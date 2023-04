Si vous cherchez à acheter un nouvel écran pour votre ordinateur, un moniteur de 27 pouces pourrait être la solution idéale pour vous. Avec cette taille d’écran, vous pouvez profiter d’une expérience visuelle optimale pour vos tâches quotidiennes, y compris la bureautique, les jeux et le multimédia. Nous avons étudié plusieurs modèles, évalué leurs spécifications techniques et leur performance, et examiné les avis des clients afin de vous donner une sélection des meilleurs choix.

L’écran PC de 27 pouces pour les jeux

Si vous cherchez un écran pour vos sessions de jeu, le Samsung Odyssey G7 C27G75TQSP est un excellent choix. Avec sa grande surface d’affichage de 27 pouces et sa résolution QHD, vous pouvez profiter de couleurs précises et d’un large angle de vision grâce à la dalle VA incurvée 1000R. Il possède également un taux de rafraîchissement de 240 Hz et un temps de réponse de 1 ms, ce qui en fait un écran très réactif.

Le Samsung Odyssey G7 C27G75TQSP prend également en charge les technologies FreeSync et G-Sync, ce qui vous permet de synchroniser la fréquence d’images de votre carte graphique avec celle de votre écran pour éviter les déchirures et les saccades d’image. Il est doté d’un pied réglable en hauteur pour un confort optimal lors de vos sessions de jeu prolongées.

Le meilleur écran PC de 27 pouces pour la bureautique

Si vous cherchez un écran pour vos tâches de bureau, nous vous recommandons le Dell UltraSharp U2720Q. Cet écran est doté d’une résolution 4K et d’une précision des couleurs incroyable grâce à la couverture sRGB de 99%. Il offre également un grand angle de vision pour que vous puissiez travailler confortablement sans vous fatiguer les yeux.

Le Dell UltraSharp U2720Q est doté d’un port USB-C pour vous permettre de charger votre ordinateur portable tout en travaillant. Il est doté d’un hub USB intégré pour vous permettre de connecter facilement vos périphériques USB, tels que votre souris et votre clavier.

Un sublime écran PC de 27 pouces pour le budget

Si vous cherchez un écran pour vos tâches quotidiennes sans dépenser une fortune, le BenQ GW2780 est un excellent choix. Cet écran de 27 pouces est doté d’une résolution Full HD et d’un temps de réponse de 5 ms, ce qui en fait un écran réactif pour la plupart des tâches courantes.

Il offre enfin un grand angle de vision et un contraste élevé pour des couleurs vives et des noirs profonds. Il dévoile un design élégant et d’un pied réglable en hauteur pour un confort optimal.