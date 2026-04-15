résumé

Critère Livret A traditionnel Épargne 2 % Trade Republic Taux d’intérêt taux réglementé, progression lente 2 % sur l’argent disponible, intérêts versés mensuellement Frais généralement sans frais de tenue aucun frais mensuel sur le compte, carte comprise Accessibilité ouverture classique en agence ou courrier ouverture rapide via application, IBAN et carte Options d’épargne épargne liquide, sans possibilité d’investissement direct Saveback (1 % sur chaque dépense), Round Up (arrondi et mise en épargne) Investissements possibles placement prudent sans achat direct d’actifs achats à partir de 1 euro dans des actions/ETF Risque placement sûr, garanti par l’État risques liés à l’investissement en bourse selon les actifs

En bref

Le Livret A peut sembler plafonné et lent, surtout en période d’inflation.

Une épargne alternative se présente avec un taux annoncé de 2 % sur le capital disponible, accessible directement depuis votre compte bancaire.

Des mécanismes automatiques comme Saveback et Round Up transforment les centimes en épargne sans que vous y pensiez trop.

Tout se gère dans une seule application, sans frais, et avec la possibilité d’investir dès 1 euro.

Brief

Fini le livret A : découvrez cette épargne à 2 % accessible directement depuis votre compte

Depuis quelques années, le Livret A est resté un point de repère, mais ses perspectives de croissance récurrente peinent à suivre l’inflation. En 2026, une approche plus moderne d’épargner se dessine: une épargne à 2 % qui s’ajuste directement à partir de l’argent qui fait déjà partie de votre compte, sans frais et sans démarches lourdes. Cette option se présente comme une extension naturelle d’un compte bancaire, intégrant à la fois épargne et gestion d’actifs, le tout dans une application mobile utilisée par des millions d’utilisateurs en Europe. Pour les retraités et les futurs retraités, l’enjeu est simple: sécuriser le capital tout en préservant des possibilités d’évolution grâce à des services additionnels. Vous pouvez lire des analyses sur ce sujet, notamment sur les plans de placement innovants que certaines plateformes proposent : Trade Republic : le plan depargne révolutionnaire et à la recherche du plan depargne ideal. D’un point de vue retraite, s’interroger sur l’épargne disponible et sa diversification devient pertinent; voir aussi comment bâtir sa retraite lorsque l’épargne est mise de côté.

Pour ceux qui veulent comprendre rapidement ce que cela change, regardons les détails concrets et les implications pour 2026. Cette approche ne remplace pas tous les produits d’épargne traditionnels, mais elle peut compléter un portefeuille destiné à garantir un niveau de liquidité tout en offrant une opportunité d’intérêts réels sur le capital disponible. Vous trouverez aussi des analyses sur les choix d’épargne face à l’inflation et les stratégies à adopter, par exemple dans cet article sur l’inflation et l’épargne en 2026 : Inflation et épargne en 2026. Cette évolution est aussi discutée du point de vue de l’économie et des banques, et elle invite chacun à réévaluer ses habitudes d’épargne et les risques associés.

Pour une meilleure vision pratique, j’explique ci-dessous comment cette épargne à 2 % peut s’intégrer à votre quotidien, sans jargon inutile et avec des exemples concrets issus de trajets réels que j’ai observés auprès de clients retraités et actifs.

Comment fonctionne cette épargne à 2 % accessible directement depuis votre compte ?

Voici les mécanismes clés, expliqués simplement et sans chichi :

2 % sur l’argent disponible : dès que votre solde est disponible, des intérêts s’appliquent et sont versés chaque mois. Le capital reste libre d’utilisation à tout moment.

: dès que votre solde est disponible, des intérêts s’appliquent et sont versés chaque mois. Le capital reste libre d’utilisation à tout moment. Saveback : en effectuant un versement mensuel minimum de 50 euros, vous récupérez 1 % à chaque fois que vous utilisez la carte pour une dépense. C’est une façon efficace d’économiser sans changer vos habitudes.

: en effectuant un versement mensuel minimum de 50 euros, vous récupérez 1 % à chaque fois que vous utilisez la carte pour une dépense. C’est une façon efficace d’économiser sans changer vos habitudes. Round Up : chaque paiement est arrondi au montant supérieur et la différence est automatiquement placée dans l’épargne. Quelques centimes par-ci par-là, mais multipliés par le nombre de transactions, cela peut faire une belle différence sur le long terme.

: chaque paiement est arrondi au montant supérieur et la différence est automatiquement placée dans l’épargne. Quelques centimes par-ci par-là, mais multipliés par le nombre de transactions, cela peut faire une belle différence sur le long terme. Investissements accessibles : à partir d’un euro, vous pouvez acheter des parts d’actions ou des ETF, via des paniers d’entreprises prêts à l’emploi, directement depuis l’application.

: à partir d’un euro, vous pouvez acheter des parts d’actions ou des ETF, via des paniers d’entreprises prêts à l’emploi, directement depuis l’application. Compte et gestion tout-en-un : l’offre inclut un compte courant sans frais, géré entièrement via l’application, IBAN et carte pour les paiements et les retraits, y compris à l’étranger, dès 100 euros.

Pour vérifier les conditions exactes et les détails juridiques, vous pouvez consulter les informations publiées par les plateformes qui proposent ce type d’épargne et de service bancaire intégré. Par exemple, un article détaillé sur Trade Republic et l’épargne en actions offre un aperçu des options et des risques associés. Vous pouvez également lire des réflexions sur l’épargne salariale et l’importance de la diversification pour un cadre global. Et si vous souhaitez explorer le rôle de l’épargne dans l’avenir financier personnel, cet autre article peut être utile : stratégies 2026 pour faire fructifier votre argent.

Ce qu’il faut évaluer avant de basculer

Tout placement présente des nuances. Voici quelques points à garder en tête, pour éviter les mauvaises surprises et garder le cap sur vos objectifs :

Risque et diversification : 2 % sur l’argent disponible peut sembler attractif, mais l’investissement en actions comporte des risques. Diversifiez et ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier.

: 2 % sur l’argent disponible peut sembler attractif, mais l’investissement en actions comporte des risques. Diversifiez et ne pas mettre tous vos œufs dans le même panier. Liquidité : les fonds restent disponibles, mais les règles de la plateforme et les mécanismes d’arrondi peuvent influencer le moment où l’argent devient réellement accessible.

: les fonds restent disponibles, mais les règles de la plateforme et les mécanismes d’arrondi peuvent influencer le moment où l’argent devient réellement accessible. Fiscalité : les intérêts et les gains éventuels suivent les règles fiscales habituelles. Renseignez-vous sur le traitement fiscal applicable à ce type d’épargne dans votre situation.

: les intérêts et les gains éventuels suivent les règles fiscales habituelles. Renseignez-vous sur le traitement fiscal applicable à ce type d’épargne dans votre situation. Transparence : assurez-vous que les conditions et les coûts restent clairs et que l’offre est conforme à votre profil d’épargne et à votre tolérance au risque.

Pour prolonger la réflexion et comparer avec d’autres enveloppes d’épargne, voici une ressource utile sur les options disponibles et les critères à privilégier en 2026 :

Un autre article pertinent sur les choix d’épargne et les solutions innovantes est à la recherche du plan depargne ideal, et si vous cherchez à comprendre le lien entre épargne et retraite, ce guide peut aider : bâtir sa retraite lorsque l’épargne est mise de côté.

Autres articles qui pourraient vous intéresser