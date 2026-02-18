Espace Infos Séniors : Un nouveau lieu d’accueil pour répondre à toutes vos interrogations !

En bref : le 17e arrondissement propose un nouveau service dédié aux seniors pour faciliter les démarches du quotidien, les informations et les conseils pratiques grâce à l’Espace Infos Séniors. Ce dispositif se veut accessible, local et sans prise de rendez-vous, afin d’apporter un vrai accompagnement à celles et ceux qui en ont besoin.

Espace infos seniors : un nouveau lieu d’accueil pour répondre à toutes vos interrogations

Vous vous demandez comment trouver rapidement des conseils fiables pour les démarches liées à la retraite et au bien-être au quotidien ? Espace Infos Séniors apparaît comme une réponse locale, ouverte et conviviale. J’y suis allé récemment et j’ai vu des bénévoles prêts à orienter chacun vers les solutions adaptées, sans jargon technique inutile. L’objectif est simple : vous donner les informations utiles pour agir, tout en vous faisant gagner du temps et de la sérénité.

lieu horaires jours accès animation contact Mairie du 17e – Espace Pereire Tous les jeudis, 14h à 16h jeudi rez-de-chaussée bénévoles engagés 01 44 69 17 17

Situé au rez-de-chaussée de la Mairie du 17e, dans l’Espace Pereire, cet espace est pensé pour accompagner les personnes âgées et leur apporter des informations utiles sur les services locaux. L’ambition est d’éviter les parcours du combattant et de proposer une première porte d’entrée claire pour tout ce qui touche à l’aide sociale, à la santé et à la mobilité.

Pour les visiteurs, l’accès est simple et sans inscription préalable. Les bénévoles présents guident les seniors vers les solutions adaptées en fonction de leurs besoins et de leur situation personnelle. En pratique, cela signifie que vous pouvez venir en famille ou seuls, poser vos questions et repartir avec des conseils opérationnels à mettre immédiatement en œuvre.

Si vous souhaitez approfondir certains sujets de manière autonome, vous pouvez aussi consulter les ressources disponibles en ligne et aux alentours, comme les informations sur le calendrier des pensions et les webinaires proposés pour 2026 : calendrier 2026 des retraites et webinaires 2026. Ces ressources enrichissent l’offre locale et permettent de préparer vos rendez-vous à l’Espace Infos Séniors.

Aides et services proposés — lors de ces rencontres, vous pouvez obtenir des conseils et une orientation sur plusieurs thématiques essentielles :

Aides sociales : allocation personnalisée d’autonomie, aides au logement, aides municipales…

: allocation personnalisée d’autonomie, aides au logement, aides municipales… Santé et bien-être : prévention, accompagnement médical, accès aux soins…

: prévention, accompagnement médical, accès aux soins… Activités et loisirs : clubs seniors, associations, événements culturels…

: clubs seniors, associations, événements culturels… Mobilité et sécurité : transports adaptés, démarches administratives…

Pour ceux qui aiment les chiffres et les détails, ces thèmes sont mis en perspective avec les évolutions récentes du paysage retraite et les nouveautés en matière d’aides. Dans mon expérience personnelle, la clarté des explications et la facilité à obtenir des contacts concrets ont beaucoup aidé les personnes que j’ai rencontrées à se sentir moins perdues face aux démarches.

Qui anime ces rencontres ? Des bénévoles engagés, formés pour orienter les visiteurs vers les solutions adaptées à chaque profil. Leur rôle n’est pas de remplacer les services publics, mais de servir de premier pas pratique vers les aides disponibles. Je me suis personnellement retrouvé face à une dame qui hésitait entre plusieurs dispositifs, et l’écoute attentive des bénévoles l’a aidée à repérer rapidement l’option la plus adaptée et la plus rentable pour elle.

Comment se déroulent les séances et que demander ?

Les rencontres se veulent horizontales et respectueuses du rythme de chacun. Vous pouvez poser des questions simples ou plus techniques, selon ce qui vous préoccupe : emploi, prévoyance, aides financières, démarches administratives… et si vous n’avez pas tout compris sur le coup, vous pouvez revenir la semaine suivante ou demander une mise en relation avec un organisme partenaire.

Pour enrichir l’offre et répondre à des besoins spécifiques, d’autres ressources et supports restent disponibles : ouvrir l’espace conseil retraite et des parcours d’activités adaptés.

Pour ceux qui préfèrent les formats dynamiques et interactifs, deux ressources vidéo viennent compléter l’information :

À noter : l’accueil est gratuit et sans inscription préalable, ce qui facilite l’accès pour tous les habitants du quartier. J’ai entendu des retours très positifs de voisins qui y ont trouvé rapidement une solution pour des questions de mobilité, de logement et d’accompagnement quotidien. Le dispositif s’inscrit dans une offre plus large de services municipaux et d’associations locales dédiées aux seniors et à leurs proches.

Pour approfondir les échanges et élargir votre réseau d’informations, n’hésitez pas à explorer d’autres ressources sur la thématique des retraites et des services publics dédiés. Par exemple, le calendrier officiel des paiements et les évolutions 2026 impactant les pensions font l’objet de pages dédiées et régulièrement mises à jour : calendrier officiel des paiements 2026 et retraite complémentaire 2026.

En résumé, si vous cherchez de l’aide locale, des conseils simples et un accompagnement sans frime, l’Espace Infos Séniors est une excellente porte d’entrée. C’est un nouveau lieu d’accueil qui concrètement facilite vos questions et vous offre des possibilités d’action immédiates. Je vous recommande d’y faire un saut et de tester par vous-même ce service qui semble réellement répondre à un besoin démocratique et quotidien : Espace Infos Séniors.

