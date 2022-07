L’hébergement Web est beaucoup plus facile de nos jours, et ce, grâce à l’évolution des nouvelles technologies. En revanche, c’est un domaine assez vaste et le choix du prestataire idéal pour bénéficier de services de qualité n’est pas toujours évident. Toutefois, grâce à la concurrence entre les différents prestataires, il est possible de tomber sur des offres abordables. C’est le cas de cette offre mensuelle de 2,99 € HT que propose LWS. Découvrez les services dont bénéficie le client en souscrivant à cette offre.

Présentation de l’offre

LWS donne la possibilité à tous d’héberger et de créer aisément une boutique en ligne. Alors, pour Créer une boutique en ligne : Que vaut l’offre LWS à 2,99€ par mois. En fait, avec cette offre, il est possible de :

Créer, lancer et gérer sa boutique en ligne en toute sécurité ;

Avoir un nom de domaine pour 12 mois. Le certificat SSL est offert ;

Disposer d’un serveur et d’un support en France 7 j/7.



Cette offre met à la disposition de tous, les indispensables pour gérer son e-commerce, et ce, à moindre coût. Avec une performance acceptable, le client bénéficie d’un espace disque SSD NVMe de 100 Go. Avec le seul nom de domaine proposé, il est possible d’héberger jusqu’à 2 sites et de posséder jusqu’à 10 adresses email. Il faut noter que l’accès utilisateurs et administrateurs est illimité.

Les personnes souhaitant posséder un site e-commerce d’une grande envergure peuvent souscrire aisément à cette offre. En effet, c’est l’offre parfaite pour ventre des centaines de produits avec 3 000 visites et requêtes possibles par mois. Aussi, l’offre permet de disposer de 2 modes de livraisons et 2 modes de paiement.

Quant aux autres services liés aux d’e-commerce proposé, on a :

La gestion automatisée des stocks ;

Un catalogue de milliers de produits possibles ;

Une interface pour gérer les commandes, les paiements, les attentes et expéditions ;

La fonction de recherche de produit ;

Un diaporama de produits ;

Un paiement sécurisé par carte bancaire et par PayPal inclus ;

Une gestion de code promo ;

Une analyse et rapport complet ;

Des boutiques WooCommerce ou PrestaShop ;

Des boutiques Magento.

Par ailleurs, l’offre propose également un espace client pour une meilleure gestion des domaines avec des fonctions de sauvegarde et restauration.

La possibilité de créer soi-même sa boutique en ligne

L’autre avantage d’opter pour cette offre de LWS est la possibilité de gérer soi-même son site. Nul besoin de connaissances techniques en codage ou quoi que ce soit vendre sur sa boutique en ligne. En plus, la plateforme met à la disposition de l’utilisateur, plusieurs outils pour lui faciliter la tâche. Il s’agit notamment des outils comme :

le WordPress ;

le SiteBuilder Pro ;

le WooCommerce ;

le PrestaShop.

Le siteBuilder Pro convient parfaitement à toute personne qui souhaite mettre en place une très petite boutique avec une vente de 1 à 3 articles. Bien sûr, pas besoin forcément d’un système de gestion de stock. Quant au WooCommerce, c’est l’outil parfait pour les débutants comme pour les avancés.

Ces derniers peuvent également se familiariser avec WordPress afin de créer une boutique de taille moyenne en ligne. Quant au dernier outil, le PrestaShop, il est l’outil adapté pour la création d’un site d’envergure. C’est l’outil adapté pour la concrétisation des projets sans nécessité de codage.

L’autre possibilité pour faciliter la gestion de la boutique en ligne soi-même est la mise à disposition de centaines de thèmes modernes gratuits et payants. Autant qu’ils sont, ces thèmes peuvent être installés en un seul clic et ils sont adaptés à tous types d’activités. Ces maquettes sont réactives et votre site Web s’adapte automatiquement aux tablettes et aux smartphones.

La plateforme LWS propose aussi des thèmes WooCommerce premium. Si vous choisissez d’utiliser PrestaShop pour concevoir votre site internet, sachez que la plupart des thèmes coûtent environ 60 € par thème. Quant aux thèmes SiteBuilder Pro, ils sont gratuits.

Plus un instant à perdre, rendez-vous sur LWS pour profiter de l’offre mensuelle de 2,99 € mise à la disposition de tous pour créer un site en seule clique. Nul besoin de se casser la tête pour le faire, car tout ce qui est technique est déjà géré par la plateforme.