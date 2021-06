Le phénomène des jeux vidéos et Twitch devant Facebook et Youtube

Les streamers sur Twitch, Facebook ou YouTube sont de plus en plus suivis par des joueurs du monde entier. Ces derniers se retrouvent également sur le web pour se défier entre eux. Entre défi multijoueur et live stream, l’univers des jeux vidéo révolutionne le langage des nouvelles générations.

Twitch explose tout dans l’univers gaming

Depuis le début de la pandémie et avec les différents confinements que le monde a connus, l’univers du gaming, et plus particulièrement la plateforme Twitch, ont vu leur nombre de vues et de nouveaux abonnés augmenter de façon spectaculaire avec + 78,5% par rapport à 2019, jusqu’à atteindre les 24,8 millions d’utilisateurs en 2020. C’est pourquoi Babbel, la première application d’apprentissage des langues au monde, a créé l’infographie « Génération streaming : parlez-vous « gaming » ? », qui présente l’essor grandissant des jeux vidéo ces dernières années et l’utilisation de nouvelles expressions et de termes devenus courants.

Les chiffres du gaming : on y croit à peine ! En 7 ans, le nombre d’utilisateurs amateurs de streaming a quadruplé : si Youtube Gaming a vu doubler les heures de contenu visionnées (6,19 milliards) et Facebook Gaming les tripler (3,1 milliards), Twitch est bel et bien la plateforme en ligne la plus utilisée, avec 140 millions d’abonnés et plus de 5 436 millions d’heures visionnées en 2020.

Le gaming ne cesse de développer son propre univers

Le monde du gaming a développé un langage codé très spécifique, qui est maintenant d’usage courant parmi la jeune génération : il existe des termes internationaux comme AFK (Away From Keyboard) ou encore GG (Good Game), ainsi que des expressions françaises telles que Amha (à mon humble avis) et MJ (Maître du jeu). Pour finir, le français, utilisé par 4 % des utilisateurs de Twitch, est la 6e langue, tandis que l’anglais (57 %) et l’espagnol (9,5 %) sont les langues les plus utilisées.

Avec les années et l’ère d’Internet, il était quasiment impossible de passer à côté. Les passionnés se retrouvent régulièrement entre eux pour partager leur amour pour les jeux. Twitch permet de s’exposer à davantage de personnes. Durant une « game », les joueurs vont se parler sur leur tactique et mettront indéniablement en place un langage rapide. D’où les différentes abréviations déjà largement utilisées en France et partout dans le monde.