Résoudre un problème avec Free très facilement grâce à nos conseils !

Après une synchronisation et la vérification du réseau Internet, vous devriez accéder à toutes les chaînes. Le problème chez Free peut concerner votre forfait mobile, mais sachez que si vous ne captez pas la 4G, votre localisation est peut-être responsable de ce bug. Il faudra alors vérifier que la zone est bien couverte par les antennes de Free. Si c’est le cas, redémarrez dans les paramètres le Wifi et attendez 10 secondes avant de l’activer à nouveau. Vous pouvez aussi éteindre puis allumer votre Smarpthone.

Vous devez allumer dans un premier temps la box, celle reliée à votre ligne téléphonique que vous soyez l’heureux propriétaire d’une formule ADSL ou Fibre Optique . Attendez que toutes les étapes soient réalisées et vérifiez que le Wifi fonctionne bien. Si la Freebox a tendance à redémarrer plusieurs fois, il y a sans doute une mise à jour qui bloquait le système, c’est pour cette raison que vous n’aviez plus Internet ou de télévision. Lorsqu’elle est opérationnelle, branchez à nouveau votre box, mais celle qui est reliée à votre téléviseur.

Avant de contacter rapidement l’assistance pour savoir si vous devez ou non modifier votre installation, il est préférable de vérifier si le problème chez Free est généralisé. Sur Internet, avec le moteur de recherche de Google, vous pouvez accéder à des sites spécifiques. Ils mettent en avant tous les bugs que ce soit au niveau national ou local. Si vous constatez que d’autres personnes sont aussi concernées, il faudra malheureusement prendre votre mal en patience puisque la société semble rencontrer un problème plus ou moins important.

Je suis rédactrice Web depuis de nombreuses années et j’ai toujours un réel plaisir à partager quelques actualités dans divers domaines. J’évolue dans les médias depuis 8 ans et je suis spécialisée dans le sport et la santé.