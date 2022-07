Si certains considèrent le bitcoin comme une menace pour l’économie mondiale, d’autres y voient un changement révolutionnaire. Le bitcoin peut potentiellement bouleverser la vie humaine, comme Internet et les téléphones portables. Au départ, les gens pensaient que les téléphones portables servaient à compenser les écarts physiques entre eux et leurs proches, mais les choses ont changé avec l’arrivée d’Internet. Aujourd’hui, les gens utilisent les téléphones mobiles et Internet dans presque tous les aspects de leur vie. Certains utilisent ces innovations à des fins bancaires, tandis que d’autres s’en servent pour recueillir et partager des informations. Enfin, certaines personnes gagnent de l’argent grâce à ces technologies. De même, le bitcoin et la technologie qui le sous-tend pourraient transformer différents aspects de l’existence humaine. Par exemple, certains experts affirment que les innovations pourraient éventuellement changer l’économie mondiale tandis que certains affirment que Bitcoin pourrait avoir un impact négatif sur les économies en développement en éliminant les intermédiaires comme les gouvernements et les banques.

Le potentiel du bitcoin

Étant donné qu’il est relativement nouveau, l’impact du bitcoin sur l’économie mondiale pourrait être minime. Cependant, cette monnaie virtuelle a un potentiel important pour changer l’économie mondiale. Dans le monde actuel, la plupart des transactions locales et internationales font appel à des méthodes de paiement numériques. Satoshi Nakamoto a conçu le bitcoin dans cette optique. L’objectif de cette monnaie numérique était de maximiser la sécurité des transactions numériques. Idéalement, personne ne peut annuler une transaction effectuée avec cette monnaie virtuelle grâce à la technologie de la blockchain.

Une confidentialité maximale

De plus, les utilisateurs de Bitcoin n’ont pas à divulguer de détails personnels lorsqu’ils effectuent une transaction avec cette monnaie virtuelle. Par exemple, une fois que vous avez acheté des bitcoins sur une exchange comme KuCoin et que vous les avez envoyés dans votre portefeuille numérique, vous n’avez besoin que de l’adresse d’un autre destinataire pour transférer vos fonds. Ainsi, personne ne vous demandera de divulguer des informations personnelles comme le font les banques et autres institutions financières.

Une rapidité inégalée

De plus, les transactions en bitcoins ne prennent que quelques minutes à traiter et leurs frais sont relativement faibles. En permettant aux utilisateurs de transférer des fonds localement et internationalement plus rapidement et à des frais moindres, Bitcoin peut potentiellement changer positivement l’économie mondiale. Par exemple, les personnes travaillant à l’étranger peuvent envoyer de l’argent à leurs proches restés au pays en quelques minutes et à moindre coût, car elles ne passent pas par les banques.

L’avenir du bitcoin

Bien que le bitcoin ne soit pas encore adopté par tout le monde, il peut affecter l’économie mondiale de différentes manières. Son utilisation est en augmentation constante et son adoption se répand dans le monde entier. Aujourd’hui, le bitcoin est une monnaie numérique populaire et des pays comme le Salvador en ont fait une monnaie légale. Il n’est donc pas surprenant que cette crypto-monnaie fasse pression sur les banques traditionnelles et certains gouvernements, car elle semble impossible à arrêter. De nombreuses personnes et entreprises utilisent le bitcoin pour réduire les coûts de transaction qu’elles supportent lorsqu’elles utilisent de la monnaie fiduciaire.

De plus, les traders et les investisseurs profitent de la volatilité de son marché pour récolter les avantages à long terme du commerce et de l’investissement en bitcoin. Associé à la technologie blockchain sous-jacente, le bitcoin peut changer la façon dont les entreprises et les particuliers effectuent leurs transactions. Il peut également conduire à la création d’entreprises basées sur la crypto-monnaie et à la croissance de certaines sociétés. Par exemple, la plateforme KuCoin a créé son propre jeton KCS .

Conclusion

Néanmoins, le bitcoin reste un nouvel entrant dans les systèmes financiers et économiques. Il lui reste donc un long chemin à parcourir avant que le monde ne ressente son impact sur l’économie. Depuis sa création en 2009, il a déjà redéfini le panorama économique mondial puisque personne n’aurait pu imaginer l’existence de monnaies virtuelles, alors qu’aujourd’hui, elles sont entrées dans nos habitudes. Quiconque envisage d’investir dans cette monnaie virtuelle doit également apprendre comment elle fonctionne pour éviter de perdre de l’argent à cause de systèmes d’investissement douteux. Prenez donc le temps de vous renseigner sur les facteurs qui influencent le prix du bitcoin et sur les moyens d’y investir.