DPE : Vers une nouvelle méthode de calcul prévue pour janvier 2026

En 2025, la réforme du Diagnostic de Performance Énergétique (DPE) s’apprête à bouleverser la façon dont nous évaluons la consommation énergétique de nos logements. Avec une nouvelle méthode de calcul prévue pour janvier 2026, il devient urgent pour propriétaires et investisseurs de mieux comprendre ces changements. Car, au-delà des chiffres, c’est tout le marché immobilier qui se trouve concerné. Alors, comment cette évolution du DPE pourrait-elle impacter la valorisation de votre bien ? L’enjeu est de taille, surtout avec des acteurs comme Engie, EDF, ou encore des constructeurs comme Maisons France Confort, qui jouent un rôle clé dans la transition énergétique. Au fil de cet article, je vous dévoile tout ce qu’il faut savoir pour anticiper ces modifications et éviter les mauvaises surprises.

Changement Impact prévu Dates clés Révision du mode de calcul du DPE Meilleure prise en compte du mix énergétique français Janvier 2026 Ajustement du facteur de conversion de l’électricité Modification de la notation énergétique des logements électriques Janvier 2026 Sortie de passoires thermiques Plus de logements éligibles à la location ou vente Janvier 2026

Pourquoi le nouveau calcul du DPE fait trembler le marché immobilier en 2025

On imagine facilement l’inquiétude qui peut naître lorsque l’on apprend qu’au début de l’année prochaine, le mode de calcul de la performance énergétique subira une importante mise à jour. La raison ? La nouvelle méthode de calcul du DPE en janvier 2026 vise à rendre la classification des logements plus cohérente avec le contexte énergétique actuel. Les logements où l’électricité est la source principale de chauffage pourraient voir leur note s’améliorer, alors que d’autres, notamment ceux fonctionnant au fioul ou au gaz, risquent de perdre des points. L’enjeu majeur est de savoir si votre résidence va gagner ou perdre des lettres, sans parler de l’impact financier que cela pourrait engendrer, notamment en matière de prix de vente ou de location.

Quels sont les principaux changements à prévoir ?

Révision de la consommation d’énergie finale : le nouveau DPE intégrera davantage de paramètres pour une évaluation plus précise, notamment le mix énergétique local.

: le nouveau DPE intégrera davantage de paramètres pour une évaluation plus précise, notamment le mix énergétique local. La baisse du facteur de conversion électrique : passé de 2,3 à 1,9, cette modification pourrait faire évoluer la note des logements équipés d’un chauffage électrique.

: passé de 2,3 à 1,9, cette modification pourrait faire évoluer la note des logements équipés d’un chauffage électrique. Nouvelle lecture de l’efficacité énergétique : avec un résultat plus représentatif de la réalité, cette méthode pourrait faire sortir de la catégorie des passoires un nombre important de logements.

Ce que cela signifie pour vous et votre patrimoine

Faut-il paniquer ou profiter de cette nouvelle donne pour booster la valeur de votre bien ? La réalité, c’est que cette réforme, si elle est bien maîtrisée, peut devenir un atout. Par exemple, certains promoteurs comme Schneider Electric ou Hellio travaillent déjà à la rénovation des logements en optimisant leur consommation. Pour éviter toute mauvaise surprise, je vous conseille de suivre l’état de votre DPE actuel via des simulateurs gratuits ou même de consulter des acteurs comme Qualitel ou Saint-Gobain, qui proposent des solutions concrètes pour améliorer votre performance énergétique.

Les enjeux et opportunités liés à la nouvelle méthode du DPE

Ce changement n’est pas qu’une question de chiffres. Il concerne aussi la transition énergétique de notre pays. Ce que révèlent ces évolutions, c’est que le marché immobilier va sans doute voir apparaître une nouvelle hiérarchie, où les logements économes en énergie seront plus valorisés. Dans cette optique, il est crucial de connaître les tendances locales, notamment en vérifiant si votre ville fait partie des 220 000 communes où la lutte contre les passoires thermiques va s’intensifier. La loi DPE, en plus d’impacter les propriétaires, devrait également influencer les pouvoirs publics et les aménageurs, comme Maisons France Confort ou Papernest, qui s’engagent déjà dans la rénovation écologique.

Comment préparer votre logement aux futures exigences ?

Anticiper les changements en réalisant un diagnostic actuel avec des experts comme Effinergie ou Promotelec.

en réalisant un diagnostic actuel avec des experts comme Effinergie ou Promotelec. Investir dans la rénovation : améliorer l’isolation, opter pour des énergies renouvelables, ou encore mettre à jour votre système de chauffage.

: améliorer l’isolation, opter pour des énergies renouvelables, ou encore mettre à jour votre système de chauffage. Suivre les évolutions législatives en consultant régulièrement des sites d’informations comme SixActualités, pour ne pas être pris au dépourvu lorsque le nouveau DPE entrera en vigueur.

Foire aux questions sur la réforme du DPE en 2026

Comment le nouveau calcul du DPE va-t-il affecter la valeur de mon logement ? En rendant l’évaluation plus réaliste et en valorisant davantage les logements économes, cette réforme pourrait augmenter la cote de certains biens, facilitant leur vente ou location.

Quels sont les risques si je ne mets pas à jour mes travaux avant 2026 ? Vous risquez une baisse de votre note, ce qui pourrait rendre votre logement moins attractif ou impacter son prix de vente. Il est donc pertinent d’anticiper en réalisant des travaux de rénovation.

Est-ce que cet ajustement va rendre certains logements invendables ? Si votre logement est une passoire thermique, il est probable qu’il soit plus difficile à vendre sans travaux. Une bonne préparation, notamment avec un diagnostic précis, vous permettra d’éviter ces pièges.

Où puis-je obtenir des conseils pour améliorer ma performance énergétique ? Vous pouvez vous tourner vers des experts comme Qualitel ou Saint-Gobain, ou consulter des institutions spécialisées pour connaître les aides disponibles, notamment celles mises en place par Hellio ou Schneider Electric.

