EURL vs SASU : bien choisir sa rémunération pour optimiser ses revenus sans faux pas

EURL et SASU : rémunération et optimisation fiscale au cœur du choix entre statut juridique et revenus. Dans cet article, je décrypte les leviers de rémunération, les coûts et les risques pour 2026, en privilégiant une approche pragmatique et réaliste, sans jargon inutile.

Statut Caractéristiques clés EURL Gérant assimilé travailleur non salarié (TNS), charges sur rémunération généralement plus faibles, option d’imposition au revenu ou IS selon les choix. Droits d’enregistrement à la cession des titres de 3 %. Possibilité de cumuler avec d’autres régimes (à vérifier selon les cas). SASU Président assimilé salarié, deux leviers de rémunération: salaire et dividendes. Cotisations patronales ≈ 42–45 %, cotisations salariales ≈ 22 %. Dividendes soumis au PFU de 31,4 % en 2026 (12,8 % IR + 18,6 % prélèvements sociaux). Droits d’enregistrement à la cession des titres de 0,1 %.

EURL vs SASU : comprendre les bases pour 2026

Pour moi, la question n’est pas simplement de savoir qui paie le moins de charges. C’est aussi de comprendre comment chaque statut influence vos revenus, votre gestion d’entreprise et vos droits à la protection sociale. En clair: allez droit au but et regardez les leviers disponibles.

En SASU, le président est considéré comme assimilé salarié. Cela implique deux leviers de rémunération distincts et connectés à vos objectifs à court et moyen terme :

Le salaire : vous cotisez comme un salarié, avec URSSAF, retraite, prévoyance et mutuelle. Chez un salaire de 5 000 € brut, le net tombe autour de 2 100–2 300 € après les charges, ce qui est robuste côté protection sociale mais coûteux pour l’entreprise.

: vous cotisez comme un salarié, avec URSSAF, retraite, prévoyance et mutuelle. Chez un salaire de 5 000 € brut, le net tombe autour de 2 100–2 300 € après les charges, ce qui est robuste côté protection sociale mais coûteux pour l’entreprise. Les dividendes : possible si l’entreprise affiche des bénéfices et après avoir passé au moins une année d’exercice. En 2026, les dividendes paient la PFU de 31,4 % (12,8 % IR + 18,6 % prélèvements sociaux) ou, sur option, l’impôt sur le revenu selon le barème.

Des points pratiques orientent aussi le choix :

Souplesse des statuts : la SASU permet souvent une meilleure flexibilité pour accueillir éventuellement d’autres associés ultérieurement et pour cumuler d’autres formes d’activité.

: la SASU permet souvent une meilleure flexibilité pour accueillir éventuellement d’autres associés ultérieurement et pour cumuler d’autres formes d’activité. Risque et cession : les droits d’enregistrement à la cession des titres diffèrent sensiblement (3 % en EURL/SARL contre 0,1 % en SASU/SAS).

Pour ceux qui veulent comparer rapidement les coûts et les effets sur le long terme, un Patron d’entreprise : anticipez votre retraite en toute tranquillité peut donner des repères. Si vous cherchez des détails sur l’impact des primes et des indemnités, une autre ressource utile explique comment les primes d’intéressement peuvent influencer les droits et les impôts. Et si vous voulez élargir la réflexion sur l’épargne et les placements, jetez un œil à la façon dont les livrets et dispositifs d’épargne évoluent en 2026.

Pour enrichir le sujet, voici quelques points concrets que j’ai constatés lors de conversations avec des experts et dirigeants solo :

La rémunération n’est pas qu’un salaire : en SASU, alterner entre salaire et dividendes peut viser un équilibre social et fiscal, mais cela dépend d’un bénéfice suffisant et d’une trésorerie robuste.

: en SASU, alterner entre et peut viser un équilibre social et fiscal, mais cela dépend d’un bénéfice suffisant et d’une trésorerie robuste. Le choix n’est pas figé : il est possible d’évoluer d’un statut à l’autre, mais les coûts et les formalités varient.

: il est possible d’évoluer d’un statut à l’autre, mais les coûts et les formalités varient. Le coût global peut être surprenant : les charges patronales et salariales, même si elles semblent élevées, impactent directement vos droits sociaux et l’assiette fiscale.

Pour vous donner une idée concrète, imaginez qu’un dirigeant opte pour un salaire de 5 000 € en SASU. Après cotisations patronales et salariales, le net peut se situer autour de 2 100 à 2 300 €, et les dividendes viendront s’ajouter si la comptabilité le permet, au taux de PFU. À l’inverse, l’EURL, lorsque le gérant est TNS, peut offrir une rémunération plus légère côté charges, mais les droits sociaux et les options fiscales diffèrent et influent sur les prestations futures.

Pour approfondir les chiffres et les scénarios, cette étude précise les différentes combinaisons et leurs conséquences. En parallèle, j’aime rappeler que la livret A et les choix d’épargne restent importants à considérer lorsque l’on pense à la gestion d’entreprise et à l’impôt sur les allocations et primes éventuelles.

Au final, le choix entre EURL et SASU doit être guidé par votre situation personnelle et vos objectifs de vie. Si vous cherchez une structure prête à accueillir des partenaires et à optimiser votre présence sociale, la SASU offre une grande souplesse et des options de rémunération variées. Si au contraire votre priorité est une organisation simple, avec une gestion plus légère des charges et une fiscalité adaptée à de plus faibles revenus, l’EURL peut rester séduisante.

En continuant, j’explique pas à pas les meilleures pratiques pour mettre en place votre rémunération sans se tromper, tout en gardant une vision d’ensemble sur les impôts, les cotisations et la protection sociale. Pour ceux qui veulent consulter rapidement des détails pratiques, voici une ressource utile sur les possibilités et les limites des deux statuts, et sur la manière d’adapter votre rémunération à l’évolution de votre activité.

Enfin, si vous cherchez des pistes supplémentaires sur la réforme des retraites et l’impact des rémunérations sur vos droits futurs, renseignez-vous auprès des analyses récentes et des guides fiscaux. Pour une vue plus large des enjeux financiers liés à la retraite et à l’épargne, cet article peut aussi vous éclairer sur les enjeux de l’indemnité et des primes en fin d’exercice.

En résumé, EURL et SASU restent des outils puissants, mais le vrai gagnant est celui qui sait combiner rémunération efficace, optimisation fiscale et une gestion d’entreprise saine. Le choix dépend de vos revenus visés, de votre situation personnelle et de vos ambitions de vie.

Pour aller plus loin, n’hésitez pas à consulter des ressources sur les dividendes et la fiscalité des rémunérations, et à tester des scénarios avec des simulateurs spécialisés. Et rappelez-vous: le bon choix n’est pas une formule miracle, c’est une articulation entre coûts, droits et objectifs.

Conclusion pratique: lorsque vous évaluez EURL versus SASU, ne considérez pas uniquement le chiffre de votre prochain salaire. Pensez aussi à votre impôt, vos cotisations sociales, vos dividendes possibles et la flexibilité du statut pour vos projets futurs. EURL, SASU, rémunération, optimisation fiscale, revenus, statut juridique, dividendes, cotisations sociales, impôts, gestion d’entreprise.

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