En 2026, quand il s’agit de sécurité à l’Assemblée nationale, l’image de la police qui joue les ouvreuses face à des manifestants âgés ou des invités inattendus ne laisse personne indifférent. Entre surveillance accrue, contrôle d’accès et gestion des foules, l’exercice de la police dans cette institution semble parfois dépasser la simple mission régalienne pour flirter avec une forme de tri sévère. Notre regard s’attarde sur ces scènes où la démesure policière surprend, ou plutôt inquiète, jusqu’à devenir presque burlesque. La question est simple : jusqu’où peut-on étendre la surveillance et le contrôle dans un lieu censé représenter la démocratie, sans tomber dans l’atteinte aux droits fondamentaux ? Si cette opération de police n’a rien d’un incident isolé, elle pose en filigrane un problème de fond : la gestion des foules et la sécurité face à la montée des tensions politiques et sociales. Dans cette atmosphère de méfiance, il devient évident que la police ne se limite plus à son rôle de maintien de l’ordre, mais s’impose comme un acteur incontournable, souvent autoritaire, dans la sécurisation des événements politiques. Mais à quel prix ? Un vrai bras de fer surréaliste, avec des agents qui refusent de laisser passer une trentaine d’invités, y compris des militants historiques, révélant une montée en puissance des mesures de contrôle aussi extrêmes que difficiles à accepter dans une démocratie moderne.

Requête Description Contrôle d’accès Filtrage rigoureux des invités, vérification d’identité, listage préalable Sécurité institutionnelle Présence massive de CRS, barricades, filtrage frontalier Gestion des foules Intervention policière pour limiter ou empêcher l’accès à certains militants ou citoyens

Quand la police devient acteur de la scène politique à l’Assemblée nationale

C’est un dimanche pluvieux de février 2026 où tout bascule. La scène — qui aurait pu sembler banale — d’une conférence de presse d’un député de La France Insoumise, tourne au cirque sécuritaire. Abdelkader Lahmar a voulu simplement présenter une proposition de loi sur la rénovation urbaine et la lutte contre l’éviction des habitants. Rien de bien révolutionnaire, me direz-vous. Mais tout change dès qu’une trentaine de militants, pour certains pères de famille ou retraités, se voient refuser l’accès sous la pluie, par des CRS qui ont reçu des ordres… de qui ? Impossible de le savoir immédiatement. La police, dans cette situation, ne joue pas le rôle d’un simple agent de maintien de l’ordre : elle devient un acteur incontournable de la scène politique, où le tri et la sélection deviennent la norme. Tout cela sous l’œil vigilant d’une institution qui, officiellement, doit garantir la transparence et la liberté d’expression. Pourtant, en réalité, elle impose une démarche de filtrage à la frontière des droits fondamentaux. La question n’est pas nouvelle, mais en 2026, la montée en puissance spectaculaire des mesures de sécurité à l’Assemblée nationale révèle un isolement préoccupant : la police joue les ouvreuses, mais dans quel intérêt au juste ?

Ce que cette scène révèle de la gestion des foules et de la sécurité élyséenne

Ce bras de fer illustrant l’intervention de la police, qui a empêché des citoyens de participer à un évènement politique, met en lumière la manière dont la sécurité est désormais devenue un enjeu majeur dans la gestion des institutions. Lorsqu’on parle de contrôle d’accès à l’Assemblée nationale, on pense à un filtrage classique. Mais là, on dépasse largement cette idée pour entrer dans une logique de tri systématique : qui a droit d’entrer, qui est considéré comme une menace ou un simple spectateur. La scène est d’autant plus révélatrice que la première questure, en intervenant personnellement pour faire cesser cette ingérence policière, évoque la montée des tensions entre les pouvoirs : celui de la police et celui du président de l’Assemblée. La scène apparaît comme un symbole de l’état d’esprit ambivalent de la France en 2026, où la sécurité, souvent justifiée par la menace terroriste ou sociale, se transforme en un outil de filtrage et de sélection. Un contrôle renforcé qui cache une perte du sens de la démocratie participative, et surtout, une lecture très claire : l’ordre prime sur la liberté, même dans un lieu qui devrait incarner la transparence et la pluralité. Pour approfondir cette question, il est utile de comparer cette scène à d’autres incidents où les policiers jouent un rôle de premier plan dans la gestion des risques et des foules, notamment dans des contextes européens ou américains.

Le rôle ambigu de la police face à la montée des tensions sociales en 2026

Ce qui fascine autant qu’elle inquiète dans cette démonstration de force, c’est l’ambiguïté du rôle de la police face à la montée des tensions sociales. La scène semblait presque sortie d’un film dystopique, où la présence massive de CRS, le filtrage minutieux et la volonté affichée de contrôler chaque individu posent la question de la proportionnalité. Pourtant, cette intensification sécuritaire n’est pas qu’une perception — c’est une réponse à une instabilité croissante dans le pays, nourrie par des revendications sociales, des crises institutionnelles ou encore la peur de retrouver des images de violences urbaines. La police, dans ces moments clefs, opère comme un rempart contre le chaos potentiel, mais son excessive omniprésence peut également alimenter le ressentiment. La gestion des foules devient alors un enjeu stratégique, où chaque déplacement ou refus d’accès sert à légitimer une politique de verrouillage. Notons que cet état de fait s’inscrit dans une tendance mondiale où la surveillance et la militarisation des forces de police gagnent du terrain, notamment avec des équipements de plus en plus sophistiqués, comme les drones ou la reconnaissance faciale. En résumé, la scène observée à l’Assemblée n’est pas un cas isolé, mais un signe avant-coureur d’une profonde mutation dans la gestion sécuritaire des événements publics en 2026.

Ce que la scène de 2026 apprend sur la sécurité et les dérives possibles

Il ne faut pas se mentir : quand la police, dans un lieu démocratique, joue les ouvreuses sur ordre, cela soulève un doute sérieux sur la direction que prend le pays. La scène du 10 février est un cas d’école illustrant comment la sécurité peut rapidement devenir un outil de contrôle politique plutôt qu’un vrai rempart contre le terrorisme ou la violence urbaine. La mise en scène de policiers refusant de laisser entrer des invités, en exigeant de voir leur liste d’accréditation ou d’obtenir leur identité, traduit une volonté de tri radical. Tout cela sous une surveillance intensive, qui ne laisse plus de place à la spontanéité ou à la liberté d’expression. La conséquence à long terme est la perte d’un espace démocratique convivial, où la gestion des foules ne doit pas se transformer en une opération de filtrage discipliné. En 2026, le vrai enjeu réside dans le respect de ces principes fondamentaux — tout en garantissant la sécurité face aux menaces actuelles. La scène montre que si le contrôle est nécessaire, il doit rester proportionnel, transparent et soumis à la vigilance citoyenne. Sinon, la montée en puissance de la police comme agent de contrôle exclusif pourrait transformer les lieux institutionnels en véritables forteresses, au détriment d’une démocratie vivante et ouverte.

