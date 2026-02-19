Pays-Bas : Le Parlement adopte une taxe de 36 % sur les plus-values latentes des bitcoins et cryptomonnaies

Au Pays-Bas, le Parlement adopte une taxe de 36 % sur les plus-values latentes des bitcoins et autres cryptomonnaies, marquant une étape majeure dans la fiscalité et la crypto-imposition européenne. Cette décision, présentée comme nécessaire pour combler un vide juridique et budgétaire, pourrait changer durablement la façon dont les investisseurs gèrent leur portefeuille et leurs RISQUES financiers en 2026 et au-delà. Je vous propose d’y voir plus clair, comme lors d’un café entre amis, en articulant les enjeux, les échéances et les leviers d’action.

Élément Détails Impact / enjeu Montant Taxe à 36 % sur les plus-values latentes non réalisées Chargement fiscal annuel sur la hausse théorique des portefeuilles, sans besoin de vente Périmètre Bitcoins et cryptomonnaies, avec extension potentielle aux actions et autres actifs liquides Influence sur la stratégie d’allocation et de diversification Base d’imposition Variation de valeur non réalisée au cours de l’année civile Problème de liquidité et de gestion du cash-flow pour les investisseurs Compensation des pertes Possibilités controversées, avec des limites et des incertitudes Risque d’inefficacité en cas de retournement de marché après paiement Statut politique Adopté par la Chambre, passage probable au Sénat Calendrier incertain, mais tendance lourde en faveur d’une mise en œuvre prochaine Échéance Calendrier encore en discussion, application potentielle à compter de 2028 dans certains scénarios Incidence sur les stratégies de sortie et de couverture

En bref, la décision reflète une volonté de réguler un espace jusqu’ici peu encadré, mais elle génère aussi des questions concrètes pour les portefeuilles crypto et les stratégies d’investissement. Pour ceux qui hésitent entre conserver ou vendre, la taxation sur les gains non réalisés rend la planification plus complexe et, avouons-le, moins sexy que le rêve crypto d’il y a quelques années.

Dans ce contexte, le cadre fiscal néerlandais s’inscrit dans une dynamique européenne où les frontières entre réglementation, fiscalité et acteurs privés deviennent de plus en plus floues. Le passage d’une taxation sur les gains réalisés à une taxation sur les gains latents est une logique défendue par certains pour limiter l’imposition différée et équilibrer les recettes publiques. Pour les personnes concernées, cela peut signifier repenser les mécanismes de couverture et les horizons d’investissement. Et cela peut aussi pousser les institutions financières à repenser leurs offres et leurs conseils en matière de gestion de patrimoine et de crypto-imposition.

Le texte, même s’il est encore en phase de navigation politique, est déjà lu par les acteurs du secteur comme un signal fort. La question centrale reste celle de la liquidité et de la gestion des pertes éventuelles si le marché venait à déraper après le paiement de la taxe. Je pense à des portefeuilles qui, jusque-là, capitalisaient par les intérêts composés et la réinvestition des gains latents. Dorénavant, une partie de ces gains devra être provisionnée annuellement, ce qui peut influencer les décisions de réallocation et les scénarios de sortie.

En pratique, voici ce que je recommande de surveiller et de préparer :

Évaluer les portefeuilles crypto et les actifs détenus en dehors des monnaies fiduciaires, afin d’estimer l’exposition potentielle à la taxe de 36 % sur les gains latents.

les portefeuilles crypto et les actifs détenus en dehors des monnaies fiduciaires, afin d’estimer l’exposition potentielle à la taxe de 36 % sur les gains latents. Planifier des scénarios de sortie et de couverture pour éviter que les paiements fiscaux ne bouleversent la stabilité financière du foyer ou de l’entreprise.

des scénarios de sortie et de couverture pour éviter que les paiements fiscaux ne bouleversent la stabilité financière du foyer ou de l’entreprise. Documenter soigneusement les valeurs d’entrée et les historiques de chaque actif, afin d’éviter les contestations lors de la déclaration et d’anticiper les opportunités de réduction de la charge lorsque les règles évolueront.

soigneusement les valeurs d’entrée et les historiques de chaque actif, afin d’éviter les contestations lors de la déclaration et d’anticiper les opportunités de réduction de la charge lorsque les règles évolueront. Utiliser des conseils professionnels pour adapter les portefeuilles à la nouvelle réalité, en intégrant les notions de réevaluation et d’optimisation fiscale.

Quelles questions se poser demain ?

Le chemin législatif passe par le Sénat, mais les investisseurs ne peuvent pas attendre indéfiniment pour ajuster leurs plans. Le regard sur la liquidité, les pertes futures et les mécanismes de compensation sera déterminant. En restant attentifs et proactifs, nous pouvons transformer cette réforme en une opportunité d’amélioration de la gestion du risque et de la transparence fiscale. Ma réflexion est simple : si l’État cherche à réguler, autant que les acteurs avancent avec des stratégies claires et lisibles.

Conclusion pratique : les Pays-Bas dessinent un cadre nouveau pour la fiscalité des crypto et imposent une logique de régulation qui affects les portefeuilles et les portefeuilles d’actions. Dans ce contexte, Parlement et régulateurs redéfinissent le paysage, et les investisseurs devront s’adapter pour naviguer au mieux dans cette crypto-imposition et cette réglementation émergente. Enfin, leur capacité à anticiper ce changement, en comprenant les implications sur les plus-values latentes, les bitcoins et les autres cryptomonnaies, restera au cœur des décisions à venir, dans le cadre de la fiscalité et de la réglementation néerlandaise.

