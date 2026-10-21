En Italie, avant de partir à la retraite, elle partage avec ses collègues les cinq mois de congés qu’il lui reste

Comment utiliser des congés restants quand le départ à la retraite approche ? En Italie, une médecin a choisi de les partager avec ses collègues plutôt que de les garder pour elle. Avant sa fin de carrière, elle a cédé 142 jours à un dispositif de congés solidaires destiné à des salariés confrontés à de graves difficultés familiales. Un geste concret, qui rappelle que les vacances accumulées peuvent parfois répondre à un besoin bien plus urgent qu’une pause personnelle.

La praticienne, Marialuisa Ferramosca, dirigeait le service d’urgence Suem118 de Trévise. À 67 ans, elle devait quitter ses fonctions le 1er octobre. Son choix ne change pas les règles de la retraite, mais il met en lumière une question très pratique : que deviennent les jours non pris lorsqu’un salarié s’apprête à partir ? La réponse dépend du cadre applicable et des dispositifs prévus par l’employeur. Ici, le partage a permis de transformer un solde individuel en soutien pour d’autres membres de l’équipe.

Repère Information Lieu Trévise, en Italie Fonction Médecin et responsable du Suem118 Âge au départ 67 ans Congés cédés 142 jours, soit près de cinq mois de jours ouvrés Objectif Aider des collègues confrontés à des difficultés familiales

Un départ à la retraite marqué par la solidarité

Les 142 jours représentent un volume considérable : presque cinq mois de congés comptés en jours ouvrés. Plutôt que de les prendre avant son départ, la médecin les a affectés à un mécanisme de solidarité permettant à des collègues de s’absenter pour accompagner un proche ou faire face à une situation familiale difficile.

À mes yeux, l’intérêt de cette décision tient à sa simplicité. Elle ne repose pas sur un grand discours, mais sur une ressource déjà disponible, mobilisée au bon moment. Pour comprendre les différences entre ces dispositifs et les règles relatives aux jours de repos, on peut aussi consulter cet éclairage sur le don de RTT et ses bénéficiaires.

142 jours de congé transformés en aide concrète

Le chiffre donne la mesure du geste, mais le mécanisme compte tout autant. Les jours cédés ne deviennent pas simplement des vacances supplémentaires pour l’ensemble de l’équipe : ils sont destinés à des salariés qui ont besoin de temps pour une situation familiale importante, selon les règles du dispositif concerné.

J’imagine une collègue qui doit accompagner un parent malade à des rendez-vous répétés. Quelques jours supplémentaires peuvent alors éviter un choix impossible entre présence auprès de sa famille et obligations professionnelles. C’est une illustration hypothétique, mais elle montre pourquoi le partage de congés peut avoir une portée immédiate.

Ce que ce geste dit de la fin de carrière

La retraite est souvent racontée comme une étape individuelle : on ferme un bureau, on rend ses dossiers, puis on passe à autre chose. Cette histoire propose une autre lecture. La fin de carrière peut aussi être l’occasion de transmettre, non seulement des compétences, mais une marge de temps utile à ceux qui restent.

Je pense à un exemple fictif, celui d’un service où une salariée s’apprête à partir tandis qu’un collègue doit soutenir un enfant gravement malade. La transmission des dossiers est nécessaire, bien sûr, mais le partage de jours de repos peut aussi alléger une période particulièrement éprouvante. La générosité n’efface pas les difficultés ; elle donne toutefois aux équipes un moyen d’y répondre collectivement.

Un dispositif encadré, pas un transfert automatique

Il ne faut pas en déduire que tout salarié peut librement céder n’importe quel congé. Les conditions varient selon le pays, le secteur, l’accord collectif et la nature des jours concernés. Le don de congés est généralement organisé par des règles précises, avec des bénéficiaires et des motifs définis.

En France, les congés payés et les jours de repos répondent eux aussi à des règles distinctes. Avant de compter sur un transfert, il faut donc vérifier le dispositif applicable dans l’entreprise et les démarches à suivre. Cette question rejoint le débat plus large sur la place des congés dans la vie professionnelle, abordé dans cet article consacré à la cinquième semaine de congés payés.

Le cas italien fournit aussi deux repères chiffrés précis : 142 jours ont été cédés, et la médecin avait 67 ans au moment de son départ annoncé pour le 1er octobre. Ces données décrivent une décision individuelle, pas une moyenne nationale ni une règle applicable à tous les départs en retraite.

Autre élément concret : elle dirigeait le Suem118 de Trévise, un service d’urgence. Son geste s’inscrit donc dans un environnement où la continuité du travail d’équipe et l’entraide prennent un sens particulier. Il serait toutefois excessif d’en tirer une statistique générale sur les dons de congés en Italie : les informations disponibles ici portent sur cette situation précise.

Le partage des congés, un geste individuel aux effets collectifs

Cette initiative ne résout ni les difficultés de conciliation entre travail et vie familiale, ni les questions de remplacement dans les équipes. Elle montre néanmoins qu’un dispositif bien défini peut donner une utilité nouvelle à des congés restants, au lieu de les laisser sans emploi avant un départ à la retraite.

Pour les salariés et les employeurs, les points à vérifier sont simples :

Identifier les jours concernés : congés payés, RTT ou autre repos ne relèvent pas forcément des mêmes règles.

: congés payés, RTT ou autre repos ne relèvent pas forcément des mêmes règles. Vérifier le dispositif interne : les conditions de don et les bénéficiaires autorisés doivent être clairement établis.

: les conditions de don et les bénéficiaires autorisés doivent être clairement établis. Anticiper le départ : un échange avec les ressources humaines permet de connaître les options avant la fin du contrat.

: un échange avec les ressources humaines permet de connaître les options avant la fin du contrat. Respecter le choix de chacun : la solidarité a du sens lorsqu’elle reste volontaire.

En Italie, cette médecin a choisi de faire du partage de ses congés restants un geste de solidarité avant son départ à la retraite. Ses 142 jours de vacances rappellent qu’une fin de carrière peut aussi laisser aux collègues un soutien très concret.

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