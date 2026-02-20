Évelyne Bouix et Nicolas Briançon réunis pour la pièce « On ne se mentira jamais » sur Radio France

Évelyne Bouix et Nicolas Briançon réunis pour une pièce de théâtre captivante, «On ne se mentira jamais» promet un voyage au cœur des tourments conjugaux. Depuis le 29 janvier 2026, ces deux comédiens de renom partagent la scène du Théâtre de Paris dans une création d’Éric Assous qui explore les failles de la confiance et les mensonges qui empoisonnent les relations. La pièce interroge notre rapport à la vérité dans le couple : peut-on vraiment vivre sans se tromper mutuellement ? Signée par la mise en scène de Jean-Luc Moreau, cette comédie savoureuse captive les spectateurs avec son écriture musicale et sa profondeur psychologique.

Élément Détail Lieu Théâtre de Paris, Salle Réjane Dates de représentation À partir du 29 janvier 2026 Horaires Mercredi au samedi à 19h ; dimanche à 15h30 Metteur en scène Jean-Luc Moreau (avec Anne Poirier-Busson) Compositeur musique Laurent Boutonnat Auteur Éric Assous

Deux comédiens face au doute et à la jalousie conjugale

J’ai suivi attentivement le parcours de cette création théâtrale et j’observe comment Évelyne Bouix et Nicolas Briançon incarnent le malaise d’un couple apparemment solide. Serge et Marianne vivent depuis de nombreuses années dans une relative harmonie, préservant tant bien que mal leur tendresse mutuelle. Tout bascule après un simple accrochage, un événement anodin qui ravive les doutes enfouis. La jalousie s’infiltre progressivement, la confiance s’effrite, et la tension psychologique monte inexorablement.

Ce que j’apprécie dans cette pièce, c’est la subtilité du jeu des deux interprètes. Évelyne Bouix déploie une femme offensée avec un mélange savant de naturel et de distance élégante, tandis que Nicolas Briançon incarne les doutes et les contradictions d’un homme pris au piège de ses propres questions. Leur complicité sur scène ne ressemble pas à une performance artificielle, mais plutôt à deux êtres qui se découvrent réellement l’un l’autre, mensonges inclus.

Le mensonge comme catalyseur dramatique

L’essence même de la pièce réside dans cette question centrale : qui ment vraiment ? Éric Assous construit son œuvre en explorant les différentes strates du mensonge conjugal. Ce ne sont pas des trahisons spectaculaires ou des malhonnêtetés grossières, mais plutôt ces petits secrets quotidiens, ces omissions stratégiques qui érodent lentement la relation.

À travers les interludes musicaux signés Laurent Boutonnat, on percoit comment le public se positionne moralement face aux enjeux de la pièce. Les murs du théâtre semblent vibrer sous le poids de l’intimité exposée. Chaque spectateur se demande, en silence, s’il serait capable de maintenir la vérité dans une relation aussi longtemps établie. C’est cette universalité qui rend la création si percutante.

Une mise en scène qui fait émerger l’imaginaire

Jean-Luc Moreau et sa collaboratrice Anne Poirier-Busson ont opté pour une approche intimiste de la Salle Réjane. L’espace scénique respire une certaine épure, laissant toute la place à la tension émotionnelle des personnages. Je constate que cette sobriété visuelle renforce l’impact des échanges verbaux et des silences éloquents.

La direction d’acteur privilégie les non-dits et les regards chargés de sous-entendus. Les deux comédiens ne rechignent pas à explorer les zones grises où la vérité et la fiction s’entrelacent. C’est dans ces moments de flottement que la magie théâtrale opère vraiment, où le spectateur devient acteur de son propre jugement.

Comment l’écriture musicale enrichit le propos

Laurent Boutonnat ne compose pas une musique envahissante mais plutôt des interstices sonores qui ponctuent les moments de rupture. Ces passages musicaux deviennent des respirations nécessaires, permettant au public de traiter l’information dramatique. La musique ainsi pensée ne distrait pas de l’intrigue ; elle la renforce et la nuance.

J’observe que ces compositions accompagnent subtilement l’évolution psychologique des personnages. Quand la tension monte, les notes deviennent plus pressantes. Quand domine l’incertitude, la mélodie se fait plus aérienne. Cette synchronisation entre paroles et musique crée une expérience globale où tous les sens sont sollicités.

Le succès du spectacle et son rayonnement

Depuis ses débuts en janvier 2026, le spectacle a connu un succès certain auprès des amateurs de théâtre. La programmation s’étend jusqu’en mai, avec des représentations régulières qui permettent au plus grand nombre de découvrir cette création. Les spectateurs quittent la salle avec des émotions à fleur de peau, parfois même des questionnements qu’ils prolongent dans les cafés adjacents.

Ce qui me frappe particulièrement, c’est la diversité du public. Des couples viennent y chercher un miroir de leur propre histoire. Des amis y trouvent matière à discussion existentielle. Des critiques théâtraux y voient une belle démonstration du savoir-faire dramaturgique. Cette transversalité est l’une des marques du vrai théâtre, celui qui touche au-delà des barrières génériques.

Raisons de la pertinence contemporaine

En 2026, nous baignons dans une époque où la transparence est valorisée à outrance sur les réseaux sociaux, paradoxalement couplée à une méfiance croissante envers ce qui est affiché. Cette pièce arrive à point nommé pour questionner cette contradiction. Elle demande : est-il vraiment possible de ne jamais se mentir, même avec les meilleures intentions ?

Évelyne Bouix et Nicolas Briançon exploitent cette tension contemporaine avec finesse. Leurs personnages ne sont pas des archétypes usés mais des individus confrontés à des dilemmes authentiques. La pièce ne propose pas de réponses faciles ; elle invite plutôt à la réflexion personnelle, ce qui en constitue la force véritable.

Les éléments clés qui rendent cette création incontournable

Une chimie actorielle exceptionnelle entre les deux vedettes

Une écriture précise qui démystifie les relations de couple modernes

La qualité de la mise en scène épurée qui met l'accent sur l'émotionnel

Des interludes musicaux qui structurent le tempo dramatique

Un dialogue constant avec le spectateur via les regards et les silences

L'accessibilité du sujet pour un public varié et curieux

Ce spectacle mérite que l’on s’y intéresse non seulement pour le prestige de ses interprètes, mais surtout pour la qualité intrinsèque de sa proposition artistique. Si vous cherchez du théâtre qui résonne avec votre époque, qui vous pose des questions sans prétendre y répondre, alors «On ne se mentira jamais» constitue une soirée enrichissante.

Une expérience à découvrir à la Salle Réjane

La programmation théâtrale de ce début d’année 2026 offre des opportunités rares. Assister à cette création signifie aussi soutenir l’excellence du théâtre français contemporain. Les représentations du mercredi au samedi à 19h et le dimanche à 15h30 permettent à chacun de trouver un créneau adapté.

Je recommande particulièrement cette pièce à ceux qui apprécient le théâtre de texte, où la parole domine sans spectaculaire artificiel. Vous découvrirez aussi pourquoi les incontournables du théâtre et de la danse à Paris captent tant d’audiences. C’est dans ces petits théâtres parisiens que se jouent les vraies révolutions dramatiques.

Pourquoi cette pièce parle à notre époque

Nous vivons dans une société obsédée par la sincérité affichée, où chacun prétend dire la vérité sur ses réseaux. Pourtant, nous savons pertinemment que cette transparence est performée, travaillée, filtrée. «On ne se mentira jamais» expose justement cette tension entre l’idéal de la franchise absolue et la réalité des accommodements nécessaires pour vivre ensemble.

Nicolas Briançon et Évelyne Bouix nous rappellent que les mensonges ne naissent pas toujours de la malveillance, mais parfois de la tendresse mal placée ou de la peur de détruire ce qu’on chérit. C’est un message profondément humaniste, loin des raccourcis moralisants. Cette pièce incarne ce que le théâtre peut apporter : une fenêtre sur l’âme humaine dans toute sa complexité.

Pour en savoir davantage sur les créations théâtrales qui marquent la saison, consultez aussi les articles consacrés aux autres succès de la programmation parisienne. «On ne se mentira jamais» s'inscrit dans cette même logique : offrir au public une expérience théâtrale mémorable, intemporelle et profondément ancrée dans les préoccupations de notre époque.

