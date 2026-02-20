Né dans les Deux-Sèvres, le programme de santé Asalée menacé de disparition à cause du manque de financement de la Cnam – Ouest-France

Deux-Sèvres, le cœur battant de ce qui pourrait devenir une page marquante de la santé publique locale: le programme de santé Asalée est menacé par un manque de financement, et la question du financement de la CNAM est au centre des inquiétudes. Je suis journaliste et je m’interroge sur ce que signifie la disparition potentielle d’un dispositif qui accompagne des patients chroniques, renforce le travail des médecins généralistes et prévient les complications. Comment rester efficace en prévention lorsque les ressources s’amenuisent, et quel avenir pour les patients qui dépendent de ce réseau d’infirmières en équipe ?

Aspect État actuel Évolution 2025-2026 Remarques Financement CNAM Forfaitaire, soumis à variations Incertitudes accrues en 2026 Impact direct sur les recrutements et le maintien du réseau Couverture territoriale Réseau présent dans les Deux-Sèvres et ailleurs Maintien possible si financement assuré Prévention et éducation thérapeutique en jeu Équipe soignante Plus de 2 000 infirmiers acteurs Risque de sous-effectifs si réduction Qualité des échanges et suivi patient en péril

Pour replacer le sujet, permettez-moi de poser les enjeux autrement. Le dispositif Asalée est né en 2004 dans les Deux-Sèvres et s’est étendu sur le territoire, en s’appuyant sur une coopérative de soins qui organise l’éducation thérapeutique, renforce le rôle des infirmiers libéraux et fluidifie l’accès des patients à des soins préventifs. Le cœur du système repose sur un financement forfaitaire, ajusté selon le nombre d’équivalents temps plein, mais les chiffres ces dernières années ne suivent pas toujours les besoins sur le terrain. Dans le contexte de 2026, la question centrale est: comment garantir la prévention et le lien avec les médecins généralistes quand les ressources se raréfient ?

Pour faciliter la lisibilité et l’orientation des lecteurs, voici les points clefs à retenir. Le manque de financement menace directement la continuité des séances d’éducation thérapeutique et le soutien offert aux patients souffrant de maladies chroniques. La prévention et le renforcement du premier recours en soins primaires dépendent de ce réseau d’infirmières, qui agit comme un pont entre le médecin et le patient.

Dans le cadre de ce dossier, j’ai discuté avec des acteurs locaux, et leurs témoignages éclairent l’enjeu: sans ressources, le temps d’écoute et la proportion de patients pris en charge diminuent, ce qui peut entraîner une augmentation des hospitalisations évitables et une surcharge du système public de santé. Ce qui est en jeu, ce n’est pas seulement une question administrative, mais bien la capacité à maintenir une offre préventive et personnalisée à l’échelle d’un département rural.

Contexte et enjeux pour la santé publique locale

Je vous invite à relier ce dossier à la réalité du terrain: les patients atteints de maladies chroniques dépendent d’un suivi régulier, des conseils d’hygiène de vie et d’un accompagnement qui évite les complications. Lorsque le financement est incertain, le risque n’est pas seulement budgétaire: il s’inscrit dans une dynamique de prévention qui peut rétrécir, et avec elle, la marge de manœuvre des professionnels pour agir tôt.

Le rôle du financement dans le maintien des services

Le financement de la CNAM agit comme un levier clé pour la pérennité d’Asalée. Sans ce levier, les infirmières Asalée risquent de voir leur volume d’activité diminuer, et les patients pourraient perdre l’accès rapide à des actions préventives essentielles. En période de tension budgétaire, les décisions prises aujourd’hui auront des répercussions sur la capacité des équipes à répondre aux besoins croissants en prévention et éducation thérapeutique.

Pour les habitants des Deux-Sèvres, cela signifie que les possibilités de prévention sont fragilisées. L’écosystème local, qui inclut médecins généralistes, infirmières et structures d’éducation pour la santé, est interconnecté: un maillon qui faiblit peut faire vaciller tout l’ensemble.

Expérience et témoignages locaux

Lors d’un échange informel autour d’un café avec des professionnels, j’ai entendu: « quand le financement est précaire, on compense par des principes de prudence et de rationnement, mais cela se fait au détriment de l’accompagnement personnalisé des patients ». L’expérience montre que les patients bénéficient d’un suivi plus structuré, avec des échanges réguliers et des plans d’éducation thérapeutique adaptés à leur profil. Sans ce cadre, la prévention perd de sa cohérence et la santé publique locale se trouve plus exposée aux facteurs de risque évitables.

Les enjeux régionaux et les solutions possibles

Je propose d’aborder les solutions de manière pragmatique et collective. Il existe des leviers simples à activer pour éviter la disparition du dispositif et assurer sa continuité:

Renforcement du financement par un accord durable entre la CNAM et les partenaires locaux pour sécuriser les forfaits et les recrutements.

par un accord durable entre la CNAM et les partenaires locaux pour sécuriser les forfaits et les recrutements. Optimisation des parcours grâce à des protocoles clairs qui facilitent l’éducation thérapeutique et la prévention en dehors des murs du cabinet.

grâce à des protocoles clairs qui facilitent l’éducation thérapeutique et la prévention en dehors des murs du cabinet. Dialogue social et transparence avec les acteurs de terrain pour ajuster les besoins et les ressources en temps réel.

Pour les décideurs, la question est de savoir comment préserver l’impact positif du dispositif sur la prévention et la coordination entre médecins et infirmiers. Dans le cadre de la discussion publique, des propositions concrètes peuvent émerger, comme des mécanismes de financement modulés selon les résultats en prévention ou des incitations à la coopération interprofessionnelle.

Par ailleurs, je rappelle que la prévention est un investissement durable: elle réduit les hospitalisations, améliore la qualité de vie et soutient la charge globale du système de santé. En ce sens, le maintien d’Asalée n’est pas un coût, mais une assurance pour la continuité des soins de proximité et de prévention.

Dans l’ombre des chiffres, l’histoire reste humaine: des patients qui retrouvent une écoute, des infirmières qui coordonnent des parcours et des médecins qui ajustent les traitements en fonction d’un budget et d’un temps limités. Cette réalité, c’est celle des Deux-Sèvres et d’autres territoires ruraux qui comptent sur des solutions pragmatiques pour préserver la santé publique.

Tableau récapitulatif des enjeux et des solutions potentielles

Enjeu Impact potentiel Mesures proposées Manque de financement Risque de réduction des séances et de déplacement dans le système hospitalier plus tard Accord pluriannuel CNAM-structure locale; clarté budgétaire Prévention et éducation thérapeutique Maintien des résultats en termes de prévention et de réduction des complications Protocoles simplifiés et formation continue Ressources humaines Risque de sous-effectifs et d’épuisement des équipes Plans de recrutement cofinancés et incitations à la coopération

Pour aller plus loin et rester informé, n’hésitez pas à explorer des perspectives régulières sur les innovations et les défis du secteur santé dans les programmes de prévention et de soins primaires. Les lecteurs peuvent aussi s’abonner à des mises à jour locales et nationales qui suivront l’évolution du dossier Asalée.

En guise de rappel pratique, voici une liste synthétique des actions à envisager ou à suivre dans les prochains mois:

Suivre les annonces officielles et les éventuels accords entre CNAM et les associations locales.

et les éventuels accords entre CNAM et les associations locales. Participer aux réunions publiques pour comprendre les arbitrages budgétaires et l’impact sur les soins.

pour comprendre les arbitrages budgétaires et l’impact sur les soins. Porter l’attention sur les témoignages des infirmiers et des médecins qui travaillent directement avec les patients.

Pour compléter le panorama, je propose d’ajouter une autre ressource visuelle qui éclaire le contexte:

Conclusion et perspectives

En définitive, le futur du programme de santé Asalée dans les Deux-Sèvres dépend d’un financement stable et d’un engagement réel des partenaires publics et privés. Le maintien de ce dispositif n’est pas une question isolée mais un indicateur de la capacité d’un territoire rural à préserver son système de prévention et les soins de proximité face à des contraintes budgétaires. Si l’on parvient à sécuriser les ressources, le réseau d’infirmières associées peut continuer à offrir une prévention de qualité et à soutenir les médecins dans un travail coordonné et efficace.

Mon constat, en tant que témoin des pratiques de terrain, est clair: la prévention et le soutien des patients chroniques ne doivent pas être des variables d’ajustement. C’est pourquoi je crois fermement que des solutions concrètes et durables peuvent émerger grâce à un dialogue transparent, des données claires et une volonté partagée d’investir dans le premier recours, notamment dans les Deux-Sèvres, afin que le programme de santé Asalée reste une réalité solide et utile pour les années à venir. La question centrale demeure: comment éviter la disparition et garantir une prévention efficace pour tous ?

Pour approfondir, consultez les éléments sur les dynamiques de financement et les enjeux de santé publique, et imaginez les scénarios possibles si le dispositif venait à évoluer différemment. Dans ce débat, il est essentiel de garder à l’esprit que le bien-être des patients dépend de décisions éclairées et d’un financement pérenne. Le sujet reste ouvert et vital pour le territoire.

Qu’est-ce qu’Asalée et pourquoi est-il crucial pour les Deux-Sèvres ?

Asalée est un dispositif d’éducation thérapeutique et de soins coordonnés entre médecins et infirmiers libéraux, conçu pour aider les patients chroniques et prévenir les complications, particulièrement utile dans les territoires ruraux comme les Deux-Sèvres.

Quels sont les principaux risques si le financement baisse ?

Une réduction du nombre de séances, un accès plus lent au soutien préventif, et une augmentation potentielle des hospitalisations évitables.

Quelles solutions concrètes proposer pour stabiliser le financement ?

Accords pluriannuels CNAM-structures locales, mécanismes de financement basés sur les résultats, et renforcements des échanges entre professionnels de santé.

Comment les citoyens peuvent-ils s’impliquer ?

Participer à des réunions publiques, suivre les évolutions budgétaires et soutenir des initiatives visant à pérenniser l’éducation thérapeutique et le suivi de proximité.

