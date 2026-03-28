Le Nasdaq-100 en chute libre depuis 100 jours : un rebond prochain en vue ?

Nasdaq-100 : chute libre et perspectives de rebond s’imbriquent au cœur des inquiétudes des investisseurs. Cela fait désormais cent séances que l’indice évolue sous son record historique, et les regards se tournent vers le moindre signal qui pourrait annoncer un basculement. Rester dans ce registre, près du sommet mais sans le franchir, est une configuration rare et potentiellement lourde de conséquences : elle pèse sur les décisions, nourrit les questions et alimente la volatilité. Du point de vue de l’analyse technique, les tendances restent mitigées : les supports testés et les résistances qui freinent toute reprise durable créent un équilibre délicat entre prudence et opportunité. Dans ce contexte, les flux de capitaux et les attentes autour des géants de la tech prennent une place centrale. Des lectures spécialisées évoquent une potentialité de rebond, même si la prudence demeure nécessaire. The Kobeissi Letter rappelle qu’il y a eu six épisodes similaires depuis 1985 où le Nasdaq-100 est resté sous ATH tout en restant dans 10 % de ce sommet. Dans ces cas, la plupart des épisodes ont été suivis d’un rebond modeste à moyen terme et d’une amélioration notable à plus long terme. Par ailleurs, Goldman Sachs évoque un rééquilibrage massif des portefeuilles : les fonds de pension américains pourraient acheter jusqu’à 13,8 milliards de dollars d’actions d’ici la fin du trimestre, soit un flux supérieur à 97 % des opérations mensuelles observées sur trois ans. Ce mouvement témoigne d’un appétit renouvelé pour les actions et d’un cadre favorable au repositionnement des portefeuilles, ce qui pourrait soutenir les marchés dans les semaines à venir et amplifier les potentialités de rebond sur le Nasdaq-100, tout en rappelant que la confiance des investisseurs demeure fragile et sensible à l’évolution du climat économique et géopolitique.

Épisode historique Durée sous ATH Performance moyenne à 1 mois Performance moyenne à 2 mois Performance moyenne à 1 an Depuis 1985 (six occurrences) ≤10 % du sommet ≈ +1,1 % ≈ +2,3 % ≈ +17 %

En bref

Le Nasdaq-100 traverse une phase « chute libre » avec une volatilité accrue ;

Les signaux historiques montrent un potentiel rebond dans les semaines/mois qui viennent;

Les flux institutionnels et les niveaux techniques clés seront déterminants pour la suite.

Pourquoi la chute libre du Nasdaq-100 peut-elle se transformer en rebond ?

La situation actuelle repose sur une dynamique double : d’un côté, le marché doute face à l’incertitude macroéconomique et géopolitique, de l’autre, les signaux techniques restent compatibles avec une reprise. Dans ce cadre, il n’est pas surprenant de voir les opérateurs scruter les niveaux de support et de résistance, les oscillations de volatilité et les réactions des grands noms de la tech. Les épisodes historiques qui ont présenté ce type de configuration suggèrent que les replis ne s’installent pas éternellement : le constat récurrent est une transition vers plus de stabilité et, souvent, vers un rebond plus robuste que prévu. En clair, la période actuelle peut être la partie « calme avant une tempête » dans le sens où les investisseurs attendent une confirmation des fondamentaux et un réajustement des coûts de financement.

Ce que disent les signaux techniques et les flux de capitaux

Sur le plan technique, les analyses soulignent des seuils importants à surveiller : les supports dégagés lors des premiers tests et les zones de résistance qui ont freiné les tentatives de reprise. L’idée clé est qu’un franchissement clair d’un seuil technique peut déclencher une dynamique positive, même si le chemin reste exposé à la volatilité. Parallèlement, les flux de capitaux jouent un rôle majeur dans la prochaine phase. Selon des sources financières, les fonds de pension américains envisageraient d’acheter jusqu’à 13,8 milliards de dollars d’actions d’ici la fin du trimestre, un montant largement supérieur à ce qui se voit habituellement sur une période comparable depuis trois ans. Cette rotation des obligations vers les actions reflète une confiance retrouvée chez les investisseurs institutionnels et pourrait constituer un soutien déterminant au rebond potentiel sur le Nasdaq-100, tout en augmentant la volatilité autour des titres les plus exposés à l’évolution technologique.

Événements et enjeux à surveiller pour l’avenir proche

À court terme, deux vecteurs brillent pour les observateurs : d’abord l’évolution des taux d’intérêt et leurs répercussions sur le coût du capital et la valorisation des grandes capitalisations, ensuite l’environnement géopolitique qui peut influencer les flux et les performances sectorielles. En pratique, les investisseurs pourraient ajuster leur exposition en fonction des signaux macro et des performances relatives entre les secteurs. Pour ceux qui envisagent des positions, l’approche la plus prudente reste une diversification mesurée et une gestion active du risque, plutôt qu’une confiance aveugle dans une reprise rapide. Dans ce contexte, l’analyse technique et l’observation des tendances demeurent des outils essentiels pour saisir le momentum du marché financier et évaluer le potentiel de rebond du Nasdaq-100, tout en restant conscient de la volatilité inhérente à la période actuelle.

En résumé, la trajectoire du Nasdaq-100 après cent séances sous son ATH illustre une dynamique typiquement associée à des périodes d’incertitude : une phase de consolidation qui peut laisser place à une reprise soutenue si les signaux économiques et financiers s’alignent. Les investisseurs devraient rester attentifs aux niveaux de prix, aux flux de capitaux et aux résultats des entreprises phares du secteur technologique. Le scénario le plus plausible reste celui d’un rebond prudent qui s’inscrit dans une tendance globale de rééquilibrage du portefeuille et de réévaluation des valorisations, tout en demeurant sensible à la volatilité accentuée du marché. Dans ce paysage, l’équilibre entre investissement et prudence sera la clé pour tirer parti des éventuelles occasions et naviguer avec maturité dans la bourse et le marché financier actuel, afin que le Nasdaq-100 puisse démontrer sa résilience et rebondir lorsque les conditions seront réunies.

En attendant une confirmation, il est utile de garder en tête que, selon les analyses historiques, même après des périodes de calme relatif sous un sommet, le potentiel de retour progressif peut se matérialiser sur des horizons allant d’un à douze prochains mois. L’avenir dépendra surtout de l’alignement entre les fondamentaux économiques, les décisions de politique monétaire et les flux institutionnels qui, eux, peuvent agir comme un puissant accélérateur ou, au contraire, comme une barrière additionnelle à la reprise.

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