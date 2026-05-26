Succession : Elisa Guilli, experte en gestion patrimoniale, révèle l’astuce incontournable pour optimiser la transmission de votre patrimoine

Dans le domaine de la succession et de la transmission de patrimoine, j’examine comment l’expertise d’Elisa Guilli peut transformer votre approche de la gestion patrimoniale et de la planification successorale. L’objectif est d’optimiser la transmission tout en limitant l’impôt, sans remettre en cause votre contrôle sur les biens et sans tomber dans des mécanismes compliqués. Cette approche mêle rigueur et pragmatisme, à la manière d’un entretien autour d’un café entre amis pour déminer les idées reçues sur l’héritage.

Aspect SCI familiale Indivision / donation directe Impact fiscal potentiel Transfert progressif Transfert de parts, gestion conservée Transfert direct des biens Abattements et droits à optimiser Contrôle Gérants restants propriétaires Partages irréversibles Frais de notaire et droits variables Gestion Locatif, entretien, décisions courantes Co-propriété complexe Potentialité d’économies grâce aux structures

SCI familiale : la clé pour transmettre votre patrimoine sans payer d’impôt

La solution évoquée par Elisa Guilli et ses partenaires repose sur la Société Civile Immobilière familiale. Plutôt que de transmettre directement des biens, vous céderez des parts de la SCI à vos enfants, tout en restant gérant et maître des décisions. Cette nuance, qui peut sembler technique, se traduit par une gestion du patrimoine plus souple et des abattements fiscaux significatifs lors de la transmission.

Concrètement, voici les points essentiels qui font la différence :

Transmission progressive : vous organisez le passage de patrimoine pendant votre vie, en devenant progressivement de plus en plus petit actionnaire tout en conservant la main sur la gestion.

: vous organisez le passage de patrimoine pendant votre vie, en devenant progressivement de plus en plus petit actionnaire tout en conservant la main sur la gestion. Abattements importants : chaque parent peut donner 100 000 euros à chaque enfant tous les 15 ans, sans impôt à payer (hors frais de notaire). En pratique, cela peut se cumuler sur plusieurs périodes et atteindre des montants conséquents par enfant.

: chaque parent peut donner 100 000 euros à chaque enfant tous les 15 ans, sans impôt à payer (hors frais de notaire). En pratique, cela peut se cumuler sur plusieurs périodes et atteindre des montants conséquents par enfant. Gestion et contrôle préservés : vous continuez à prendre les décisions liées à la location, à la vente ou à l’entretien des biens, même après avoir transféré des parts.

: vous continuez à prendre les décisions liées à la location, à la vente ou à l’entretien des biens, même après avoir transféré des parts. Éviter l’indivision problématique : la structure évite les blocages et les coûts liés à l’indivision et facilite la gestion collective.

Pour approfondir, vous pouvez examiner des ressources pratiques sur les seuils applicables et les stratégies d’optimisation fiscale. Par exemple, les seuils 2026 pour les droits de succession et transmettre 100 000 euros sans impôt vous donneront des repères concrets.

Attention toutefois aux particularités : la résidence principale détenue via une SCI n’ouvre pas droit à l’abattement de 30 % sur la valeur taxable pour l’impôt sur la fortune immobilière, et en cas de dettes ou de poursuites, la résidence principale peut devenir saisissable. Il faut donc évaluer soigneusement chaque cas et ajuster les statuts de la SCI en conséquence.

En pratique, la SCI familiale s’inscrit comme une solution souple et sécurisée pour préparer l’avenir, tout en protégeant le patrimoine familial des impôts trop lourds. Pour ceux qui souhaitent une approche concrète et personnalisée, cette voie est souvent bien plus accessible qu’elle n’y paraît à première vue.

Pour un aspect pratique, n’hésitez pas à consulter comment déduire les dettes et gérer les personnes interposées.

Abattements et pièges à connaître dans la transmission immobilière

Parmi les atouts, les abattements permettent d’organiser la transmission sans fiscalité excessive, mais la réalité est nuancée. La résidence principale peut poser problème si elle est intégrée à la SCI, et certaines protections habituelles associées à une détention directe peuvent ne pas s’appliquer. Dans ce cadre, adapter les statuts et consulter un expert patrimonial demeure indispensable afin d’éviter les pièges courants et d’optimiser réellement le dispositif.

Pour suivre le fil de ces idées, une autre ressource utile précise que la réforme fiscale et les mesures associées peuvent influencer les droits de succession et les mécanismes d’optimisation en 2025 et au-delà. Pour rester informé des évolutions, regardez la couverture complète et les analyses sur les enjeux de l’assurance-vie et des couples mariés dans le cadre des droits de succession.

Planification successorale : étapes pratiques pour 2026

Pour passer des mots aux actes, voici une feuille de route claire et concise, pensée pour les lecteurs qui veulent agir dès maintenant :

Définir vos objectifs : détermination des bénéficiaires, du niveau de contrôle souhaité, et du tempo de transmission.

: détermination des bénéficiaires, du niveau de contrôle souhaité, et du tempo de transmission. Choisir la structure adaptée : SCI familiale vs donation directe, en fonction du patrimoine et des objectifs.

: SCI familiale vs donation directe, en fonction du patrimoine et des objectifs. Évaluer les implications fiscales : comprendre les abattements, les droits et les éventuels frais de notaire.

: comprendre les abattements, les droits et les éventuels frais de notaire. Planifier les étapes : établir un calendrier sur 10 à 15 ans et mettre à jour les statuts selon les évolutions familiales et fiscales.

La clé, c’est la simplicité et la clarté. Avec une approche structurée et l’appui d’un expert patrimonial comme Elisa Guilli, vous transformez une inquiétude en une stratégie patrimoniale solide et adaptée à votre contexte. Pour aller plus loin, découvrez des éléments concrets sur les réformes et les mécanismes de réduction des frais de succession et les aides associées qui peuvent impacter votre planification successorale.

En résumé, la transmission de patrimoine peut devenir une opération maîtrisée et moins lourde fiscalement lorsque l’on intègre une approche de gestion patrimoniale structurée et un cadre de planification successorale adapté, comme celle proposée par Elisa Guilli et son équipe, afin d’obtenir une optimisation patrimoniale durable et une stratégie patrimoniale réellement efficace, au service de votre héritage et de votre héritage.

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