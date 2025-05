Aide ménagère de la CNAV : ce qui change pour les retraités en 2025

Tu es retraité(e) et tu te demandes si tu peux encore bénéficier d’une aide à domicile via la CNAV sans y laisser une grande partie de ta pension ? Tu n’es pas seul(e). Moi aussi, en discutant avec mes voisins de palier, je me suis rendu compte que beaucoup d’entre nous étaient dans le flou total. La bonne nouvelle, c’est que le barème des aides ménagères de la CNAV a changé depuis février 2025. Et si on regardait ça de plus près ?

Un nouveau barème revalorisé : ce qu’il faut retenir

Voici les nouvelles tranches de ressources applicables depuis le 1er février 2025 pour bénéficier de l’aide à domicile via le dispositif Oscar de la CNAV :

Niveau de ressources mensuelles (personne seule) Taux de participation à l’aide Moins de 1 034,28 € 10 % Plus de 2 281 € 75 %

Avant, ces seuils étaient de 1 012,02 € et 2 232 €. Donc, même une légère augmentation de retraite peut désormais faire basculer vers une tranche moins avantageuse.

Pourquoi cette mise à jour du barème ?

Je me suis posé la même question. La réponse est simple : les pensions de retraite et l’allocation Aspa ont été revalorisées au 1er janvier 2025. Pour s’ajuster à cette hausse, la CNAV a revu les seuils de ressources. C’est une manière de ne pas pénaliser les retraités qui ont vu leur revenu augmenter de quelques euros à cause de cette revalorisation.

En quoi ça change concrètement pour toi (et pour moi) ?

Honnêtement, je ne pensais pas que ces quelques euros de différence pouvaient avoir un impact. Et pourtant… Quand j’ai fait une simulation, j’ai réalisé que je pouvais gagner ou perdre une part importante de mon aide à domicile selon mon revenu déclaré. Voici ce que tu dois vérifier :

Tes revenus mensuels bruts (retraite, pensions, autres ressources)

(retraite, pensions, autres ressources) Le taux de participation correspondant dans le nouveau barème

dans le nouveau barème L’impact sur le coût réel de l’aide à domicile

Par exemple, si tu gagnes 1 100 €, tu participeras à plus de 10 %, mais beaucoup moins que si tu étais à 2 000 €.

Comment continuer à bénéficier de l’aide sans mauvaise surprise ?

Je te partage ici quelques conseils simples que j’ai moi-même suivis :

Vérifie ta tranche de revenu chaque début d’année, après la revalorisation de ta retraite.

chaque début d’année, après la revalorisation de ta retraite. Demande une évaluation de ta situation auprès de ta caisse de retraite. Un simple appel suffit parfois à obtenir une mise à jour de ton dossier.

auprès de ta caisse de retraite. Un simple appel suffit parfois à obtenir une mise à jour de ton dossier. Ne néglige pas l’Aspa, si tu es éligible, elle peut améliorer ton reste à vivre.

Et surtout, garde en tête que le dispositif Oscar évolue : certaines prestations ont aussi été revues à la hausse. Cela peut inclure des heures d’aide supplémentaires, ou une prise en charge plus large pour les cas de perte d’autonomie.

Ce que je retiens de tout ça

À chaque changement de barème, il y a un risque de perdre en droits si on ne suit pas les infos de près. J’ai appris ça à mes dépens en 2023, quand ma mère a dû payer plus que prévu pour son aide ménagère faute d’avoir mis à jour son dossier. Aujourd’hui, je préfère anticiper.

Alors si toi aussi tu veux rester maître de ton budget et continuer à bénéficier d’un soutien à domicile adapté, prends un moment pour vérifier si tu es concerné(e) par ce nouveau barème des aides ménagères de la CNAV.