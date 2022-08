Parce que nous sommes dans un monde numérique, regarder des vidéos sur les réseaux sociaux (Facebook, YouTube, Tik Tok…) fait partie de nos habitudes quotidiennes. Quelques fois nous téléchargeons même ces vidéos. Mais le problème qui se pose généralement est la présence de filigrane sur ces vidéos ou images. Bien qu’on soit dans le besoin d’utiliser ces vidéos pour des raisons personnelles, on est souvent bloqué. Il est alors plus que nécessaire de trouver une solution permettant de contourner ce problème. En clair, il faut supprimer ces filigranes qui encombrent. Mais comment faire ? Utiliser un outil permettant d’enlever les filigranes. Un des meilleurs logiciels en la matière est Wondershare UniConverter. Si vous souhaitez savoir comment retirer un filigrane sur une photo ou vidéo, alors suivez-nous.

Téléchargement de vidéo sur de Tik Tok dans la vie.

Beaucoup de réseaux sociaux font partie de notre aujourd’hui. On ne peut donc plus passer une journée entière sans jeter un coup d’œil à son fil d’actualité sur ces réseaux.

Cependant, la plupart des réseaux ne permettent pas de télécharger des vidéos. Mais contrairement à d’autres, Tik Tok offre la possibilité de télécharger des vidéos sur sa plateforme. C’est bien avantageux, car vous pourrez les sauvegarder sur votre tablette ou téléphone afin de les partager sur d’autres réseaux sociaux ou encore via votre messagerie.

Néanmoins le problème qui se pose généralement lorsqu’on télécharge des vidéos est la présence de filigrane. Ces marques ou logos qui ont tendance à ne jamais disparaître car étant intégrés à toutes les vidéos et photos. Quelques fois on a besoin d’utiliser ces vidéos sans nécessairement laisser apparaître les filigranes. Pour tout dire ils sont souvent encombrant, avouons-le. Heureusement, il existe des moyens permettant de faire face et d’enlever filigrane d’une vidéo. L’une des meilleures possibilités qui s’offrent à vous est la fonction d’édition de filigrane de Wondershare UniConverter. Ainsi, si vous recherchez un convertisseur TikTok vers mp4 sans filigrane vous pouvez vous tourner vers ce logiciel performant.

Fonction d’édition de filigrane de Wondershare UniConverter

Wondershare UniConverter est un logiciel performant avec une panoplie de fonctionnalités. L’une de ses fonctionnalités qui fait le bonheur de ses utilisateurs est bien évidemment l’édition de filigrane. Que vous soyez sous Windows ou sous Mac, cet outil peut bien être exécuté. Vous pourrez alors enlever aisément les filigranes encombrants sans pour autant réduire la qualité initiale de la vidéo grâce à l’accélération complète du GPU. Comment procéder ?

La première des choses est de télécharger et d’installer le logiciel Wondershare UniConverter.. Ensuite vous devez accéder à l’éditeur de filigrane dans la section supprimer filigrane. Il faut par la suite charger la vidéo et encadrer la zone du filigrane que vous souhaitez enlever. En un clic, vous supprimerez le filigrane grâce au bouton “Supprimer filigrane”. Pratique et simple n’est-ce pas ?

Autres fonctionnalités principales de Wondershare UniConverter

Comme mentionné plus haut, Wondershare UniConverter est un logiciel qui regroupe plusieurs fonctionnalités. Voici quelques unes de ses fonctionnalités:

Convertisseur de vidéo

Wondershare UniConverter, c’est avant tout un convertisseur de vidéo, un convertisseur mp4 sans filigrane. En effet, le logiciel prend en charge plus de 1000 formats. Disons simplement qu’il convertit tous les types de formats et de codecs.

En plus la conversion est assez rapide grâce aux processeurs multi-coeurs et la fonction GPU. Vous vous demandez peut-être si c’est uniquement les appareils disposant d’un GPU haut de gamme qui peuvent en bénéficier. Rassurez-vous car le logiciel prend en compte tous les types de GPU.

Éditeur de vidéo

Wondershare UniConverter peut aussi éditer les vidéos. Vous avez donc la possibilité de couper vidéo en ligne sans filigrane, de modifier, de faire pivoter les vidéos, d’ajouter des filigranes, des filtres, des effets spéciaux à vos vidéos, de régler le volume, de modifier les informations des métadonnées de vos vidéos. Tout peut se faire sans que vous n’ayez besoin de réduire la qualité de vos vidéos.

Compresser des vidéos

Il arrive ces moments où vous avez besoin de compresser vos vidéos. Cela peut être nécessaire à cause du manque d’espace de stockage ou pour des raisons personnelles. Wondershare UniConverter vous permet de compresser vos vidéos sans le moindre effort. Vous pouvez les compresser automatiquement ou apporter des réglages spécifiques (résolution, qualité, débit…) avant de procéder au compresseur. Vous avez aussi la possibilité de prévisualiser la vidéo avant d’accéder au format de sortie.

Fusionner les vidéos

La fusion de plusieurs fichiers peut parfois être indispensable. La fonctionnalité de fusion de Wondershare UniConverter vous permet d’ajouter des fichiers de votre ordinateur, portable, caméscope, dossier DVD etc. afin de les fusionner en un seul fichier sans pour autant perdre leurs qualités.

Enregistreur d’écran

Pour l’enregistrement de vos appels Skype ou encore vos conférences, Wondershare UniConverter peut vous être utile. Cela vous permet de les utiliser pour d’autres occasions. Le compte à rebours du logiciel vous permet de préparer votre écran avant de procéder à l’enregistrement.

Graver vidéo

Avec Wondershare UniConverter, plus besoin de vous tracasser avant de graver vos vidéos sur DVD. Vous pouvez même graver vos vidéos dans un dossier DVD ou dossier ISO.

Lire des vidéos

Des fois nous sommes confrontés à des problèmes de lecture de vidéos à cause des formats qui ne sont pas compatibles avec nos portables. Wondershare UniConverter, c’est aussi la lecture de plus de 1000 formats de vidéos sans le moindre problème.

Si vous souhaitez bénéficier gratuitement de la fonction suppression de filigrane de Wondershare UniConverter ou de ses autres fonctionnalités alors nous vous encourageons à le télécharger. En plus vous n’avez rien à perdre car vous pouvez l’avoir gratuitement. Alors pourquoi ne pas l’essayer ?