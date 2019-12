Quels sont les produits high-tech attendus en 2020 ?

La science et de la technologie permettent à l’homme de développer une meilleure approche dans la gestion des tâches quotidiennes. Ainsi, les produits à la pointe de la technologie sont de plus en plus innovants. De plus, l’univers digital offre de nouvelles perspectives pour les particuliers et les entreprises

Découvrez les grandes prouesses technologiques prévues pour 2020 !

Le réseau de connexion 5G

La connexion au réseau internet à travers la 5e génération est prévue pour 2020. Dans les faits, le lancement de la 5G a commencé en 2019. Néanmoins, cette technologie de connexion n’était pas totalement opérationnelle.

En 2020, la 5G deviendra globale et accessible à tous. Elle permettra une vitesse de navigation jusqu’alors impossible. Les implications commerciales de cette innovation seront importantes pour les entreprises.

Les nouveaux gadgets de la médecine de précision

La personnalisation des soins de santé a toujours été la priorité des chercheurs. 2020 sera un tournant pour la médecine de précision.

Les soins seront disponibles plus rapidement grâce à des drones programmables. Par ailleurs, l’échographie de poche sera bientôt une réalité pour tous. En effet, Butterfly IQ facilitera l’accès à l’imagerie médicale.

Ces produits permettront de prescrire des soins plus adaptés à chaque patient. Ils favoriseront également une meilleure compréhension de l’organisme humain.

La réalité étendue

Les expériences technologiques immersives se sont emparées de l’univers numérique. Dans le domaine des jeux vidéo, la réalité virtuelle (VR) est désormais incontournable. La plupart des réseaux sociaux se servent de la réalité augmentée (AR) pour une meilleure expérience d’utilisation.

La réalité étendue (XR) est un condensé de technologies immersives. Ce produit high-tech étendra l’usage de l’immersion numérique à tous les secteurs d’activité. De quoi réinventer les interactions humaines !

L’intelligence artificielle comme un service

L’intelligence artificielle est sans conteste le produit high-tech qui offre le plus de possibilités. À travers l’autonomisation des ordinateurs, les machines sont capables d’apprendre au même titre que les hommes.

En 2020, les applications informatiques disposeront de l’intelligence artificielle. Dans les faits, on assistera à l’émergence des applications de pointe, susceptibles de remplacer l’homme dans l’exécution de tâches très spécifiques.