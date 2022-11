Plusieurs critères sont aujourd’hui analysés par Google pour le classement des meilleurs sites et pages web. Parmi eux, on retrouve le temps ou la vitesse de chargement. Par conséquent, pour avoir un site web bien référencé et positionné parmi les premiers résultats de recherche des internautes, il faut optimiser son temps de chargement. Découvrez ici comment y parvenir.

Choisir un outil spécialisé pour optimiser le temps de chargement d’un site web

WordPress se présente comme l’un des principaux outils de création et de gestion de site web. Il offre des fonctionnalités très intéressantes, et aussi plusieurs avantages. Entre autres choses, cette plateforme dispose de plusieurs extensions ou plug-in, qui peuvent aider à améliorer les performances de votre site.

Parmi ces plugins, celui qui fait actuellement parler de lui, c’est WP Rocket, le meilleur plugin de cache WordPress . C’est un outil conçu par des experts, qui ont trouvé le moyen d’améliorer la mise en cache des données de vos sites web. De cette manière, vous aurez des sites qui se chargent plus vite, et qui peuvent ainsi convertir plus de visiteurs.

Concrètement, ce plugin travaille en ciblant plusieurs paramètres de votre site. Il vient réduire le temps des résolutions DNS, faciliter la mise en cache des fichiers ainsi que leur pré chargement, optimiser la mise en cache du navigateur, etc. Ce sont au total 20 paramètres différents que cet outil peut cibler, afin de réduire considérablement la vitesse de chargement d’un site web.

Pourquoi faut-il optimiser le temps de chargement de votre site?

En réalité, l’influence du temps de chargement sur le référencement naturel de votre site est assez minime. Toutefois, dans un contexte où l’expérience utilisateur est de plus en plus mise en avant par Google, ce critère prend toute son importance. En effet, l’expérience a montré que plus le site est rapide, plus les visiteurs ont du plaisir à l’utiliser.

Au contraire, un site qui se charge trop lentement perd des visiteurs. Dès les 3 premières secondes, lorsqu’une page ne s’affiche pas, les internautes sont nombreux à rebrousser chemin. Ceux qui persévèrent finissent par perdre patience lorsque toutes les pages du site mettent du temps à se charger. Il y va donc de votre intérêt, de tout mettre en œuvre pour optimiser la vitesse de votre site.

Les autres techniques pour réduire le temps de chargement du site

Si l’extension WordPress WP Rocket est un outil très efficace pour accélérer la vitesse d’un site, il n’est pas le seul moyen pour y parvenir. En effet, vous avez la possibilité d’utiliser plusieurs autres techniques pour avoir un site web plus rapide. Il faudra vous intéresser à :

La qualité ou les performances de l’hébergeur

Le nombre de requêtes http (il faut les minimiser)

La rédaction du code CSS (il faut aller à l’essentiel pour réduire le code

La mise en cache des éléments du site par les visiteurs, etc.

Vous avez désormais les meilleures astuces et techniques pour optimiser le temps de chargement de votre site web, et améliorer ainsi vos conversions.