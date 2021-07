Contacter Amazon par téléphone : voici la meilleure astuce pour joindre le service client

Le service client d’Amazon peut être joint pour diverses raisons. Même si les livraisons et les achats se déroulent dans les meilleures conditions, vous n’êtes pas à l’abri d’un problème. Il est alors possible de contacter Amazon par téléphone et un numéro est disponible en fonction de votre localisation. Il y a également d’autres solutions qui sont dévoilées dans votre compte personnel.

Le Top 4 des solutions pour joindre le service client d’Amazon

Que ce soit à cause d’un produit défectueux, d’une livraison défaillante ou encore d’une mauvaise référence, vous avez en réalité plusieurs méthodes pour joindre Amazon que ce soit avec Internet ou via le téléphone. Il suffit de bien connaître toutes les astuces, cela évite de perdre du temps et d’augmenter votre taux d’agacement qui peut dépasser l’entendement.

La première solution consiste à utiliser le numéro de téléphone à savoir 0805 10 14 20, vous aurez un conseiller qui prendra en charge votre demande. Depuis votre compte personnel, vous pouvez accéder à toutes les commandes et vous ouvrez finalement un ticket en choisissant l’objet de votre demande. Vous pouvez utiliser bien sûr les réseaux sociaux, mais il n’est pas forcément certain qu’une personne prenne en compte votre requête dans les plus brefs délais. La dernière solution pour joindre le service client d’Amazon concerne le mail ou encore le tchat, vous aurez toutes les informations depuis votre compte.

Il est possible de passer par le navigateur Web, mais sachez que le géant du e-commerce propose une application mobile pour Android et iOS qui est très facile à utiliser. Il suffit de naviguer dans les différentes catégories pour converser avec les conseillers d’Amazon.

Une assistance personnalisée proposée par Amazon

Que vous souhaitiez contacter cet expert par téléphone ou via l’une des méthodes citées, sachez que vous devez notifier votre demande. Il peut s’agir d’une livraison, d’un retour ou encore d’une commande. Les appareils Alexa, Fire ou Kindle peuvent aussi être défectueux, ils sont développés directement par Amazon, vous pourrez alors profiter d’une assistance de qualité si vous êtes face à un problème plus ou moins important. Le service client d’Amazon sera aussi au rendez-vous pour la musique, les jeux, les ebooks et les vidéos.

Il y a également Prime puisque vous savez sans doute que le géant de l’e-commerce propose une plateforme de streaming baptisée Prime Vidéo. Elle a connu un franc succès notamment en diffusant en temps réel les matchs de Roland Garros et elle sera au rendez-vous pour le football.