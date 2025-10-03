Célébration de l’Innovation Sociale : Remise des prix du concours ‘Hlm Partenaires des âgés’ par l’Union sociale pour l’habitat et ses partenaires lors du 85ᵉ Congrès Hlm

En 2025, face au vieillissement croissant de leurs locataires, les organismes HLM multiplient leurs initiatives innovantes, en particulier dans le cadre du concours « Hlm Partenaires des âgés ». La récente remise des prix, organisée lors du 85ᵉ Congrès Hlm par l’Union sociale pour l’habitat et ses partenaires comme Habitat et Humanisme ou la Fondation Abbé Pierre, témoigne de leur engagement en faveur d’un habitat adapté et solidaire. Avec près de 50 candidatures cette année, la compétition met en lumière les démarches concrètes et créatives visant à améliorer le quotidien des seniors, notamment en prévention de l’isolement, en habitat adapté ou en accompagnement social. La diversité des lauréats, issus aussi bien d’actions en zones rurales qu’en centres urbains ou en Outre-mer, montre une capacité d’innovation maîtrisée et partagée. Ces initiatives, souvent appuyées par des acteurs comme Malakoff Humanis ou le Groupe Arcade-VYV, illustrent un secteur en pleine mutation, doté d’une capacité à répondre à des enjeux sociétaux cruciaux. D’ailleurs, cette édition confirme l’importance stratégique de renforcer le lien social dans notre société vieillissante, en lien étroit avec le patrimoine commun du mouvement HLM. La célébration de cette innovation sociale inspire déjà d’autres acteurs, soucieux de bâtir un avenir où chacun, quel que soit son âge, pourra continuer à vivre chez soi dans de bonnes conditions.

Les lauréats du concours ‘Hlm Partenaires des âgés’ : réussite et engagement

La cérémonie de remise des prix, organisée le mercredi 24 septembre 2025 à Paris, a honoré quatre initiatives remarquables, représentant la diversité des solutions apportées aux problématiques liées au vieillissement. Ces projets ont été sélectionnés sur la base de leur capacité à répondre à plusieurs enjeux clés : adaptation des logements, lutte contre l’isolement, repérage des fragilités et développement des technologies innovantes. Ce cru 2025 est révélateur de la vitalité du secteur : 49 dossiers de candidature, une hausse notable par rapport aux éditions précédentes, soulignent la tendance croissante des organismes HLM à innover à tout prix. Voici un aperçu du palmarès :

Catégorie Description Lauréat Prix Stratégie globale d’accompagnement Développer une démarche structurante pour anticiper et couvrir les besoins des locataires âgés Office 64 – OVEOLE 10 000 € Habitat adapté Favoriser le maintien à domicile par des solutions d’habitat innovantes Grand Delta Habitat – Résidence le Galoubet 10 000 € Repérage et lutte contre l’isolement Renforcer le lien social et identifier les personnes fragilisées Ligeris – Viva’Dom 10 000 € Prix « Coup de Cœur » Projet prometteur, issue d’une des trois premières catégories Ozanam – Les matins Ludik 2 000 €

Ces lauréats illustrent l’engagement déterminé du secteur HLM dans le cadre de la solidarité intergénérationnelle et de l’innovation sociale. L’évaluation rigoureuse menée par un jury composé d’experts, notamment l’Union sociale pour l’habitat, démontre leur confiance renouvelée dans la capacité du Mouvement HLM à proposer des solutions concrètes, adaptées aux territoires, pour bien vieillir chez soi. La participation active de partenaires comme Malakoff Humanis ou la Fondation Abbé Pierre accentue cette dynamique collective. Ces solutions innovantes, souvent labellisées Solinnov, font partie d’un vaste mouvement pour transformer le logement social en espace de solidarité et d’autonomie.

Les enjeux et perspectives de l’innovation sociale dans le logement social en 2025

La volonté du secteur HLM de s’engager pour une société plus inclusive est plus que jamais manifeste. Avec plus de 33 % de locataires âgés en 2025 et des projections la donnant dépassant 40 % d’ici 2035, il devient urgent d’adapter le parc social aux besoins du vieillissement. Les dispositifs techniques et sociaux comme ceux présentés par Groupe Arcade-VYV ou le groupe Alenvi témoignent d’une mobilisation volontaire. D’ailleurs, cette tendance, soutenue par des acteurs comme Les Petits Frères des Pauvres ou la Solinnov, cherche à repenser l’habitat, notamment à partir de solutions numériques et de démarches participatives. Ces innovations prolongent la tradition du mouvement HLM, façonnée par l’histoire de l’Habitat et Humanisme ou de la Fondation Abbé Pierre, pour faire en sorte que chaque personne, même en situation de fragilité, puisse continuer à vivre dans un logement digne et adapté. La croissance de ces initiatives nourrit l’espoir d’une transformation profonde, faisant du logement social un espace réellement solidaire, où le bien vieillir n’est plus une exception mais une norme.

Les défis à relever et les pistes d’avenir

Renforcer la coordination entre acteurs publics, privés et associatifs pour amplifier l’impact des projets

Accélérer l’intégration du numérique dans l’aide au maintien à domicile et la lutte contre l’isolement

Valoriser et diffuser les bonnes pratiques dans divers territoires, y compris en zones rurales et ultra-maritimes

Soutenir financièrement ces démarches par des leviers innovants et pérennes, notamment via la Banque des Territoires

Favoriser le transfert d’expériences entre acteurs et encourager la recherche appliquée

Ce bouleversement en faveur de l’innovation sociale dans le secteur du logement social repose sur une collaboration élargie et une vision d’avenir axée sur l’autonomie et la dignité de tous. Alors que la mobilisation continue de croître, il ne faut pas perdre de vue l’importance de pérenniser ces initiatives, en profitant notamment des synergies avec des événements comme le conférence annuelle ou le Salon Solinnov. La société de demain se construit aujourd’hui, et cela passe par la capacité à innover pour un habitat plus humain et solidaire, un enjeu essentiel en 2025 et au-delà.

Questions fréquentes sur l’innovation sociale dans le logement et le vieillissement

Comment les organismes HLM peuvent-ils mieux anticiper les besoins des locataires âgés ? En développant une stratégie globale, intégrant à la fois la prévention, l’adaptation des logements et la lutte contre l’isolement, avec une concertation forte avec les acteurs locaux. Quels sont les leviers pour financer ces initiatives innovantes ? La mobilisation d’acteurs tels que la Banque des Territoires, ainsi que les fonds européens ou les partenariats avec des associations comme Habitat et Humanisme, permettent d’assurer leur pérennité. Quelle différence entre habitat adapté et habitat solidaire ? L’habitat adapté concerne la modification des logements pour mieux répondre aux besoins du vieillissement. L’habitat solidaire favorise la cohésion sociale en créant des espaces d’échange et de solidarité entre locataires. Quelles bonnes pratiques peuvent être empruntées par d’autres secteurs ? La mutualisation des ressources, l’utilisation de solutions numériques pour le suivi et la prévention, ainsi que la participation active des locataires sont autant de bonnes pratiques à diffuser largement. Comment pérenniser ces innovations sociales ? En établissant des partenariats solides, en valorisant les retours d’expérience et en intégrant ces démarches dans le cadre des politiques publiques à long terme.

