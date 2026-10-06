À Nantes, le taux de la taxe foncière ne devrait pas augmenter en 2027

À Nantes, le taux de la taxe foncière devrait rester stable en 2027, mais votre facture peut-elle malgré tout augmenter ? C’est la question que se posent les propriétaires, à juste titre : le maintien du taux d’imposition municipal ne garantit pas, à lui seul, une baisse ou un gel des impôts locaux. La valeur cadastrale du logement et les décisions nationales comptent aussi dans le calcul.

Les orientations budgétaires de la Ville annoncent une stabilité du taux sur les propriétés bâties. Le budget municipal, évalué à 125 millions d’euros dans les éléments communiqués, doit toutefois être voté en décembre 2026. Je distingue donc la ligne politique annoncée de la décision budgétaire définitive : la promesse de ne pas augmenter le taux est un signal utile, mais elle ne suffit pas à prédire le montant de chaque avis d’imposition.

Repère Ce qu’il faut retenir Taux municipal en 2027 Pas de hausse annoncée pour les propriétés bâties à Nantes Budget municipal évoqué 125 millions d’euros, sous réserve du vote prévu en décembre 2026 Montant de la taxe Il dépend aussi des bases d’imposition, qui peuvent évoluer indépendamment du taux local

Taxe foncière à Nantes : ce que signifie le gel du taux

Quand une commune maintient son taux, elle renonce à augmenter cette composante locale de la taxe foncière. C’est un choix de stabilité fiscale qui limite la hausse d’impôts décidée directement par la municipalité, mais le montant payé par un ménage peut quand même évoluer si la base d’imposition de son bien est revalorisée.

Je prends le cas, fictif, de Claire, propriétaire d’un appartement à Nantes. Si le taux municipal reste identique, mais que la valeur retenue pour calculer sa taxe progresse, son avis peut afficher une somme supérieure. C’est une nuance peu spectaculaire, mais essentielle : le gel du taux n’est pas toujours un gel de la facture.

La base d’imposition, l’autre variable à surveiller

La taxe dépend notamment de la valeur locative cadastrale du logement, révisée selon des règles nationales. À titre de repère, les éléments de prévision disponibles pour 2026 évoquent une revalorisation des bases de 0,8 %. Ce chiffre ne fixe pas la hausse de 2027 : l’évolution applicable l’an prochain dépendra des paramètres votés et publiés pour cette période.

À l’échelle nationale, certaines estimations évoquent une progression des bases proche de 3 % en 2027. Il s’agit d’une projection, pas d’un taux définitif applicable à tous les biens. Pour un propriétaire nantais, le calcul final dépendra donc de la décision locale sur le taux et de la revalorisation nationale des bases.

Pourquoi la facture peut encore évoluer en 2027

La fiscalité locale repose sur plusieurs paramètres. Une hausse nationale des bases peut faire progresser les impôts locaux même si Nantes ne modifie pas son taux d’imposition. À l’inverse, le maintien du taux municipal évite d’ajouter une hausse propre à la commune à cette évolution générale.

Le budget de 125 millions d’euros évoqué dans les orientations budgétaires donne une indication sur le cadre financier présenté par la Ville, mais ce montant ne permet pas, à lui seul, de déduire la facture de chaque foyer. Je le vois comme un chiffre de contexte, non comme une promesse individuelle de stabilité du montant dû.

Le taux communal : la Ville annonce qu’elle ne prévoit pas de l’augmenter en 2027.

: la Ville annonce qu’elle ne prévoit pas de l’augmenter en 2027. La base cadastrale : sa revalorisation peut faire monter l’impôt sans changement du taux nantais.

: sa revalorisation peut faire monter l’impôt sans changement du taux nantais. Le vote du budget : les orientations annoncées doivent être confirmées lors du vote prévu en décembre 2026.

: les orientations annoncées doivent être confirmées lors du vote prévu en décembre 2026. La situation du logement : les caractéristiques du bien influencent également le calcul de la taxe.

J’imagine souvent le cas d’un propriétaire qui compare seulement le taux affiché d’une année à l’autre. C’est une erreur de lecture compréhensible, mais elle peut donner l’impression que la commune a augmenté l’impôt alors que la variation vient d’une autre composante. Pour mieux comprendre les mécanismes fiscaux et les changements qui touchent les contribuables, on peut aussi consulter ces informations sur les démarches et informations fiscales en ligne.

Ce que les propriétaires nantais peuvent faire dès maintenant

En attendant le vote budgétaire, inutile de spéculer à partir du seul taux annoncé. Je conseille plutôt de comparer les avis d’imposition des dernières années et de repérer séparément le taux appliqué et la base retenue. Cette vérification aide à comprendre l’origine d’une variation et à anticiper plus justement le budget du foyer.

Les propriétaires peuvent également vérifier les informations relatives à leur bien dans leur espace fiscal et signaler une erreur si les caractéristiques déclarées ne correspondent pas à la réalité. Pour replacer la taxe foncière dans l’ensemble des prélèvements, cette lecture sur les finances publiques et leurs équilibres offre un éclairage complémentaire.

Conservez vos avis de taxe foncière pour comparer les bases et les taux. Vérifiez les caractéristiques cadastrales de votre logement. Attendez le vote du budget municipal avant de considérer la stabilité annoncée comme définitive.

La décision nantaise est plutôt favorable aux propriétaires : elle écarte, à ce stade, une hausse du taux communal en 2027. Mais la fiscalité locale ne se résume pas à ce seul chiffre. À Nantes, la taxe foncière et le taux d’imposition devraient rester stables, tandis que l’évolution des bases déterminera encore une partie de la facture.

Autres articles qui pourraient vous intéresser