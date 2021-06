Un PC gamer est-il bon pour le montage ?

Aujourd’hui, il est possible de trouver sur le marché des ordinateurs de plus en plus puissants. Sur certains d’entre eux, vous pourrez faire tourner même les jeux vidéo les plus récents, tandis que sur d’autres, vous aurez la possibilité de réaliser du montage vidéo de qualité. Il est intéressant de noter qu’un ordinateur destiné au gaming ne sera pas configuré de la même manière qu’un PC pour faire du montage vidéo. En effet, une personne souhaitant monter des vidéos en haute définition par exemple devra disposer d’un ordinateur avec un processeur de haute qualité. En revanche, un gamer va d’abord s’attarder sur la qualité de la carte graphique afin que les jeux auxquels il souhaite jouer soient visuellement de bonne qualité.

Un ordinateur qui doit disposer de certaines capacités

Le premier critère à prendre en considération pour obtenir un bon PC pour le montage vidéo va très certainement être la puissance du processeur, ce qui n’est pas le critère principal pour choisir un PC de jeu. De manière générale, plus un processeur dispose de cœurs et de threads, plus il sera efficace pour réaliser du montage vidéo. La fréquence va également être un critère à prendre en considération. Dans un second temps, il faudra se focaliser sur la mémoire vive de l’ordinateur. La mémoire vive est aussi connue sous le nom de RAM, 8 GO étant le minimum requis, bien que 16 ou 32 GO soient beaucoup plus adaptés.

Le disque dur que vous installerez sur votre ordinateur sera également très important. En effet, vous aurez besoin de stocker votre travail de façon sécurisée, c’est pour cela qu’il sera intéressant de choisir un disque dur interne ou externe de bonne qualité et doté d’une bonne capacité de stockage. Enfin, il faudra s’intéresser à la carte graphique. Ce n’est pas le point le plus important lorsque l’on décide de faire du montage vidéo, mais il ne faut toutefois pas négliger la qualité de la carte graphique.

Un PC Gamer qui n’est pas adapté pour le montage vidéo

Sur un PC gamer, les critères à prendre en compte pour obtenir un résultat de bonne qualité ne sont pas les mêmes. En effet, la carte graphique va être le point le plus important tandis que le processeur n’arrivera qu’en second. C’est en partie pour cette raison qu’un PC gamer n’est pas toujours adapté au montage vidéo. Il faudra prendre en considération l’usage que vous souhaitez faire de votre ordinateur avant de commander les différentes pièces si vous comptez monter votre PC vous-même. Notez également qu’il est possible d’acheter un ordinateur déjà monté, ce qui est utile si vous ne disposez pas des compétences nécessaires pour monter votre PC vous-même.

Des ordinateurs multitâches

Il est tout à fait possible de trouver un PC qui soit à la fois pratique pour le montage vidéo et pour le gaming. Néanmoins, dans tous les cas, vous ne pourrez pas atteindre la perfection dans l’un ou l’autre de ces deux domaines, à moins de disposer d’un budget élevé. C’est pour cette raison qu’il peut être intéressant de vous renseigner au maximum avant de faire l’achat d’un ordinateur, notamment si vous envisagez de jouer à un haut niveau ou de réaliser des vidéos de très haute qualité.