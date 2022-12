Les fonctionnalités de Microsoft Office sont indispensables pour les entreprises, notamment le tableur Excel. Cet outil est essentiel pour automatiser des tâches récurrentes comme la gestion de données financières et la base des données des salariés. Voici quelques conseils pour recruter un expert en Excel Freelance.

Freelance Excel : quelles sont ses missions ?

Par définition, Excel est un tableur mis en avant par Microsoft pour automatiser des tâches particulières. Pour rappel, un tableur est un outil destiné à composer des colonnes et des lignes pour structurer des données. Ceux-ci sont enregistrés dans une feuille de calcul pouvant accueillir plusieurs textes et des données chiffrées. Les fichiers les plus complexes peuvent dans ce cas contenir des millions de cellules pouvant être liées entre elles pour réaliser des calculs sophistiqués. Même s’il est un logiciel simple à utiliser, des formules doivent être réalisées pour traiter ces volumes massifs de chiffres et de données. C’est pourquoi il est nécessaire de recruter un freelance Excel. Mais avant cela, mieux vaut se renseigner davantage sur ses missions.

Quelles sont les compétences recherchées ?

Lors d’un recrutement, vous devez avant tout cerner les exigences du poste. Cela vous permet d’évaluer au mieux le candidat répondant à vos attentes et à celle du poste. Avant de réaliser votre recherche sur les plateformes de recrutement d’un freelance Excel, prenez d’abord soin de comprendre les prestations basiques aux plus complexes attendues de cet expert.

Les prestations basiques d’un expert de niveau débutant

Les tâches les plus minimes dans une entreprise exigent toujours l’intervention d’un expert en freelance. À titre d’exemple, les postes administratifs exigent une connaissance de base du logiciel Excel pour automatiser des tâches répétitives et ardues. En principe, un expert en tableur Excel de niveau débutant est capable de réaliser les tâches suivantes :

Trier et filtrer les données ;

Réaliser un tableau croisé dynamique ;

Valider les données ;

Formater les cellules ;

Créer des touches de raccourci ;

Gérer les mises en page ;

Organiser les graphiques et les analyses.

Les prestations des séniors dans ce domaine

Excel est un outil de gestion des données pour analyser des requêtes complexes à travers les fonctionnalités avancées. Certaines postes exigent dans ce cas un freelance Excel de niveau avancé pour traiter les données plus spécifiques ci-après.