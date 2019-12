Lego Life : une communauté dédiée aux enfants

Les Lego, ces petits cubes de plastique assemblables ont traversé les âges et sont encore aujourd’hui, l’un des jeux préférés des enfants. Profitant de ce succès, LEGO, la marque de jouets derrière le concept, a lancé en janvier 2017, Lego-Life : une plateforme qui permet de partager ses réalisations en Lego.

Comment fonctionne cette plateforme qui se veut sécurisée pour vos enfants ?

Une plateforme axée sur le partage

Les enfants et les adolescents, qui ne peuvent pas s’inscrire sur Facebook, ont désormais leur propre réseau social : Lego Life. Pour les 8 à 12 ans, Lego Life est un site complètement gratuit, qui permet à ses utilisateurs de s’inscrire pour partager leurs plus belles constructions et leur génie créatif.

Fonctionnant comme les autres réseaux sociaux de la place, le site permet aussi de suivre des profils d’internautes ou des profils intéressants qui proposent des tutos d’assemblage. Il ne s’arrête pas là, car chacun des posts qui ornent sa toile peut accueillir des commentaires et des appréciations appuyés par des émojis.

Pour les plus audacieux, le site propose une page dédiée aux challenges de construction, qui peuvent se révéler assez corsés.

Lego Life, une plateforme sécurisée

Le réseau se veut sûr, par un partage contrôlé. Les commentaires, les posts ainsi que tout contenu soumis par les utilisateurs sont surveillés par une équipe. Cette dernière veille à ce qu’aucun contenu inapproprié ne soit diffusé. Les émojis sont à l’image des cubes d’assemblage, et représentent les réactions basiques pour apprécier un contenu.

Le réseau mise sur la sécurité, pour rassurer les parents. Le site mise également sur l’anonymat, car aucune information personnelle n’est demandée à l’inscription. Les photos de profils et les pseudonymes sont générés aléatoirement, ce qui permet de poster en toute discrétion.

LEGO va évidemment utiliser la plateforme pour se faire un peu de publicité pour ses prochains produits. Mais seulement lui peut le faire sur le site. Sur son réseau social, LEGO exerce un contrôle juste exceptionnel, pour faire grandir vos enfants tout en s’amusant.