Découvrez pourquoi votre plan d’épargne retraite pourrait comporter des risques insoupçonnés

En bref :

Le plan d’épargne retraite (PER) sous gestion pilotée intègre des actifs non cotés, plus risqués, dès les premières années.

Selon le profil choisi, le poids du non-coté peut varier fortement et influencer le rendement et la sécurité financière.

Des chiffres récents montrent une croissance notable des PER et du recours à des placements privés, avec des opportunités et des risques à peser.

La compréhension des mécanismes et des frais est essentielle pour éviter les pièges et préserver l’épargne sur le long terme.

Plan d’épargne retraite : vous pensez à l’avenir et vous cherchez à optimiser votre épargne, mais connaissez-vous vraiment les risques insoupçonnés ? Je le sais bien, on parle d’un sujet lourd qui peut basculer votre sécurité financière si l’on se repose sur de simples promesses de rendement. Dans les PER, la modernité des véhicules d’investissement s’accompagne d’un écosystème complexe où fonds de pension, fonds en euros et unités de compte coexistent. Or, depuis la réforme de l’industrie verte en 2023, la gestion pilotée impose une part — parfois importante — de capital-investissement dans les contrats à long terme. C’est un peu comme laisser votre épargne naviguer entre des voiliers bien appareillés et des bateaux privés non cotés : la potentialité de rendement est réelle, mais la liquidité et la volatilité ne doivent pas être sous-estimées. Pour moi, la clé réside dans la compréhension des profils de risque et dans l’ajustement de l’exposition au privé au fil du temps, en fonction de votre horizon et de vos objectifs. Je vous propose d’examiner cela pas à pas, avec des exemples concrets et des chiffres actualisés, afin d’éviter les écueils courants et de préserver votre capacité à financer votre retraite. En même temps, je ne cache pas que des parcours plus prudents, avec une part plus faible de non-coté, peuvent aussi délivrer de bons rendements sur le long terme si l’on sait bien choisir les supports et les frais. Passez en revue les lignes qui suivent pour mieux comprendre où se cachent les risques et comment les gérer avec méthode et transparence.

Profil de gestion Part non-coté typique Horizon recommandé Risque principal Prudente 2 % – 6 % Long terme (vers la retraite) Liquidité limitée et volatilité plus faible Équilibrée 3 % – 8 % 5 à 20 ans Risque modéré, diversification nécessaire Dynamique 10 % – 12 % (objectif long terme) 20 ans et plus Volatilité accrue, quelques parts non cotées plus actives Offensive 6 % – 15 % Long terme Risque élevé, potentiel de rendement élevé mais incertitude accrue

Les risques financiers du plan d’épargne retraite : ce qu’il faut savoir

Dans le cadre d’un PER, les gains ne sont pas automatiquement garantis et les investissements non cotés, particulièrement dans les formules de gestion pilotée, se révèlent être le cœur du sujet. Je préfère poser les choses clairement : les placements privés existent pour dynamiser le rendement sur le long terme, mais ils entraînent une complexité accrue et une liquidité plus faible. Pour vous donner une idée, les chiffres de 2025 montrent une popularité croissante du PER, avec près de 12,7 millions d’adhérents et un encours total autour de 141,1 milliards d’euros. Ces chiffres témoignent d’un engouement massif, mais ils ne doivent pas masquer les risques qui accompagnent l’exposition non cotée.

Parmi les véritables écueils, citons :

Risque de perte en capital : les actifs non cotés ne bénéficient pas de la même liquidité que les actions cotées et leur valorisation peut être plus volatile à horizon court.

: les actifs non cotés ne bénéficient pas de la même liquidité que les actions cotées et leur valorisation peut être plus volatile à horizon court. Frais et frais cachés : les coûts de gestion des fonds privés peuvent réduir le rendement net, même lorsque les marchés se tiennent bien.

: les coûts de gestion des fonds privés peuvent réduir le rendement net, même lorsque les marchés se tiennent bien. Liquidité différée : la vente des parts non cotées peut prendre du temps et dépend de conditions de marché et d’un acheteur potentiel.

: la vente des parts non cotées peut prendre du temps et dépend de conditions de marché et d’un acheteur potentiel. Rendement pas garanti : les comparaisons historiques donnent des rendements variables, et les performances des fonds privés restent moins prévisibles que celles des supports cotés.

Pour approfondir, vous pouvez consulter des analyses qui expliquent comment les réformes et les choix de gestion influencent votre approche du PER et de l’épargne globalement : trois réformes clés du PER et plan de retraite : comprendre le fonctionnement et ses avantages.

Pour ceux qui veulent mieux comprendre les mécanismes, je vous propose aussi une autre ressource qui détaille comment choisir son profil et pourquoi la gestion pilotée peut, selon le contexte, accroître la diversification et le rendement à long terme : penser aujourd’hui pour sécuriser demain.

Comment limiter les risques et optimiser son plan d’épargne retraite

Voici une approche pratique que j’applique lorsque je discute épargne et retraite autour d’un café avec un collègue :

Évaluez votre profil de risque et définissez un horizon clair, puis ajustez progressivement l’exposition au non-coté en fonction de l’avancement de votre carrière et de vos objectifs.

et définissez un horizon clair, puis ajustez progressivement l’exposition au non-coté en fonction de l’avancement de votre carrière et de vos objectifs. Diversifiez vos placements entre fonds sécurisés et actifs non cotés, mais sans tout miser sur le private equity qui peut être volatile.

entre fonds sécurisés et actifs non cotés, mais sans tout miser sur le private equity qui peut être volatile. Surveillez les frais et comparez les frais de gestion entre les différents supports et assurez-vous que les frais ne mangent pas les rendements à long terme.

et comparez les frais de gestion entre les différents supports et assurez-vous que les frais ne mangent pas les rendements à long terme. Vérifiez la liquidité et les conditions de sortie, surtout si vous envisagez une retraite anticipée ou des projets importants.

et les conditions de sortie, surtout si vous envisagez une retraite anticipée ou des projets importants. Utilisez des outils de simulation pour estimer les rendements net après frais et pour tester différents scénarios économiques sur 10–30 ans.

Pour aller plus loin, lisez des analyses qui examinent les réformes et les implications fiscales liées au PER et à la transmission de patrimoine, afin de comprendre les enjeux économiques et fiscaux actuels : attention à l’âge limite de souscription pour votre plan d’épargne.

En pratique, mon conseil reste simple : ne sacrifiez jamais la lisibilité de votre épargne au profit d’un rendement supposé. Si vous avez des doutes, interrogez votre conseiller sur la proportion exacte de non-coté dans votre PER et sur les mécanismes de sortie, car une approche mesurée vous aide à préserver votre sécurité financière tout en poursuivant un potentiel de croissance raisonnable. Si vous souhaitez explorer d’autres analyses et retours d’expérience, consultez aussi les ressources qui démystifient le fonctionnement du PER et ses avantages dans différents cadres d’assurance et d’épargne.

À mesure que les réformes et les conditions économiques évoluent, il est crucial d’ajuster votre plan d’épargne retraite pour qu’il demeure aligné sur vos objectifs et sur le coût réel de votre épargne. Pour ceux qui veulent aller plus loin, des articles complets sur les différentes facettes du PER et les stratégies de diversification peuvent vous aider à rester maître de votre trajectoire financière et de votre sécurité retraite. Le plan d’épargne retraite constitue une pièce centrale de votre épargne, mais il faut le façonner avec prudence et clairvoyance pour que l’investissement reste au service de votre sécurité financière et de votre retraite.

