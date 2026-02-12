Taxe plaisance TAEMUP 2026 : guide complet pour calculer la contribution de votre bateau

Taxe plaisance, TAEMUP 2026 et les contours de la contribution bateau évoluent d’un seul coup, et pas pour le meilleur dans tous les cas. Cette réforme, vendue comme technique et modernisatrice, s’appuie davantage sur la longueur et la puissance administrative des moteurs que sur l’usage réel du bateau. En clair : même si vous ne naviguez pas tous les jours, votre facture peut changer selon les caractéristiques de votre unitе. Je vous propose ici un guide clair et pragmatique pour comprendre ce qui va changer en 2026 et comment estimer votre impôt plaisance sans perdre le nord.

Élément Impact sur la facture Exemple rapide Longueur de coque Forfait annuel selon les tranches 7–8 m : 77 € Puissance administrative (PA) Barème par tranche après franchise 21–25 CV : 40 €/CV Seuil d’assujettissement PA ≥ 22 CV et longueur ≥ 7 m Facture potentielle > 0 € selon le cas

En bref

La TAEMUP 2026 associe deux axes : longueur de coque et puissance administrative – et les deux s’additionnent pour la taxe finale.

La puissance administrative joue un rôle central, avec une franchise de 5 CV si la puissance totale est < 100 CV.

Les motorisations plus lourdes ou les bateaux plus longs peuvent basculer dans des catégories plus coûteuses, même sans usage intensif.

La réforme vise une transition écologique, mais les critiques pointent des effets de seuil et des complexités accrues.

Pour estimer votre taxe plaisance, calculez PA = cylindrée (en litres) × coefficient, puis appliquez les tranches pertinentes.

Pour situer rapidement le cadre, je me suis entretenu avec des propriétaires et des professionnels qui observent une hausse parfois sensible pour les unités moyennes. Un semi-rigide de 8 mètres, par exemple, peut se retrouver dans une tranche PA élevée avec un moteur puissant, et ainsi augmenter sa facture par rapport à l’ancien système. Le point clé est que ce n’est pas le couple réel de l’embarcation qui compte ici, mais la puissance administrative et la longueur, deux indicateurs souvent peu intuitifs pour le plaisancier moyen. Pour décrypter ce mécanisme, regardons les mécanismes en profondeur et les chiffres concrets.

Comment se calcule la TAEMUP 2026 en pratique

La TAEMUP 2026 se décompose en deux volets qui s’additionnent :

Longueur de coque (forfait annuel) : s’applique à partir de 7 mètres et se décline en plusieurs tranches allant de 7 à plus de 15 mètres.

: s’applique à partir de 7 mètres et se décline en plusieurs tranches allant de 7 à plus de 15 mètres. Puissance administrative (PA) : elle est calculée pour chaque moteur, après application d’une franchise de 5 CV si la puissance totale est < 100 CV. La base taxable suit un barème progressif.

En pratique, voici les éléments indispensables à connaître :

Franchise : PA < 100 CV n’entraîne pas de taxation sur les 5 CV de franchise.

: PA < 100 CV n’entraîne pas de taxation sur les 5 CV de franchise. Tranches de PA : 11–20 CV, 21–25 CV, 26–50 CV, 51–99 CV, ≥ 100 CV, avec des tarifs allant de 35 € / CV à 64 € / CV selon la plage.

: 11–20 CV, 21–25 CV, 26–50 CV, 51–99 CV, ≥ 100 CV, avec des tarifs allant de 35 € / CV à 64 € / CV selon la plage. Règle clé : la puissance administrative (PA) dépend du moteur et de sa cylindrée, pas du cheval fiscal affiché sur la plaque du bateau.

Pour les hors-bord essence et les inboards diesel, des coefficients distincts s’appliquent :

Essence – hors-bord : PA = cylindrée (L) × 5,727.

: PA = cylindrée (L) × 5,727. Diesel – inboard : PA = cylindrée (L) × 4,009.

Concrètement, cela signifie que deux bateaux similaires sur le papier peuvent dire au revoir à des montants différents une fois que la cylindrée et le type de motorisation entrent dans l’équation. Voici quelques exemples synthétiques pour éclairer le mécanisme et illustrer les écarts habituels :

Bateau de 5 m – 50 ch (PA ≈ 5 CV) : Longueur < 7 m et < 22 CV PA → Taxe 0 € . Bateau de 7 m – 250 ch (PA ≈ 22 CV) : Longueur 7–8 m : 77 € ; PA = 22 – 5 = 17 CV ; tranche 21–25 CV → 40 €/CV ; PA taxable : 17 × 40 = 680 € ; taxe totale ≈ 757 €. Bateau de 8,5 m – 350 ch (PA administrative officielle : 24 CV) : Longueur 8–9 m : 105 € ; PA taxable : 24 – 5 = 19 CV ; tranche 21–25 CV → 40 €/CV ; taxe puissance : 19 × 40 = 760 € ; taxe totale ≈ 865 €.

Ces chiffres, bien sûr, s’arrondissent et dépendent des barèmes exacts applicables à votre motorisation, mais ils donnent une idée claire du levier majeur : la PA, plus lourde, peut renforcer fortement la facture même si la longueur ne varie pas énormément. Pour ceux qui veulent vérifier les bases, le calcul est résumé ainsi :

Règle pratique : la puissance administrative détermine l’essentiel de la taxe. Un seuil franchi peut faire basculer la fiscalité d’un bateau et transformer une facture modeste en montant non négligeable. Si l’objectif est d’anticiper les coûts, une simulation simple avec PA et longueur suffit pour évaluer rapidement l’impact.

Calcul pratique – guide étape par étape pour estimer votre TAEMUP 2026

Pour vous aider à faire vos propres calculs sans abonnement à une étude, voici une méthode pas à pas :

Étape 1 : mesurez ou vérifiez la longueur de coque en mètres.

mesurez ou vérifiez la longueur de coque en mètres. Étape 2 : identifiez la puissance administrative (PA) en utilisant la cylindrée et le type de moteur, avec les coefficients 5,727 pour l’essence et 4,009 pour le diesel.

identifiez la puissance administrative (PA) en utilisant la cylindrée et le type de moteur, avec les coefficients 5,727 pour l’essence et 4,009 pour le diesel. Étape 3 : appliquez la franchise de 5 CV si PA < 100 CV.

appliquez la franchise de 5 CV si PA < 100 CV. Étape 4 : déterminez la tranche PA et appliquez le tarif par CV.

déterminez la tranche PA et appliquez le tarif par CV. Étape 5 : additionnez le montant lié à la longueur et celui lié à la PA.

Pour les calculs précis, reportez-vous aux barèmes affichés ci-dessus et testez quelques cas types qui ressemblent à votre situation. Si vous voulez aller plus loin, consultez le calcul taxe plaisance et comparez les chiffres entre motorisations et longueurs similaires pour mieux anticiper votre budget plaisance 2026.

Tableau récapitulatif des seuils et barèmes

Catégorie Seuil Montant indicatif Longueur < 7 m 0 € Longueur 7–8 m 77 € Longueur 8–9 m 105 € PA 11–20 CV 35 €/CV PA 21–25 CV 40 €/CV PA 26–50 CV 44 €/CV PA 51–99 CV 50 €/CV PA ≥ 100 CV 64 €/CV

En pratique, le calcul exact dépend encore de la puissance administrative et des coefficients selon le type de motorisation. C’est pour cela que la simulation reste l’outil le plus fiable avant l’échéance annuelle, afin d’éviter les surprises lors du renouvellement ou de l’achat d’un nouvel engin.

