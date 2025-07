Comprendre le nombre de trimestres requis pour accéder à la retraite : une analyse détaillée avec calculs et tableau

En 2025, la question du nombre de trimestres nécessaires pour partir à la retraite reste un enjeu central pour les assurés, qu’ils soient salariés, indépendants ou fonctionnaires. La réforme des retraites entrée en vigueur en septembre 2023 a modifié ces seuils, rendant plus complexe la planification d’une fin de carrière optimale. Entre majorations pour enfants, trimestres assimilés ou rachat éventuel, chaque étape doit être analysée avec soin pour garantir une pension à taux plein. La complexité grandit pour ceux n’ayant pas validé tous leurs trimestres, d’où l’intérêt pour chaque futur retraité de mieux comprendre les modalités d’acquisition et de validation, notamment avec des acteurs tels que l’Assurance Retraite, la CNAV, ou encore les options proposées par Groupe Klesia ou Malakoff Humanis. La maîtrise de ces éléments permet aujourd’hui d’anticiper efficacement son départ et d’éviter les mauvaises surprises à l’approche de la date fatidique.

Les fondamentaux du trimestre de retraite : définition et validation en 2025

Le trimestre reste l’unité de base pour mesurer la durée de cotisation au régime général. En 2025, pour qu’un trimestre soit validé, il faut percevoir un revenu soumis à cotisations équivalent à au moins 150 fois le SMIC horaire brut, soit 1 782 € bruts pour un trimestre. Cette valeur varie chaque année avec l’évolution du SMIC, fixé à 11,88 € brut en janvier 2025. Certains trimestres sont assimilés, notamment lors des périodes de chômage ou de maladie, sans cotisations versées, mais comptabilisées pour le calcul de la pension.

Voici les critères principaux pour valider ses trimestres :

Percevoir un salaire brut supérieur ou égal à 150 fois le SMIC horaire

Respecter la période de travail effective

Prendre en compte les trimestres assimilés liés aux interruptions de carrière

Il est aussi possible de racheter des trimestres pour compléter sa durée d’assurance, notamment pour les années d’études ou incomplètes.

Évolution du nombre de trimestres pour le taux plein selon l’année de naissance en 2025

Depuis la réforme de 2023, le nombre de trimestres requis pour une retraite à taux plein varie en fonction de votre année de naissance. La barrière se situe généralement entre 167 et 172 trimestres. Pour les générations les plus jeunes, des ajustements ont été apportés pour garantir l’équité et la pérennité du système.

Voici un tableau récapitulatif des seuils avant et après la réforme :

Année de naissance Durée d’assurance avant réforme Durée d’assurance après réforme 1960 167 trimestres (41 ans et 9 mois) 167 trimestres (41 ans et 9 mois) 1961 (de janvier à août) 168 trimestres (42 ans) 168 trimestres (42 ans) 1961 (de septembre à décembre) 168 trimestres (42 ans) 169 trimestres (42 ans et 3 mois) 1962 168 trimestres (42 ans) 169 trimestres (42 ans et 3 mois) 1963 168 trimestres (42 ans) 170 trimestres (42 ans et 6 mois) 1964 169 trimestres (42 ans et 3 mois) 171 trimestres (42 ans et 9 mois) 1965 169 trimestres (42 ans et 3 mois) 172 trimestres (43 ans) 1966 169 trimestres (42 ans et 3 mois) 172 trimestres (43 ans) 1967 170 trimestres (42 ans et 6 mois) 172 trimestres (43 ans) 1968 170 trimestres (42 ans et 6 mois) 172 trimestres (43 ans) 1969 170 trimestres (42 ans et 6 mois) 172 trimestres (43 ans) 1970 171 trimestres (42 ans et 9 mois) 172 trimestres (43 ans) 1971 171 trimestres (42 ans et 9 mois) 172 trimestres (43 ans) 1972 171 trimestres (42 ans et 9 mois) 172 trimestres (43 ans) 1973 172 trimestres (43 ans) 172 trimestres (43 ans)

Impact des trimestres manquants sur la pension et options pour compléter sa carrière

Le déficit de trimestres peut réduire considérablement le montant de la pension, notamment si l’assuré doit attendre l’âge légal de départ pour bénéficier d’une retraite à taux plein. La bonne nouvelle : il existe des dispositifs pour compenser ces manques.

Les principales solutions incluent :

Le rachat de trimestres, notamment pour les années d’études ou d’inactivité Les majorations maternité ou pour éducation Les périodes assimilées, comme le chômage ou une maladie longue durée

La décision doit être prise en tenant compte du coût du rachat, de la durée restante à travailler, ainsi que des avantages fiscaux potentiels. Certains régimes complémentaires, comme ceux d’AGIRC-ARRCO ou des institutions telles qu’Aviva ou La Banque Postale, proposent également des options pour valoriser ces trimestres.

FAQ : optimiser son départ en retraite en comprenant le calcul des trimestres en 2025