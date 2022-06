Vous possédez un site WordPress et vous voulez intégrer un chatbot mais vous avez l’embarras du choix entre les plugins. Plus besoin de réfléchir, car vous êtes au bon endroit au bon moment. Pour vous aider, voici une liste des meilleurs plugins WordPress de chatbot que nous avons sélectionnés pour vous.

WP-Chatbot pour Messenger

WP-Chatbot fait partie des meilleurs chatbot WordPress (avec le chatbot WordPress de Botnation.ai) que vous pouvez trouver sur le web. L’outil possède à son active plus de 10000 installations. Dès que vous réalisez la configuration qui est très simple et très aisée à faire, vous avez droit à une boite de réception des messages de vos différents clients. Des messages des clients sont obtenus à partir d’une page Facebook et du widget chatbot du site Web.

Par ailleurs, grâce à ce chatbot, vous pouvez partager des messages marketing qui vous permettront d’attirer plus de visiteurs. Et dans le même temps, répondre aux FAQ à l’aide du chatbot WordPress.

Les caractéristiques WP-Chatbot pour Messenger

La première, vous avez la possibilité de personnaliser le plugin du chatbot WordPress. Autrement dit, choisir la couleur, la forme et l’emplacement de la page en fonction de vos gouts.

La deuxième, une boite de réception unifiée qui vous permet d’afficher toutes les conversations à partir du chatbot du site Web et de Messenger. Et la dernière fonctionnalité très importante, vous disposez d’un générateur de modèles pour créer des chatbots personnalisés pour WordPress.

Tarifs de ce chatbot

Vous avez la version gratuite qui vous donne accès au chat en direct, notamment le chatbot. Et également aux formulaires de capture de prospects et le modèle pour WordPress et Facebook Messenger.

Lorsque vous passez à la version pro où vous devez payer 21,75 dollars/ mois. Vous recevez des notifications par e-mail sur les nouvelles conversations, les campagnes de réengagement des leads. Et vous avez aussi droit au marketing par SMS pour deux opérateurs.

Le troisième tarif qui vous coute 51 dollars/ mois vous donne droit à des notifications personnalisées des visiteurs par e-mail et application mobile + synchronisation de l’audience avec les publicités Facebook.

Et la dernière offre réservée particulièrement pour les équipes de support client et de marketing gérant des chatbots sur un maximum de 10 sites Web. Elle coute 299 dollars par mois.

Botsify

Botsify est un outil qui vous permet d’intégrer facilement et aisément sur votre site WordPress un chatbot. De plus, vous n’avez pas besoin de posséder des connaissances en programmation pour la réalisation du bot. Puisque le concepteur est facile et simple à utiliser.

Les fonctionnalités du chatbot WordPress Botsify

Il prend en charge les images, les vidéos et plein d’autres fichiers. Et pour finir, le concepteur de bot s’intègre aisément dans WordPress, mais aussi dans plein d’autres plateformes identiques.

Tarifs du chatbot

La version gratuite vous permet d’avoir un chatbot qui peut supporter jusqu’à 100 utilisateurs. Pour avoir plus de fonctionnalités, vous devez passer à la version premium et payer 10 euros par mois.

MyChatbot

Si cet outil fait partie de cette liste, c’est parce que c’est l’un des meilleurs. Un outil assez simple, mais très efficace. L’outil est équipé d’une intelligence artificielle qui lui permet de proposer une panoplie de fonctionnalités.

Fonctionnalités de l’outil de chatbot WordPress

MyChatbot vous permet de créer votre propre chatbot. Vous pouvez faire des ajouts des hyperliens dans un message de réponse en vous servant d’un système de balisage HTML. Et également faire l’ajout d’une superposition sur chaque page pour l’affichage du chatbot.

Tout est rendu rapide et simplifié grâce à l’utilisation de l’API Dialogflow Agent. La cerise sur le gâteau, vous avez la possibilité de sélectionner la couleur, la police et même l’opacité des bulles de conversation.