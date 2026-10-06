En Éthiopie, l’économie mettra à l’épreuve le nouveau mandat d’Abiy Ahmed

Comment Abiy Ahmed peut-il transformer un nouveau mandat en amélioration concrète du quotidien ? La question traverse l’Éthiopie, où l’économie éthiopienne doit composer avec l’inflation, la dette publique, le chômage et des écarts persistants entre les villes et les campagnes. La croissance économique est un objectif affiché, mais elle ne suffit pas si les prix augmentent plus vite que les revenus ou si les jeunes peinent à trouver un emploi. Pour le Premier ministre, les réformes économiques engagées doivent donc produire des résultats visibles, tout en évitant d’aggraver les difficultés des ménages.

Le défi est aussi politique. Un mandat de cinq ans donne au gouvernement du temps pour agir, mais une forte majorité parlementaire ne garantit ni la stabilité ni l’adhésion de la population. Les tensions régionales, notamment autour du Tigré et des relations avec l’Érythrée, pèsent sur les priorités nationales. Je vois dans cette équation un test simple, presque domestique : une famille doit-elle pouvoir se nourrir, se déplacer et prévoir ses dépenses sans que chaque hausse de prix bouleverse son budget ? C’est à cette échelle que le développement sera jugé, bien davantage qu’au rythme des annonces officielles.

Enjeu Ce qu’il faut surveiller Pourquoi c’est important Croissance économique Création d’activités et d’emplois Une hausse de la production doit bénéficier aux ménages Inflation Évolution des prix des produits essentiels Elle réduit directement le pouvoir d’achat Dette publique Coût du financement et capacité de remboursement Elle limite les marges budgétaires de l’État Réformes économiques Effets sur les entreprises et les consommateurs Leur réussite dépend aussi de leur acceptabilité sociale

Éthiopie : une croissance économique qui doit se traduire dans les foyers

Les autorités misent sur la modernisation de l’économie, l’investissement et l’ouverture de certains secteurs. Mais une croissance nationale peut coexister avec des difficultés très concrètes : alimentation plus chère, revenus irréguliers et manque d’emplois stables. Pour un petit commerçant d’Addis-Abeba, par exemple, une activité plus dynamique ne signifie pas automatiquement des bénéfices si le coût des marchandises grimpe au même moment.

Je prendrais le cas d’une jeune diplômée qui cherche son premier poste. Si l’économie progresse sans créer assez d’emplois accessibles, le chiffre de croissance restera abstrait pour elle. La priorité est donc de relier les investissements aux besoins des entreprises locales, à la formation et au recrutement, plutôt que de considérer la progression du produit intérieur brut comme une fin en soi.

Inflation et pouvoir d’achat, le test quotidien

La hausse des prix est souvent le signal économique que les ménages ressentent le plus vite. Quand le coût des aliments, du transport ou du logement augmente, les familles réduisent d’autres dépenses, parfois au détriment de la santé ou de l’éducation. Le gouvernement devra montrer que ses choix monétaires et budgétaires peuvent stabiliser les prix sans étouffer l’activité.

Une anecdote permet de saisir l’enjeu : imaginons une vendeuse qui renouvelle chaque semaine son stock de farine et d’huile. Si ses fournisseurs modifient leurs tarifs à chaque commande, elle doit choisir entre réduire sa marge, augmenter ses prix ou perdre des clients. Cette scène fictive résume un problème bien réel : la stabilité économique se mesure aussi à la possibilité de fixer un prix sans le revoir constamment.

Les réformes économiques d’Abiy Ahmed face à la dette publique

Les réformes économiques comprennent des changements sensibles, notamment dans la gestion des devises et l’organisation des marchés. Elles peuvent attirer des capitaux et faciliter les échanges, mais leurs effets ne sont pas automatiques. Si les coûts augmentent avant que les revenus et les emplois ne suivent, la population risque de percevoir la réforme comme une contrainte plutôt que comme une promesse de développement.

Le financement extérieur fait partie de cette équation. En 2024, le Fonds monétaire international a approuvé un programme de quatre ans de 3,4 milliards de dollars pour soutenir les réformes et la stabilité financière du pays. Ce montant donne une indication de l’ampleur de l’appui recherché, mais il s’accompagne d’attentes concernant la gestion de l’économie et la capacité à rendre la dette soutenable. La question n’est donc pas seulement de mobiliser des fonds : il faut aussi convaincre que leur usage produira des bénéfices durables.

Chômage et développement, relier les investissements aux emplois

Le chômage, en particulier celui des jeunes, est un autre indicateur décisif. Les grands projets d’infrastructure peuvent stimuler l’activité, mais ils ne résolvent le problème que s’ils entraînent des emplois durables et des débouchés pour les entreprises du pays. Je garderais en tête cette règle simple : un chantier impressionne, un salaire régulier change une vie.

Favoriser les petites entreprises , qui peuvent embaucher localement et répondre aux besoins quotidiens.

, qui peuvent embaucher localement et répondre aux besoins quotidiens. Associer formation et recrutement , afin que les compétences acquises correspondent aux emplois réellement disponibles.

, afin que les compétences acquises correspondent aux emplois réellement disponibles. Suivre le coût de la vie , pour vérifier que les nouveaux revenus ne sont pas absorbés par l’inflation.

, pour vérifier que les nouveaux revenus ne sont pas absorbés par l’inflation. Rendre les dépenses publiques lisibles, afin que les citoyens puissent comprendre les priorités et leurs résultats.

Ces choix comptent aussi pour les régions éloignées des grands centres. Si les investissements se concentrent dans quelques secteurs ou quelques villes, le sentiment d’exclusion peut s’accentuer et fragiliser la cohésion nationale. Le développement doit donc être évalué à la fois par la création de richesse et par sa répartition.

Le nouveau mandat d’Abiy Ahmed sous pression régionale

La politique économique ne se joue pas dans un espace isolé. Les tensions persistantes liées au Tigré et les relations délicates avec l’Érythrée peuvent détourner des ressources, ralentir les échanges et inquiéter les investisseurs. Les ambitions éthiopiennes d’accès à la mer ajoutent un enjeu régional : elles touchent à la fois au commerce, à la souveraineté et à l’équilibre diplomatique dans la Corne de l’Afrique.

Les chiffres politiques donnent au pouvoir une marge de manœuvre importante. Les résultats électoraux rapportés dans les données disponibles attribuent près de 90 % des sièges au parti au pouvoir, tandis que le nouveau mandat s’étend sur cinq ans. Ces chiffres décrivent une majorité parlementaire solide, mais ils ne mesurent ni l’adhésion aux réformes ni la capacité à apaiser les tensions. Pour Abiy Ahmed, la stabilité intérieure et les progrès économiques devront avancer ensemble.

Quels repères permettront de juger les résultats ?

Je suivrais quatre signaux plutôt que les seules déclarations de croissance : l’évolution des prix, l’accès à un emploi, la capacité des entreprises à se financer et la qualité des services publics. Pris séparément, chacun raconte une partie de l’histoire. Ensemble, ils montrent si les réformes modifient réellement le quotidien.

Une réussite durable supposerait aussi que les décisions économiques soient comprises et accompagnées. À défaut, une mesure techniquement cohérente peut devenir politiquement fragile. C’est pourquoi la transparence, le dialogue avec les acteurs économiques et la protection des ménages vulnérables sont aussi importants que les objectifs macroéconomiques.

Ce que les Éthiopiens attendent du mandat

Le nouveau mandat sera jugé moins sur ses promesses que sur sa capacité à rapprocher les résultats économiques de la vie ordinaire. Une baisse durable de l’inflation, davantage d’emplois et des investissements mieux répartis pourraient renforcer la confiance. À l’inverse, si la dette publique augmente sans amélioration perceptible du niveau de vie, la croissance économique risque de rester un argument politique plutôt qu’un progrès partagé.

Pour l’Éthiopie, le véritable enjeu est donc de faire tenir ensemble stabilité, réformes et développement. Je retiens un critère exigeant mais clair : le nouveau mandat d’Abiy Ahmed ne convaincra que si l’économie éthiopienne offre plus d’emplois, maîtrise l’inflation et transforme la croissance économique en amélioration concrète pour la population.

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