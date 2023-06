Rançongiciels : la nouvelle cyberattaque du Web explose

Les rançongiciels représentent une nouvelle menace sur le Web et les attaques de ce genre ont largement explosé l’année dernière.

Les rançongiciels méritent une attention particulière, car ils mettent en avant une nouvelle technique de piratage. Jusqu’à maintenant, les internautes devaient faire attention aux espions téléchargés par exemple avec un logiciel. D’autres affichaient une certaine vulnérabilité avec la lecture des mails contenant des Spam avec notamment l’attaque du phishing. Cette dernière aurait d’ailleurs été employée pour le piratage de la chaîne TV5 Monde. Désormais, les rançongiciels apparaissent dans le paysage du Web et la menace est réelle.

Les rançongiciels ont marqué l’année 2014

Selon Symantec, un spécialiste de la sécurité en ligne, une hausse de 113 % a été référencée en 2014 pour ce concept qui est une contraction de deux mots à savoir Rançon et Logiciels. Le système est assez simple puisqu’un pirate informatique prend le contrôle d’un appareil à distance comme un mobile ou un ordinateur et il demande une certaine somme d’argent au propriétaire.

En échange de celle-ci, il débloque l’appareil. Cette pratique a commencé à apparaître dès janvier 2014, car un an auparavant cette technique était quasiment inconnue au bataillon. Symantec tire toutefois la sonnette d’alarme en révélant que les attaques ne cessent de croître avec une hausse de 113 %.

Les attaques sur le Web explosent depuis un an

Symantec a révélé dans son enquête qu’il y avait près d’un million de programmes malveillants qui voyaient le jour dans le monde quotidiennement. Cela représente près de 317 millions de nouvelles menaces par an et cela demande toute l’attention des internautes qui utilisent de plus en plus le Web.

La vigilance est donc de mise et les éditeurs de logiciels antivirus adaptent toutes les années leurs solutions en prenant en compte de nouveaux virus. De ce fait, les clients peuvent même obtenir des navigateurs spécifiques lorsqu’ils effectuent par exemple un achat en ligne.

https://www.youtube.com/watch?v=OOexZjerxkI

Comment lutter contre le piratage en ligne ?

Face à l’augmentation constante du piratage en ligne, il est essentiel d’adopter des pratiques sécurisées pour protéger vos informations. Voici quelques recommandations clés à suivre :

Mots de passe forts : utilisez des mots de passe uniques et complexes pour chaque compte. Cela signifie qu’ils devraient inclure une combinaison de lettres (majuscules et minuscules), de chiffres et de caractères spéciaux. L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe peut faciliter cette tâche. Authentification à deux facteurs (2FA) : activez l’authentification à deux facteurs chaque fois que c’est possible. Cette couche de sécurité supplémentaire nécessite une preuve supplémentaire de votre identité au-delà du simple mot de passe. Mises à jour régulières : assurez-vous que votre système d’exploitation, vos navigateurs web et vos applications sont toujours à jour. Les mises à jour contiennent souvent des correctifs de sécurité pour les vulnérabilités récemment découvertes. Utilisation d’un VPN : un Réseau Privé Virtuel (VPN) peut aider à sécuriser votre connexion Internet, en particulier lorsque vous utilisez des réseaux Wi-Fi publics. Sensibilisation : soyez conscient des différentes tactiques utilisées par les pirates, comme le phishing, et apprenez à les repérer. Ne cliquez jamais sur des liens ou des pièces jointes suspectes dans les e-mails et les messages. Sauvegardes régulières : effectuez régulièrement des sauvegardes de vos données importantes. En cas de compromission de vos données, vous pourrez ainsi récupérer une version non affectée. Protection antivirus : utilisez un logiciel antivirus fiable et maintenez-le à jour pour vous protéger contre les malwares et autres menaces.

La lutte contre le piratage en ligne requiert une approche proactive et constante. En suivant ces recommandations, vous pouvez augmenter considérablement la sécurité de vos informations en ligne.