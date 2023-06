Tablettes : chez les enfants, il y a des risques à connaitre

Les tablettes représentent un outil informatique déconseillé pour les petits. Elles sont capables du pire comme du meilleur, elles éveillent la réactivité de l’enfant, le sollicitent tout en faisant marcher leur intelligence, mais en dehors de tout cela, elles seraient l’outil de la dépendance précoce ainsi que de la désocialisation, il faut la donner aux enfants avec beaucoup de précaution.

Plusieurs psychologues, orthophonistes et médecins ont participé à un collectif et ils viennent de déclarer dans le journal Le Monde que les effets de la tablette seraient dangereux pour les jeunes enfants. Elle représente le numéro un des ventes de jouets en France, les parents sont tentés d’offrir une tablette à leurs enfants, pour eux c’est l’outil idéal pour commencer à surfer dans le monde informatique, de plus il existe de nombreuses applications pour les faire jouer. Les spécialistes ne sont pas du même avis et leurs conclusions sont très sévères, la tablette serait responsable de retard de langage, les consultations chez les médecins en sont la preuve malheureusement.

Les tablettes ne doivent pas être destinées à des moins de 2 ans

Lorsque l’enfant en bas âge sort de son environnement et qu’il plonge dans un monde virtuel, il perd tous ses repères et comme il n’utilise plus de crayons et de papiers, toutes les capacités graphiques s’en trouvent altérées. Les recommandations sont claires, il ne faut pas donner de tablette à un enfant de moins de deux ans et après la limiter à 1 heure ou 2 heures par jour.

A une certaine époque, on brûlait les livres pour qu’ils ne parasitent pas la jeunesse aujourd’hui, ils sont essentiels au bon développement, pour les écrans c’est un peu la même chose, sauf que les époques ont évolué, il faut simplement rester vigilant et préférer le dialogue avec son enfant.

Les tablettes sont utiles, mais l’utilisation doit être réglementée

Les tablettes tactiles sont au cœur du sujet au sein de l’éducation nationale, rappelons qu’elle en a distribué plus de 130.000 dans certains établissements. La tablette doit rester un outil pour les enfants plus âgés, mais à dose homéopathique, il faut à tout prix empêcher un bébé de jouer avec, en aucun cas, elle ne remplacera la table d’éveil classique formée de différentes textures, du tissu, des miroirs. La tablette est utile, mais à certaines conditions et pour les petits, c’est vivement déconseillé.

Les enfants peuvent-ils utiliser des tablettes ?

L’utilisation de tablettes par les enfants est un sujet de débat passionnant dans notre société de plus en plus numérique. Les tablettes peuvent servir d’outils pédagogiques précieux, offrant des applications éducatives interactives, des livres électroniques et des moyens créatifs d’expression artistique. Elles peuvent également permettre aux enfants de rester en contact avec la famille et les amis, et de développer des compétences en technologie de l’information.

Cependant, il est crucial de modérer l’utilisation de ces appareils pour éviter des conséquences potentiellement néfastes. Une utilisation excessive de la tablette peut entraver le développement social des enfants, limiter leur activité physique et affecter leur santé oculaire. Il existe également des préoccupations concernant l’exposition aux contenus inappropriés et la sécurité en ligne.

Par conséquent, il est recommandé de superviser l’utilisation de la tablette par les enfants et d’établir des règles claires. Les parents peuvent définir des limites de temps d’écran, veiller à ce que le contenu soit adapté à l’âge et encourager d’autres activités hors écran. De plus, il est important de s’assurer que les enfants utilisent les tablettes dans un environnement ergonomique pour éviter les problèmes de posture.

Les enfants peuvent bénéficier de l’utilisation des tablettes, mais il est nécessaire de maintenir un équilibre pour assurer leur développement sain et équilibré.

Un enfant, Flickr