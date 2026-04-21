Stabilité fiscale : les taux des taxes foncières restent inchangés en 2026

En 2026, la stabilité fiscale est au cœur des finances publiques : stabilité fiscale, taxe foncière, et prévisibilité fiscale guident mes analyses et les décisions budgétaires. Je me pose les mêmes questions que vous: nos services seront-ils maintenus sans augmenter les impôts locaux? les investissements publics tiendront-ils leurs promesses face à un contexte économique incertain?

En bref, voici les points clés qui structurent la situation locale et les choix financiers pour 2026.

Stabilité des taux et maintien des impôts locaux pour l’année à venir.

Un budget communal équilibré avec des priorités clairement identifiées.

Des recrutements saisonniers prévus pour répondre aux pics d’activité estivale.

Des subventions DETR pour des projets de voirie et des équipements prioritaires.

Une répartition précise des dépenses et des recettes entre fonctionnement et investissement.

La séance du conseil communautaire rassemblait une cinquantaine de délibérations et s’est déroulée à l’espace polyvalent. Le règlement budgétaire et financier a été adopté, conservant les règles internes en vigueur durant le mandat précédent. Les comptes financiers uniques de 2025 ont été approuvés à l’unanimité, avec des chiffres qui parlent d’eux-mêmes: le fonctionnement repose sur 12,267 millions d’euros de recettes, dont 7,969 M€ proviennent des impôts et taxes (65%). Les dépenses de fonctionnement s’élèvent à 12,384 M€, dont 4,774 M€ sont consacrées au personnel (39%). En matière d’investissement, on note 1,767 M€ de recettes (dont 800,728 K€ d’opérations d’ordres divers et 581,296 K€ de recettes financières) et 1,967 M€ de dépenses, avec 1,382 M€ dédiés aux équipements (70%).

Catégorie Montant (M€) Commentaire Recettes fonctionnement 12,267 dont 7,969 M€ d’impôts et taxes (65%) Dépenses fonctionnement 12,384 dont 4,774 M€ de personnel (39%) Recettes investissements 1,767 dont 800,728 K€ d’opérations diverses (45%) et 581,296 K€ recettes financières (33%) Dépenses investissements 1,967 dont 1,382 M€ équipements (70%)

Des taux inchangés et leurs répercussions sur les contribuables et les entreprises

Les taux d’imposition ont été reconduits pour 2026 sans surprise: 3,38 % sur le foncier non bâti, 1,33 % sur le foncier bâti et 8,74 % sur les résidences secondaires. Cette stabilité répond à l’objectif de prévisibilité fiscale, souhaitée par les acteurs locaux et les opérateurs économiques. Pour les impôts locaux, ces chiffres s’inscrivent dans une logique de continuité budgétaire et de maintien de services publics essentiels.

La taxe d’enlèvement des ordures ménagères (TEOM) suit elle aussi les tendances récentes et demeure identique à 2025 sur les différentes zones de la communauté: 14,55 % pour l’hypercentre, 13,75 % pour le centre 1, 13,49 % pour le centre 2 et 13,23 % pour les écarts et les autres communes. Même stabilité pour la cotisation foncière des entreprises (CFE) à 32,16 %. Ces valeurs rassurent en termes de prévisibilité fiscale pour les commerçants et les industriels locaux, tout en évitant des hausses brutales qui alimenteraient les inquiétudes sur le coût des activités économiques.

Pour préserver l’équilibre financier et répondre à la demande d’emplois saisonniers, le conseil prévoit le recours à des agents contractuels pendant la saison estivale — principalement du 1er juin au 30 septembre — notamment pour le bassin nautique, les accueils de loisirs sans hébergement et possiblement les services techniques et les ordures ménagères. Dans ce cadre, j’ai assisté à des échanges qui montrent que l’essentiel est d’assurer des services continus sans déstabiliser les bilans.

Pour illustrer les choix et les engagements, le conseil a aussi approuvé la création d’un comité social territorial commun rassemblant la communauté de communes, la commune, le CCAS et l’office de tourisme. Au 1er janvier 2026, la population active locale est structurée autour de 85 agents au niveau intercommunal, 136 à la ville, 39 au CCAS et 7 à l’office de tourisme. Cette répartition montre une démarche de répartition des ressources humaines adaptée aux besoins saisonniers et aux missions publiques.

En matière de financement des projets, la DETR (dotation d’équipement des territoires ruraux) a été mobilisée pour plusieurs dossiers: une subvention de 30 000 € au titre de la voirie intercommunale pour Le Cayla sur la commune de Martrin et Ennous à Saint-Juéry, avec un coût total de 100 K€ HT; l’achat de douze colonnes semi-enterrées (quatre pour les déchets ménagers, quatre pour le tri et quatre pour le verre) pour un coût total de 52,859 K€ HT; et une subvention de 45 K€ HT pour l’aire de retournement des poids lourds de Lauras, pour un coût total de 150 K€ HT. Ces initiatives démontrent la capacité de la collectivité à investir tout en restant fidèle à ses engagements financiers.

Au chapitre technique et administratif, une série de délégués et suppléants a été désignée auprès d’organismes et établissements publics et privés, dont des lycées, le parc naturel, Sieda, Sydom, et divers conseils de surveillance et commissions. Parmi eux, on retrouve des représentants du lycée public Jean-Jaurès, du collège Foch, et du CCAS; des nominations au parc naturel régional des grands causses et au conseil de sécurité et prévention de la délinquance impliquent une coopération renforcée entre les institutions locales et les partenaires externes. Cette structuration vise à assurer une gouvernance plus fluide et une meilleure coordination des actions locales.

Pour approfondir les enjeux et les perspectives, je vous invite à lire des analyses complémentaires sur les finances publiques et les choix budgétaires, notamment les discussions autour des réformes fiscales et la taxation ciblant les grandes entreprises et les débats sur les mécanismes redistributifs abordés dans d’autres analyses d’opinion. Par ailleurs, des réflexions plus générales sur les questions fiscales et les impôts locaux peuvent également éclairer le contexte actuel, comme dans les discussions autour de l’illusion redistributive.

Des dispositions sociales et une ouverture administrative

La constitution du comité social territorial commun et les nominations associées témoignent de la volonté de renforcer le dialogue social et la prévention au niveau local. Pour les lecteurs cherchant une perspective plus large sur les mécanismes de financement et les débats publics, les articles cités ci-dessus offrent des cadres de référence utiles et complémentaires.

En résumé, la stabilité fiscale confirme une trajectoire où les impôts locaux et le budget communal restent prévisibles, tout en répondant aux besoins opérationnels et d’investissement pour 2026. Cette approche mesurée et cohérente vise à soutenir les services publics, les entreprises et les habitants dans un cadre économique plus prévisible et plus équitable — une vraie baseline pour la réforme fiscale et la stabilité budgétaire à moyen terme. En fin de compte, c’est bien la stabilité fiscale qui se profile comme l’enjeu central du budget communal pour l’année à venir et au-delà.

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