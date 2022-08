Les réseaux sociaux constituent aujourd’hui le moyen d’expression des entreprises et particuliers qui souhaitent se faire connaître afin de mieux capter l’attention des internautes. Pour aboutir à cela, l’un des moyens les plus sûrs est bien évidemment les contenus vidéos. Et qui parle de bons contenus vidéos, parle forcément le logiciel de montage vidéo. L’un des logiciels de montage vidéo les plus performants et reconnus sur le marché est naturellement Wondershare Filmora. Grâce à ses nombreuses fonctionnalités dont le suivi de mouvement, Wondershare Filmora peut rendre vos contenus vidéos uniques et imposants.

L’importance des clips vidéo dans notre quotidien

Contrairement aux contenus textuels, les vidéos ont un double avantages. Non seulement elles sont visuelles mais elles sont aussi sonores. Certaines vidéos comportent même des textes qui les accompagnent. C’est cela qui fait d’ailleurs qu’elles retiennent rapidement et facilement l’attention plus que toutes les autres formes de contenus. Sur Facebook par exemple, environ 8 milliards de vidéos sont vues chaque jour. Sur YouTube c’est plus de 720 000 heures de vidéos qui sont publiées chaque jour. Sur Instagram, Twitter et d’autres réseaux sociaux, les chiffres sont aussi considérables. Ces chiffres démontrent combien de fois les vidéos s’invitent dans notre quotidien.

Les contenus vidéos ont un taux d’engagement hautement supérieur aux publications traditionnelles tels que les textes accompagnés d’images. Tout porte à croire que les vidéos sont efficaces pour inciter l’audience à interagir avec vos publications. En d’autres termes, les contenus vidéos permettent d’avoir plus d’abonnés, plus de likes et plus de commentaires positifs. Tout cela permet de gagner en visibilité.

Cependant, un travail est souvent fait en amont avant que les vidéos ne soient publiées. En effet, la plupart des vidéos que nous regardons aujourd’hui, avant d’être mise en ligne, a été travaillée et donc décorée grâce à un logiciel de montage vidéo. Plus une vidéo est bien éditée et plus elle attire l’attention des internautes. Ajouter des touches d’effets spéciaux aux vidéos permet de rehausser leurs niveaux. Pour bénéficier des effets d’édition formidables, il faut se tourner vers un logiciel de montage vidéo performant. Quoi de mieux que Wondershare Filmora ?

Wondershare Filmora fait partie des logiciels de montage vidéo gratuit les plus admirés des créateurs de vidéo à cause de sa pléthore de fonctionnalités faciles à appliquer. Surtout grâce à sa fonctionnalité de suivi de mouvement, il peut donner à vos œuvres des aspects plus professionnels et fascinants.

Que peut faire la fonction gratuite de suivi de mouvement de Wondershare Filmora ?

La fonctionnalité suivi de mouvement encore appelée Motion Tracking permet de suivre les objets ou personnes en mouvement dans une vidéo afin d’améliorer cette dernière. Cette amélioration peut prendre par des ajouts d’image, de vidéo, de texte ou pleins d’autres éléments de suivi de mouvement. Si vous souhaitez par exemple rendre floue une partie précise dans une vidéo, l’option de suivi de mouvement peut vous aider à le faire. Voici plus détaillés les avantages de la fonction de suivi de mouvement :

Suivre de manière intelligente un objet en mouvement

Grâce à Wondershare Filmora, vous n’avez qu’à définir les objets que vous souhaitez suivre afin de démarrer le suivi de mouvement. Wondershare Filmora suivra vos ordres. Vous avez même la possibilité de modifier la taille ou encore d’ajuster la position de la zone de suivi sans le moindre problème.

Ajouter des textes

Le logiciel de montage vidéo ou éditeur vidéo Wondershare Filmora avec sa fonction de suivi de mouvement, vous offre la possibilité d’ajouter des titres et des textes afin de suivre le mouvement. Il vous suffit juste de créer votre texte et de l’associer à un objet ou à une personne en mouvement et le tour est joué.

Ajouter des effets mosaïques en quelques secondes

Si vous voulez rendre floue un visage, une immatriculation ou autre élément en mouvement dans une vidéo sans devoir ajouter des effets de mosaïque image par image, le suivi de mouvement est le parfait allié. Grâce au suivi de mouvement avec effet mosaïque de Wondershare Filmora cela devient un jeu d’enfant car vous pouvez modifier ce que vous voulez en un clic.

Transformer ce qui vous tombe sous la main

Avec Wondershare Filmora vous pouvez utiliser des images, des emojis et tout symbole afin de les transformer en des effets visuels. Utilisez donc le suivi de mouvement pour ajouter des bulles de message, des stickers, des visages… à des séquences de vos vidéos afin de créer des effets super attrayants.

La bonne nouvelle est que cela est gratuit. Quoi de plus intéressant ? Le choix vous revient donc de l’expérimenter.

Autres fonctionnalités de Wondershare Filmora

En dehors de la fonctionnalité de suivi de mouvement, Wondershare Filmora dispose aussi d’une panoplie de fonctionnalités très utiles pour le montage vidéos. Voici quelques-uns de ses principales fonctions :

Montage auto en rythme

Détection de silence ;

Enregistrement d’écran

Atténuation audio,

Écran partagé ;

Synchronisation auto ;

Média de stock ;

Speech To Text ;

Text To Speech

Recadrage automatique ;

Masques;

Fond vert.

L’éditeur de vidéo Wondershare Filmora est un puissant outil qui peut donner plus de valeur à vos vidéos. La cerise sur le gâteau est que vous pouvez l’avoir gratuitement. En plus Wondershare Filmora dispose de plusieurs autres fonctionnalités qui rendront vos vidéos uniques et engageantes, que ça soit un montage vidéo windows ou un montage vidéo mac. Si vous recherchez une appli montage vidéo, ne cherchez plus loin. Wondershare Filmora est sans doute ce qu’il vous faut. Pourquoi ne pas essayer ?