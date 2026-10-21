Matthieu Pigasse s’ajoute aux critiques contre Raphaël Glucksmann : « Bismillah, c’est les ténèbres »

Matthieu Pigasse critique Raphaël Glucksmann : que signifie la formule « Bismillah, c’est les ténèbres » ?

Pourquoi Matthieu Pigasse s’en prend-il à Raphaël Glucksmann, et que révèle cette formule sur les tensions de la gauche française ? Les critiques politiques ont pris un tour spectaculaire lorsque l’homme d’affaires a lancé, à propos de l’eurodéputé, la phrase « Bismillah, c’est les ténèbres ». Au-delà de la formule, qui frappe par son caractère provocateur, le désaccord porte sur une question stratégique : faut-il bâtir une gauche de rupture avec La France insoumise ou chercher une autre voie, quitte à refuser une alliance avec elle ?

Je lis cette controverse comme le symptôme d’une bataille plus large pour définir le périmètre et le leadership de la gauche. Matthieu Pigasse défend un rassemblement capable de peser face à la droite et à l’extrême droite ; Raphaël Glucksmann assume, lui, sa distance avec LFI. Cette prise de position ne se résume donc pas à un échange de piques. Elle alimente le débat politique autour de 2027, alors que les candidatures, les alliances et les ambitions se dessinent déjà. Une formule choc attire l’attention, mais ce sont les choix politiques qu’elle met en lumière qui comptent.

Acteur Position au cœur du désaccord Enjeu politique Matthieu Pigasse Appelle à une gauche de rupture et critique l’isolement des adversaires de LFI Construire un rassemblement à gauche Raphaël Glucksmann Refuse une alliance avec La France insoumise Définir une offre politique distincte Les électeurs de gauche Doivent arbitrer entre unité et différenciation Éviter la dispersion des voix

Une formule polémique qui révèle un désaccord stratégique

Le choix des mots n’a rien d’anodin. En associant le terme « Bismillah » aux « ténèbres », Matthieu Pigasse emploie une formule volontairement provocatrice, dont la portée dépasse la critique d’un programme. Ce registre peut mobiliser les soutiens déjà convaincus, mais il risque aussi de détourner l’attention du fond et de durcir les camps.

Dans une rédaction, j’ai souvent vu une phrase choc prendre le dessus sur l’argument qui l’avait précédée : le lendemain, tout le monde commente la formule, beaucoup moins le désaccord de fond. Ici, la question centrale reste pourtant lisible. Pigasse reproche à Glucksmann une stratégie qui, selon lui, fragilise l’unité de la gauche ; Glucksmann défend une ligne autonome et récuse un accord avec LFI. La polémique rend visible un conflit qui existait déjà.

Un débat qui dépasse les deux hommes

Ce face-à-face renvoie à un dilemme classique : une coalition large peut-elle gagner sans brouiller son identité, et une ligne plus nette peut-elle convaincre au-delà de son électorat naturel ? Pour Glucksmann, le refus d’un compromis avec LFI sert à marquer une différence politique. Ses adversaires y voient plutôt une source de division, voire un obstacle à la constitution d’un bloc commun.

Cette tension nourrit déjà les discussions autour de la présidentielle. Les débats sur une primaire, la place du Parti socialiste et les candidatures concurrentes montrent que la gauche française ne manque pas de projets, mais peine à établir une méthode commune. Les analyses sur l’idée d’une primaire unifiée à gauche éclairent précisément cette difficulté : s’accorder sur une procédure ne garantit pas que les candidats s’entendront sur la ligne.

Présidentielle 2027 : une gauche prise entre unité et différenciation

Les chiffres de sondage doivent être lus avec prudence, surtout à une échéance encore lointaine. Un scénario de sondage évoqué dans le débat place Jordan Bardella à 35 %, Édouard Philippe à 18 % et Raphaël Glucksmann à 14 %. Ces scores ne prédisent pas le résultat d’un scrutin : ils décrivent un rapport de force à un instant donné, susceptible d’évoluer avec les candidatures, les campagnes et l’actualité politique.

Un autre indicateur relayé dans les discussions sur la présidentielle affirme que 72 % des personnes interrogées pensent que le vainqueur d’une éventuelle primaire PS-Place publique n’atteindrait pas le second tour. Ce chiffre ne tranche pas la question de l’unité ; il mesure plutôt le scepticisme face à la capacité d’une primaire à résoudre, à elle seule, le problème du poids électoral. C’est un rappel utile : une méthode de sélection ne remplace ni un programme partagé ni une stratégie de rassemblement.

J’ai aussi en tête ces conversations de café où chacun réclame l’union, à condition que les autres adoptent d’abord sa propre ligne. C’est une anecdote banale, mais elle résume assez bien le blocage : l’unité est souvent présentée comme un objectif commun, tandis que ses modalités restent disputées. La polémique Pigasse-Glucksmann met cette contradiction sous les projecteurs.

Les prochaines étapes pèseront davantage que les slogans

Pour Raphaël Glucksmann, l’enjeu sera de démontrer qu’une ligne distincte de LFI peut élargir son audience, et pas seulement consolider un socle existant. Pour Matthieu Pigasse, il faudra expliquer comment le « pôle de rupture » qu’il défend pourrait devenir une force électorale cohérente. Dans les deux cas, les déclarations devront être suivies de propositions, d’alliances lisibles et d’un travail de terrain.

La trajectoire présidentielle de Glucksmann est déjà discutée à travers ses prises de parole et ses initiatives, comme le montre cette analyse de son entrée dans la séquence politique de 2027. Une autre question, tout aussi décisive, est celle de sa capacité à convaincre au-delà de ses soutiens habituels, thème abordé dans cet article sur les limites électorales de la gauche.

La phrase « Bismillah, c’est les ténèbres » restera peut-être comme un épisode de la controverse, mais elle ne règlera rien à elle seule. Je retiens surtout le choix que la gauche française doit clarifier : privilégier l’unité à tout prix, ou assumer des lignes distinctes en acceptant le risque de la dispersion. C’est ce débat politique, bien plus que la formule de Matthieu Pigasse contre Raphaël Glucksmann, qui pèsera sur la suite de l’actualité politique.

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