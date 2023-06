Larmes au microscope cristallisées : une série de photos incroyable

Les larmes ont de quoi susciter l’intérêt, car elles sont différentes selon cette découverte faite avec un microscope. Un photographe est à l’origine de cette photo insolite qui met en valeur leur composition.

Les larmes peuvent s’inviter dans deux situations totalement différentes et un photographe a voulu en apprendre davantage. Par conséquent, il a utilisé un microscope pour savoir si le visuel et la composition étaient universels. Certains pourraient penser que ce ne sont que des gouttes, mais finalement, elles sont bien plus complexes que cette première idée. En regardant avec attention différentes larmes au microscope, le photographe a fait une découverte surprenante.

Maurice Mikkers partage de sublimes clichés des larmes cristallisées

En effet, il existe autant de compositions de larmes que de personnes, car elles sont totalement éloignées les unes des autres. De plus, le photographe néerlandais est allé un peu plus loin dans son expertise et c’est avec stupeur qu’il a pu constater que les larmes issues des pleurs et celles provenant de la joie n’avaient aucune similitude. Maurice Mikkers a en parallèle relevé plusieurs contenus, car les larmes sont composées d’enzymes, d’anticorps, mais également d’huiles. Cette aventure a été publiée sur le site Medium qui dévoile d’autres photos assez surprenantes des larmes.

Pour rappel, le liquide lacrymal est sécrété par les glandes lacrymales et il a la particularité d’être salé. Généralement, pour que une production importante de larmes soit au rendez-vous, il faut un stimulus et il s’agit d’un réflexe. C’est le système nerveux qui joue un rôle dans cette sécrétion, car il réagira en fonction de la situation dans laquelle la personne se trouve. Il peut ainsi s’agir d’une douleur, de la tristesse ou encore du désespoir, mais d’autres émotions sont également susceptibles de provoquer un écoulement comme la rage, le rire et la joie.

Le microscope montre des compositions différentes pour les larmes

Cette péripétie a commencé avec la collaboration de l’un de ses proches. Lorsqu’il a pu récolter ces fameuses larmes, il n’a pas utilisé immédiatement le microscope, car il a été contraint d’attendre l’étape de la cristallisation. C’est à ce moment qu’il a pu les observer et découvrir les merveilles que cachent des larmes. Cette découverte fait écho à l’intérêt que portent les scientifiques pour les larmes, car ils ont toujours été fascinés. De ce fait, au fil des recherches, les spécialistes les ont classifiés en trois catégories : basales, émotionnelles et réflexes. De plus, ils ont découvert que les larmes ont une certaine viscosité.

Qu’est-ce que les larmes ?

Les larmes sont un phénomène naturel du corps humain qui revêt à la fois des aspects physiologiques et émotionnels. Elles sont produites par les glandes lacrymales, situées dans le coin supérieur externe de nos yeux.

D’un point de vue physiologique, les larmes ont plusieurs fonctions essentielles. Elles assurent une hydratation constante de la surface de l’œil, ce qui maintient la cornée transparente et favorise une vision optimale. En plus d’apporter des nutriments essentiels à la cornée, les larmes agissent comme une barrière protectrice contre les agressions extérieures, comme les poussières, les corps étrangers ou les micro-organismes, par leur rôle de nettoyage et leur activité antimicrobienne.

Il existe trois types de larmes : les larmes basales, qui sont produites en permanence pour lubrifier l’œil ; les larmes réflexes, qui sont provoquées par une irritation de l’œil ; et les larmes émotionnelles, qui sont déclenchées par une gamme d’émotions, comme la joie, la tristesse ou la colère.

Les larmes émotionnelles ont également une fonction psychologique. Elles peuvent aider à soulager le stress et à exprimer des sentiments qui peuvent être difficiles à verbaliser. Bien que les larmes soient souvent associées à la tristesse et au chagrin, elles peuvent aussi être un signe de bonheur intense ou de soulagement.

Ainsi, les larmes, malgré leur simplicité apparente, sont une manifestation complexe et essentielle de notre physiologie et de notre psychologie.