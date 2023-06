Comment créer une adresse mail personnalisée avec votre propre domaine chez LWS pour moins d’un euro par mois ?

Pourquoi choisir LWS pour votre adresse mail personnalisée ?

LWS est un fournisseur d’hébergement web et de services de messagerie de premier plan. Ils offrent une gamme de services de messagerie professionnelle à des prix abordables, avec des offres adaptées à tous les besoins. Que vous soyez un entrepreneur individuel ou une entreprise en pleine croissance, LWS a une solution pour vous.

Les offres de LWS

LWS propose trois offres principales : Mail S, Mail M et Mail L. Chacune de ces offres comprend un nom de domaine gratuit, une adresse e-mail personnalisée, la synchronisation des données, un calendrier et des contacts, ainsi qu’une option SMTP premium pour une délivrabilité maximale. De plus, elles offrent des fonctionnalités de sécurité telles que la protection anti-virus, les filtres anti-spam avancés et les sauvegardes journalières. ????ï¸

Mail S : Idéale pour les utilisateurs à la recherche d’une adresse e-mail professionnelle abordable. Elle est disponible à moins d’un euro par mois (0,79 € HT) avec une remise spéciale de 20%. Les caractéristiques comprennent une adresse e-mail personnalisée, 10 Go de stockage par boîte e-mail, des pièces jointes jusqu’à 100 Mo, la synchronisation des données, un calendrier et des contacts, ainsi que des fonctionnalités de sécurité.

: Idéale pour les utilisateurs à la recherche d’une adresse e-mail professionnelle abordable. Elle est disponible à moins d’un euro par mois (0,79 € HT) avec une remise spéciale de 20%. Les caractéristiques comprennent une adresse e-mail personnalisée, 10 Go de stockage par boîte e-mail, des pièces jointes jusqu’à 100 Mo, la synchronisation des données, un calendrier et des contacts, ainsi que des fonctionnalités de sécurité. Mail M : La meilleure vente de LWS pour une messagerie professionnelle. Elle offre deux fois plus de stockage que l’offre Mail S. Avec un prix mensuel de 1,49 € HT (1,79 € TTC) après une remise spéciale de 25%, elle propose des fonctionnalités similaires à l’offre Mail S, mais avec 20 Go de stockage par boîte e-mail.

: La meilleure vente de LWS pour une messagerie professionnelle. Elle offre deux fois plus de stockage que l’offre Mail S. Avec un prix mensuel de 1,49 € HT (1,79 € TTC) après une remise spéciale de 25%, elle propose des fonctionnalités similaires à l’offre Mail S, mais avec 20 Go de stockage par boîte e-mail. Mail L : Recommandée pour les entreprises ayant besoin d’un espace de stockage plus important. Elle offre cinq fois plus de stockage que l’offre Mail S, avec 50 Go de stockage par boîte e-mail. Son prix mensuel est de 2,49 € HT (2,99 € TTC) après une remise spéciale de 17%. En plus des fonctionnalités des offres précédentes, elle propose également un espace de stockage plus généreux pour répondre aux besoins des entreprises.

Comment choisir la bonne offre pour vous ?

Avant de choisir une offre, posez-vous les questions suivantes : Combien d’espace de stockage avez-vous besoin ? Quel est votre budget ? Quel niveau de sécurité recherchez-vous ? En répondant à ces questions, vous pourrez déterminer quelle offre est la meilleure pour vous.

Boostez votre activité avec une adresse mail professionnelle

Dans le monde des affaires d’aujourd’hui, avoir une adresse mail professionnelle est un must. Elle donne non seulement une image plus professionnelle à votre entreprise, mais elle peut aussi augmenter la confiance de vos clients en votre marque. Chez LWS, vous pouvez créer dès maintenant votre adresse e-mail professionnelle pour booster votre activité pour moins de 1€ /mois ! Avec une adresse mail professionnelle, vous pouvez montrer à vos clients que vous prenez votre entreprise au sérieux et que vous êtes prêt à fournir un service de qualité. Alors, n’attendez plus et créez votre adresse mail professionnelle dès aujourd’hui !

Pourquoi nous recommandons LWS ?

LWS offre un excellent rapport qualité-prix. Leurs offres sont abordables et comprennent une gamme de fonctionnalités qui répondent aux besoins de la plupart des utilisateurs. De plus, leur service client est réactif et serviable, ce qui est un avantage majeur pour toute entreprise.

Enfin, LWS est une entreprise fiable avec une longue histoire dans l’industrie. Ils ont prouvé à maintes reprises qu’ils sont capables de fournir un service de qualité à leurs clients. Pour toutes ces raisons, nous recommandons LWS pour votre adresse mail personnalisée.

Conclusion

Créer une adresse mail personnalisée avec votre propre domaine n’a jamais été aussi facile grâce à LWS. Avec leurs offres abordables et leurs fonctionnalités robustes, vous pouvez avoir une présence en ligne professionnelle pour moins d’un euro par mois. Alors, qu’attendez-vous ? Découvrez les offres d’adresses email personnalisées proposées par LWS dès aujourd’hui !

Merci d’avoir pris le temps de lire cet article. Nous espérons qu’il vous a été utile. N’hésitez pas à partager vos commentaires ou vos questions. Nous serons ravis de vous aider.