7 Cartes Stud est un jeu de poker très populaire. Il a été l’une des plus anciennes variantes du poker et a il été largement joué dans les années 70. Puis 7 Card Stud poker a cédé la place aux autres variantes de jeu et il a rapidement changé de main. 7 Cartes Stud est toujours un jeu de leroijohnny, un poker populaire. Il est offert avec les chambres dans plusieurs casinos principaux et proposé dans les tournois majeurs ainsi que lors des World Series of poker.

Quelques informations à prendre en compte

Dans 7 stud, comme vous pouvez le deviner, chaque joueur a traité 7 cartes, certains d’entre eux seront face-bas, alors que le joueur peut les voir, et certains seront face-up, afin que tous les autres joueurs puissent voir les cartes. En fin de compte, votre main sera la recherche comme ceci : DDU-U-U-U-D (D = face vers le bas, U = face place (au showdown, chaque joueur choisit 5 cartes de ses sept cartes pour créer la main du mieux possible poker, la victoire du joueur, la meilleure main prendront le pot.

N’oubliez pas que vous avez la possibilité de voir 4 cartes, cela devient vraiment une grande partie de la stratégie de jeu traditionnel. 7-card stud est encore largement joué aujourd’hui. Stud se joue avec des joueurs de 2 à 8. Il est généralement joué avec une limite fixe, bien que parfois les personnes jouent comme un jeu de propagation-limite. Une fois que tout le monde a ses cartes, cinq tours d’enchères ont lieu.

Jouer à la maison, c’est tout à fait possible

