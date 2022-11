Vous cherchez un numéro de téléphone. Il existe différentes solutions simples, rapides pour dénicher un numéro fixe ou portable. Deux annuaires gratuits sont disponibles, les pages jaunes et blanches. Ces dernières sont destinées aux particuliers. Les pages jaunes quant à elles répertorient les numéros des entreprises et de tous les professionnels. Il vous suffit de rentrer l’adresse de la personne ainsi que son nom et vous avez son numéro très rapidement.

Utiliser les annuaires payants pour rechercher un numéro de téléphone

Pour trouver le numéro de téléphone d’une personne, d’une entreprise, on peut aussi avoir recours à un annuaire vocal. La plupart fonctionnent sous forme de services payants. Ils sont joignables 24 heures sur 24 et 7 jours sur sept. Plusieurs numéros sont disponibles, le 118218, 118500, 118018, 118418. Les tarifs varient et peuvent s’avérer très coûteux, 2,99 euros l’appel et 80 centimes la minute. À partir d’un numéro de téléphone, on peut aussi trouver son nom en utilisant l’annuaire inversé. Ce service a été mis en place par Orange avec le 118712 : 2,18 euros l’appel et 50 centimes la minute. Vous pouvez aussi trouver le numéro de téléphone d’un particulier, d’une entreprise grâce à différentes applications. Les réseaux sociaux sont aussi un excellent moyen pour dénicher un numéro de téléphone. Les professionnels laissent leurs numéros sur différents réseaux sociaux.

Retrouver le nom de la personne

Qui n’a jamais reçu un appel inconnu sur son portable ? Pour retrouver le destinataire et si l’appel n’est pas masqué, on peut retrouver le nom en utilisant des applications, l’annuaire inversé, des numéros surtaxés, les pages jaunes ou blanches. De nombreuses solutions s’offrent à vous sauf si la personne est inscrite sur la liste rouge. Votre demande alors ne pourra pas aboutir. Si le propriétaire de la ligne n’a pas exprimé le souhait d’être absent de l’annuaire universel, vous pourrez facilement retrouver son numéro et plusieurs données.

Vous avez besoin de contacter un professionnel, mais vous n’avez aucun numéro. L’annuaire le plus fiable reste celui des pages jaunes. Pour trouver le numéro d’un professionnel, il ne faut pas hésiter à utiliser des moteurs de recherche comme Google. Personne n’aime parler à des inconnus, rechercher le numéro est alors une bonne alternative. À l’heure où le digital est omniprésent, rechercher un numéro de téléphone avec fiabilité est simple et rapide. Il suffit d’utiliser les bonnes méthodes : annuaires, applications, réseaux sociaux.