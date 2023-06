Smartphones : sur le marché chinois, les ventes chutent

Les Smartphones en Chine ne suscitent plus le même intérêt alors que ce marché est le plus important au monde. Les ventes s’essoufflent et cette situation avait déjà été repérée en mai 2015. Le secteur doit rebondir pour capter l’attention.

Toutes les bonnes choses semblent avoir une fin et le marché des Smartphones représente une belle illustration de ce fait. En effet, le marché chinois qui a été envahi par une multitude de références depuis quelques années connaît une chute. Pour rappel, avec les mobiles dits intelligents, les consommateurs s’arrachaient les moindres références qui débarquaient sur le marché. Les marques n’ont pas pu passer à côté de cette opportunité et elles ont saturé le domaine.

Le marché chinois regorge de Smartphones et s’essouffle

Aujourd’hui, les Smartphones sur le marché chinois ne se vendent plus aussi bien. Cette tendance a été révélée par le cabinet Gartner. Ce dernier spécialisé dans les analyses a pu constater au cours de ses recherches que le second trimestre 2015 était rythmé par un ralentissement des ventes. Il faut noter que si la Chine est touchée par cette baisse, le phénomène devrait se propager à d’autres marchés, car le pays est le plus important, il représente aux alentours de 30 % des ventes totales.

La vente des Smartphones est en baisse en Chine

Si la tendance s’accentue au fil des semestres, la demande pourrait être bien plus faible que l’offre. Les marques continuent de multiplier les sorties avec notamment Samsung qui a décliné sa gamme Galaxy en plusieurs éditions. Aujourd’hui, les consommateurs ne semblent plus autant friands des derniers Smartphones.

Le cabinet a pu constater qu’Apple reste à la seconde place avec 48 millions de mobiles écoulés, mais c’est Samsung qui obtient la première place avec 72 millions d’unités. Pour retrouver une certaine croissance, le marché des Smartphones doit rebondir et se démarquer, car aujourd’hui, tous les mobiles se ressemblent et les marques se copient les unes sur les autres.

Comment choisir le meilleur Smartphone ?

Le choix du smartphone idéal dépend largement de vos besoins spécifiques, de votre budget et de vos préférences personnelles. Voici quelques facteurs à prendre en compte lors de la sélection d’un smartphone.

Système d’exploitation (OS) : les deux principaux systèmes d’exploitation pour smartphones sont iOS (Apple) et Android (Google). iOS est exclusif aux iPhones, tandis qu’Android est utilisé par de nombreux fabricants. Votre choix entre iOS et Android pourrait dépendre de vos préférences en matière de design, de compatibilité avec d’autres appareils, et de l’écosystème d’applications que vous préférez. Performance et spécifications : la vitesse du processeur, la quantité de RAM et la capacité de stockage sont des facteurs essentiels à considérer. Si vous comptez utiliser des applications gourmandes en ressources ou stocker beaucoup de données, optez pour un smartphone avec une capacité de stockage élevée et une bonne performance. Qualité de l’appareil photo : si la photographie est importante pour vous, examinez la qualité de l’appareil photo. Ne vous fiez pas seulement au nombre de mégapixels. Prenez également en compte d’autres facteurs tels que la qualité de l’objectif, la taille du capteur, et la présence de fonctionnalités supplémentaires comme l’optique stabilisée. Autonomie de la batterie : si vous utilisez votre téléphone intensivement tout au long de la journée, vous aurez besoin d’une batterie avec une bonne autonomie. Vérifiez les évaluations de l’autonomie de la batterie pour vous assurer qu’elle répondra à vos besoins. Qualité de l’écran : la taille de l’écran, la résolution et la technologie (LCD, OLED, etc.) peuvent influencer votre expérience d’utilisation. Prix : définissez un budget et tenez-vous en à celui-ci. Les smartphones peuvent coûter de quelques dizaines à plusieurs centaines d’euros. Le meilleur téléphone pour vous est celui qui offre les caractéristiques dont vous avez besoin à un prix que vous pouvez vous permettre. Durabilité et résistance à l’eau : Si vous êtes sujet à la maladresse ou si vous prévoyez d’utiliser votre téléphone dans des conditions difficiles, la résistance à l’eau et la durabilité peuvent être des facteurs importants.

Le meilleur smartphone pour vous est celui qui répond le mieux à vos besoins individuels. Prenez le temps de comparer les options et de lire les avis pour prendre une décision éclairée.

