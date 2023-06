Mistral AI : la startup concurrente de ChatGPT lève 105 millions d’euros

Mistral AI est une startup française créée depuis peu et dont le siège se situe à Paris. Cette dernière s’inscrit dans le domaine de l’IA, soit l’intelligence artificielle, et est dirigée par de grands noms ayant travaillé pour Meta, Google, etc. Si ChatGPT, qui n’est autre qu’un simulateur de conversations humaines, ne cesse de faire parler ces derniers temps, il se pourrait que son concurrent français se place bientôt sur le podium. Pour cause, la levée de fonds de 105 millions d’euros dont vient de bénéficier Mistral AI qui devrait grandement aider.

Quels sont les objectifs de Mistral AI ?

Mistral AI se concentre donc sur le nouveau phénomène qu’est l’intelligence artificielle. Plus particulièrement, cette startup souhaite se focaliser sur les solutions open source, soit des logiciels pensés pour le public, afin d’aider les entreprises. Pour ce groupe, rendre l’IA utile est leur priorité.

Mistral AI aura pour but premier de rendre les IA, déjà visibles sur certains sites marchands, plus accessibles, mais également plus déontologiques et surtout personnalisables pour les entreprises qui souhaiteraient les utiliser. Pour un meilleur équilibre, cette société a également à cœur de rentrer dans une démarche plus démocratique de l’IA, empêchant ainsi cette dernière d’être exclusivement contrôlée par quelques intervenants dominants.

Enfin, Mistral AI souhaite instaurer des modèles respectueux de la vie privée des utilisateurs, une IA qui soit « capable de comprendre le monde et de le rendre meilleur ».

D’autres startups d’IA s’inscrivent sur le marché mondial

Depuis le succès de ChatGPT , d’autres sociétés qui travaillent sur l’IA souhaitent innover. Si Mistral AI est l’une des plus prometteuses en France, elle n’est pourtant pas la seule à lever des fonds. En effet, il y a peu, le groupe britannique nommé Aleph Alpha a récolté 27 millions d’euros, tandis que la société allemande Deepset, elle, a levé 5 millions d’euros. En France, c’est le groupe ReciTAL qui, récemment, a perçu 3,5 millions d’euros afin de proposer des modèles d’analyse et de création de textes via une IA.

Mistral IA souhaite cependant se démarquer et proposer des modèles d’IA diversifiés, afin de répondre aux besoins du plus grand nombre. L’intelligence artificielle semble donc très prometteuse et s’inscrit dans plusieurs domaines, que ce soit pour la génération de textes, d’images, de sons et bien d’autres encore.

S’il a suffi de quelques mois pour que l’IA soit en pleine effervescence, nul doute qu’elle risque encore de nous surprendre, à l’avenir. Peut-être avec Mistral AI ?