin ou non d’un écran. En effet, si vous avez un écran au niveau du levier de vitesse, cela peut être dangereux lorsque vous êtes en circulation, car vous serez tenté d’y jeter un coup d’œil. Ainsi, quand bien même la tendance est au transmetteur FM Bluetooth avec écran, il est préférable de rester vigilant pour ne pas être distrait. Pour votre sécurité et celle des autres, vous devez absolument faire attention lorsque vous avez un transmetteur avec écran.

Assurez-vous que le transmetteur a une bonne portée

Critère généralement négligé, la portée est pourtant importante pour assurer le confort et la facilité d’utilisation de l’accessoire. Ainsi, avant de procéder à l’achat, vous devez vérifier la portée de transmission et vous assurer qu’elle est suffisamment bonne pour vous permettre de l’utiliser, peu importe le siège que vous occupez dans la voiture. Généralement, les ondes sonores sont transmises entre 3 et 10 mètres, ce qui est largement suffisant pour avoir une bonne qualité de signal à l’intérieur de la voiture.