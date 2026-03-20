En bref

L’épargne salariale atteint près de 230 milliards d’euros fin 2025, en hausse d’environ 15 % sur un an.

Les plans d’épargne entreprise (PEE) restent les grands gagnants, avec environ 191 milliards d’euros, tandis que les plans d’épargne retraite d’entreprise collective affichent environ 39 milliards, en progression sur un an.

La dynamique est portée par des réformes liftiques et des mécanismes pratiques comme le partage de la valeur, qui obligent de plus en plus d’entreprises à adopter des dispositifs.

Pour les salariés et les entreprises, l’épargne salariale devient un levier concret pour la sécurité financière et la croissance économique.

Pour en savoir plus sur les options et les stratégies, voyez nos ressources complémentaires sur le sujet et les perspectives 2026.

Épargne salariale en plein essor : 230 milliards d’euros accumulés en 2025, un reflet évident de l’accumulation de capitaux sur des dispositifs comme le plan d’épargne et l’épargne entreprise, qui font de l’investissement salarié un pilier du placement financier et de la croissance économique.

Produit Encours (milliards d’euros) Variation 1 an Nombre d’entreprises concernées PEE (plan d’épargne entreprise) 191 +15 % Plus de 400 000 entreprises PERCO / épargne retraite collective 39 +14 % Universalité croissante Total épargne salariale fin 2025 231 milliards d’euros environ (arrondi pour simplification)

Chiffres et mécanismes qui expliquent la montée de l’épargne salariale

La dynamique actuelle ne se résume pas à des chiffres, même si les chiffres parlent d’eux‑mêmes : près de 230 milliards d’euros accumulés fin 2025, et une hausse soutenue grâce à une combinaison de cadre légal, de mécanismes fiscaux et d’un sentiment collectif de sécurité face à l’avenir. En clair, les salariés mettent davantage d’argent de côté via les dispositifs qui leur sont proposés par l’entreprise et qui bénéficient d’avantages fiscaux. Cette évolution ne serait pas aussi marquée sans les réformes qui ont modifié le paysage, notamment la loi Pacte de 2019 et les dispositions sur le partage de valeur adoptées en 2023, obligant progressivement les entreprises à mettre en place des plans d’épargne pour leurs salariés. Cette vision plus collective de l’épargne est aussi un signal fort de la part des employeurs et du gouvernement sur l’importance de l’épargne face aux aléas du marché.

Les acteurs et les dispositifs phares

PEE : le vivier le plus large pour l’épargne salariale, avec environ 191 milliards d’euros en 2025, et une dynamique positive soutenue par les mécanismes d’intéressement et de participation.

: le vivier le plus large pour l’épargne salariale, avec environ 191 milliards d’euros en 2025, et une dynamique positive soutenue par les mécanismes d’intéressement et de participation. PERCO / épargne retraite collective : environ 39 milliards d’euros, en croissance de l’ordre de 14 % sur un an, accessible à travers des versements et des options de blocage qui peuvent s’adapter aux périodes de vie.

/ épargne retraite collective : environ 39 milliards d’euros, en croissance de l’ordre de 14 % sur un an, accessible à travers des versements et des options de blocage qui peuvent s’adapter aux périodes de vie. Autres plans d’épargne salariale : des dispositifs déjà bien installés, qui bénéficient d’un cadre fiscal avantageux et d’invites à la contribution des employeurs pour favoriser l’épargne des salariés.

Vers 2026 : perspectives et conseils pour les salariés

Si vous vous demandez comment tirer le meilleur parti de votre épargne salariale, prenez le temps de faire le point sur vos objectifs et votre horizon. En 2026, deux mots d’ordre se dégagent : simplification et adaptation. De nombreuses entreprises restent actives sur les plans d’épargne, et les montants continuent d’augmenter grâce à l’accumulation de l’intéressement et des primes, tout en restant accessibles pour beaucoup de collaborateurs. Cela dit, il faut rester vigilant : les règles fiscales et les plafonds évoluent, et il peut être utile de réviser votre allocation pour éviter les pièges et optimiser les avantages.

Pour approfondir votre réflexion et comparer les options disponibles, vous pouvez consulter des ressources pratiques et des analyses récentes. Par exemple, guide pratique pour épargner intelligemment peut vous aider à structurer votre démarche d’épargne, tandis que plan de retraite et épargne donne un éclairage sur les passerelles entre épargne salariale et retraite complémentaire. Pour ceux qui souhaitent élargir leur champ d’action, meilleurs produits pour préparer votre retraite peut aussi être utile.

Je pense souvent à ce que m’a confié un collègue, responsable RH d’une PME : “la clé, c’est de garder l’esprit clair et de ne pas mélanger épargne et dépenses courantes.” Le conseil est simple, mais puissant :

Évaluez votre horizon et vos besoins : que vous économisez pour une retraite plus sûre, ou pour des projets intermédiaires, adaptez vos versements.

: que vous économisez pour une retraite plus sûre, ou pour des projets intermédiaires, adaptez vos versements. Centralisez vos choix : privilégiez la cohérence entre votre épargne salariale et vos autres placements, afin d’éviter les doublons et les frais inutiles.

: privilégiez la cohérence entre votre épargne salariale et vos autres placements, afin d’éviter les doublons et les frais inutiles. Préparez une allocation flexible : ajustez les supports en fonction des performances et des objectifs, sans vous précipiter sur des options trop risquées pour votre profil.

En dehors des conseils pratiques, la question demeure : comment faire en sorte que l’épargne salariale ne soit pas perçue comme une contrainte, mais comme un levier concret de sécurité et de croissance pour chacun ? Les chiffres montrent que le cadre est favorable, mais il faut rester actif et informé.

Pour approfondir, lisez aussi les analyses et les reportages qui décrivent comment l’épargne des Français évolue en parallèle avec les réformes et les dynamiques économiques. L’objectif est clair : faire de l’épargne salariale un placement intelligent et durable, capable de soutenir les projets personnels et la croissance des entreprises, tout en restant accessible à ceux qui découvrent ces dispositifs.

En fin de compte, l’épargne salariale demeure un outil pertinent et croissant ; elle représente un plein essor dans le paysage financier, et son accumulation est bien réelle grâce à des placements financiers adaptés et à l’épargne entreprise en expansion. Cet engouement n’est pas un simple effet de mode : c’est une stratégie durable pour l’investissement salarié et la croissance économique.

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