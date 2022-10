Le fait qu’il y ait des yeux partout est l’une des réalités malheureuses de l’utilisation d’Internet. De nombreuses entités différentes, dont les fournisseurs d’accès à Internet, les gouvernements et les propriétaires de sites web, ont la possibilité de suivre tous vos mouvements en ligne et de déterminer où vous vivez. En fait, il leur suffit de regarder votre adresse IP ou d’accéder à la localisation GPS de votre appareil.

Le suivi de votre localisation par des tiers n’est pas seulement un problème majeur de protection de la vie privée, mais il signifie également que des restrictions géographiques peuvent être imposées. Par conséquent, certains sites web, applications et contenus peuvent être indisponibles dans votre pays ou région. Ce n’est évidemment pas une situation idéale.

Les raisons pour lesquelles il est important d’utiliser des fausses localisations GPS

Obtenez les mises à jour Android les plus récentes.

Il est extrêmement frustrant de voir qu’une nouvelle mise à jour d’Android est publiée avec une foule de nouvelles fonctionnalités intéressantes que vous aimeriez essayer par vous-même, mais que vous ne pouvez pas encore l’obtenir dans votre région. Il en va de même pour les nouvelles versions d’applications populaires comme Facebook, Twitter et Snapchat, qui proposent régulièrement de nouvelles fonctionnalités intéressantes. Il vous suffit de modifier votre position GPS et de choisir un pays ou une région où la nouvelle mise à jour du système d’exploitation ou de l’application est disponible, et le tour est joué, vous obtiendrez une fake GPS location.

Regardez les films et les émissionsde télévision les plus récents.

Les services de streaming comme Netflix et Amazon Prime Video ont des milliers d’émissions de télévision et de films dans leur catalogue, mais les nouveautés ne sont souvent disponibles que dans quelques pays au départ. Si un film ou une émission de télévision n’est pas disponible dans votre pays, il vous suffit de changer votre position GPS et de choisir un pays où il est sorti, et vous pourrez le regarder. Globalement, l’usurpation d’emplacement améliorera considérablement votre capacité à diffuser du contenu en ligne.

Améliorez votre confidentialité en ligne.

Comme nous l’avons mentionné au début de cet article, les sites web utilisent non seulement les adresses IP mais aussi la localisation GPS de votre appareil connecté pour le suivi en ligne. Par conséquent, ils peuvent imposer des restrictions géographiques, suivre votre activité sur Internet, vous bombarder de publicités et faire une variété d’autres choses ennuyeuses. L’usurpation d’emplacement permet de dissimuler votre location virtuelle aux sites Web et d’améliorer votre confidentialité en ligne.

Voici les 4 meilleurs logiciels de changement de position GPS que nous vous conseillons :

Wondershare Dr.Fone

Tenorshare iAnyGo

IToolab AnyGo

MockGo

Comment utiliser Dr.Fone pour changer la position GPS de son téléphone ?

Télécharger l’application Dr.Fone. Activez la fonction GPS de votre mobile. Cliquez ensuite sur l’endroit souhaité sur la carte. Validez votre position.

Les fonctionnalités du logiciel Dr.Fone

Il est possible de changer et simuler votre position, en seulement un clic

Avec ce simulateur d’emplacement, vous pouvez téléporter le GPS de votre iPhone à n’importe quel endroit de la planète en un seul clic ! Cette application crée une position GPS virtuelle, faisant croire à toutes les autres applications de localisation de votre téléphone que vous êtes là !

Toutes les applications de géolocalisation sont trompeuses.

Supposons que vous aimiez jouer à des jeux de RA basés sur la localisation ou utiliser des applications qui fournissent des services basés uniquement sur votre localisation. L’emplacement ne doit pas être utilisé pour limiter le plaisir ! Ce changeur d’emplacement magique est exactement ce dont vous avez besoin.

Pour créer un itinéraire, importez ou exportez un fichier GPX.

D’un simple clic, importez/exportez des fichiers GPX d’un ou plusieurs chemins à visualiser ou à suivre pour découvrir d’autres paysages magnifiques. Vous pouvez faire du vélo, de la randonnée et explorer n’importe quelle région en toute sécurité. Et enregistrez vos itinéraires comme favoris.

Les autres fonctions de Wondershare Dr.Fone

Sauvegarde et récupération des données

Si vous ne pouvez pas accéder à votre téléphone si vous oubliez votre mot de passe iCloud après avoir restauré un appareil, Wondershare Dr.Fone peut facilement supprimer le verrou d’activation d’iCloud et accéder à votre iPhone. Avez-vous oublié votre mot de passe Apple ID ? Vous ne parvenez pas à supprimer votre compte Apple ID ? Dr.Fone peut débloquer votre iPhone en quelques secondes.

Grâce à la fonction « Déverrouiller MDM iPhone » de Dr.Fone, vous ne perdrez pas de données après avoir supprimé MDM. Lorsque vous oubliez le nom d’utilisateur et le mot de passe de votre iPhone/iPad MD, Dr.Fone peut contourner le MDM afin que vous puissiez accéder à l’appareil facilement.

Transfert de toutes vos données dans un seul endroit

Grâce à cette solution de migration et de gestion des nuages, vous pouvez migrer des données d’un cloud à un autre, synchroniser des données entre les clouds, gérer tous vos clouds en un seul endroit, et assurer la sécurité de vos données en nuage.

Avec Dr.Fone Wondershare, vous avez la possibilité de téléporter votre position et rebondir n’importe où dans le monde à l’aide. En un seul clic, vous vous retrouverez dans un tout nouvel endroit. Chaque application de votre téléphone croira que vous vous trouvez à l’emplacement saisi en raison de l’emplacement GPS virtuel.